Napoli på besök i Genua för säsongens sista drabbning

Då återstod enbart den 38:e och avslutande omgången av årets Serie A-säsong. Napoli, som fortfarande slåss för en direktplats till Champions League, ställs mot ett ingenmanslandsparkerande Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris.

Troliga startelvor:

Ett Napoli i storform reser till Genua för att avsluta säsongen på bästa sätt och samtidigt greppa det sista lilla halmstrået gällande andraplatsen i ligan. Laget har fyra raka segrar i ryggen och är obesegrade i ligan sedan februari månad. Frånvarolistan är fortsätt väldigt kort och Sarri kommer således kunna ställa upp med bästa laget i söndagens match. Det står även klart att Napoli är säsongens klart bästa bortalag med 40 inspelade poäng på de hittills 18 spelade. En siffra att jämföra med Juventus 33 inspelade bortapoäng till exempel. Sampdoria har blandat och gett under säsongen och formen är för tillfället inte speciellt sprakande. I de sju senaste matcherna har man fyra oavgjorda och tre förluster och har heller inte vunnit sedan i början av april. Man kommer närmast från två raka 1-1-matcher och dessförinnan en närmast bisarr 3-7-förlust mot Lazio Spelaren med högst höjd i hemmalaget är anfallaren Luis Muriel som under säsongen stått för 11 mål och 6 assist. Colombianen såg dock till att bli utvisad senast och kommer därför inte till spel mot Napoli. Precis som Muriel har hans båda anfallskollegor, Patrik Schick och Fabio Quagliarella , producerat 11 mål vardera och lär av allt att döma bilda anfallspar mot Napoli. Som bekant möter den gode Fabio sitt forna lag då han spenderade säsongen 2009/2010 på San Paolo. Hur många mål gjorde han? Just det, 11.Marco Giampaolo förfogar över ett ganska intressant lag med många individuellt skickliga spelare. Frågan är dock hur långt motivationen räcker mot ett formtoppat och heltaggat Napoli. Sampdoria kommer att landa på plats 9-12 beroende på resultaten i den sista omgången. Med det sagt finns det inte sådär vidare värst mycket att spela för.För Napolis del lever fortfarande hoppet om en andraplats. Det som gäller då är att man måste ta minst en poäng mer än Roma som avslutar hemma mot Sampdorias lokalrival Genoa. Ett Genoa som gått kräftgång genom hela säsongen men som lyckades säkra nytt kontrakt i den senaste omgången. Låt oss hoppas att Roma lägger aningen för mycket fokus på Francesco Totti , som efter 25 år i klubben gör sin sista match, och därigenom på något mirakulöst vis lyckas fumla bort segern.Mycket krävs för en andraplats om vi ska vara helt uppriktiga. Låt oss börja med tre poäng i vår egen match. Vad Roma och Genoa tar sig för blir svårare att påverka. Låt oss bara konstatera att det inte är över förrän den feta damen sjunger.Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Schick, Quagliarella.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Söndag 28/5 - kl 18.00.Stadio Luigi Ferraris.Luca Banti.Viasat Fotboll HD & Viaplay.