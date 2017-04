Napoli inför en lurig uppgift

Det är dags för möte med Inter på bortaplan.

Höstens möte var en av Napoli s främsta insatser för säsongen. Då blev det 3-0 och var startskottet för en bra period efter att laget hade famlat i mörkret med en saknad Milik och flera poängtapp. Vid denna tid hade Mertens växt in i rollen som målskytt och just matchen mot Inter var en imponerande klinisk uppvisning.Nu i säsongens slut är Inter i en dålig period men känns en aning kluriga att få grepp om. De har spelare med kvalitet, de har Icardi som kan göra mål, men de släpper även in en hel del mål - vilket Inter står på plan ikväll? Efter nederlaget sist, har Pioli och laget skruvat fast det som varit löst i defensiven? Pga dessa frågor känns kvällens match en aning osäker. Vi kan även lägga till Napolis läckande försvar, det såg plötsligt bättre ut ett par matcher, men sedan kom Sassuolo farande...Sarri lär köra bästa elvan, Allan har jobbat in sig igen och endast om tränaren känner sig tvungen att ha en mer defensiv central mittfältare kan Diawara få starta. Dock gjorde både Zielinski och Diawara bra ifrån sig i höstmötet, kanske är Sarri vidskeplig och släpper in de igen? Vem vet, men jag tror att elvan är ganska cementerad.Detta blir svårt och känslan säger ett oavgjort resultat, kanske 2-2. Men Napoli måste gå för seger om de ska kunna hota Roma och Sassuolo var en missräkning. Kan laget jaga revansch efter det poängnederlaget och vilja täppa till bakåt? I något positivt drömmande kan en försöka få till samma vibbar som till Lazio borta för någon månad sedan. Att det finns möjlighet att vinna en svår match borta.Avspark lördag kl. 20.45