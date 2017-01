Napoli-Spezia 3-1

Napoli hade inga problem att avancera i Coppan.

Avstängde Sarri valde som väntat att göra en hel del förändringar till kvällens match mot Spezia, endast Strinic och Insigne fanns med från lördagens möte med Sampdoria Napoli rivstartade genom ett fint mål av Zielinski då denne drev bollen från mittplan innan han placerade in 1-0. Spezia chockades något men visade därefter bra karaktär då de jagade kvittering och inte var rädda på San Paolo, det kändes som de var rejält taggade. Kanske blev Napoli lite försiktiga då gästerna tilläts komma nära, samt till avslut. En boll som Albiol styrde i eget mål resulterade i 1-1 före paus.I andra halvlek tog Napoli tag i taktpinnen och avgjorde matchen under två minuter efter att Giaccherini hade en bra stund. Först avslutade han kyligt på Insignes sedvanligt perfekta inspel, minuten senare drev han själv fram ute till höger och assisterade Gabbiadini till 3-1. Nye Pavoletti kom in och lyckades missa ett jätteläge, det hade varit en perfekt start i tröjan med mål...Det blev en bra rotation, nästan samtliga ordinarie fick vila och Napoli avancerade i cupen. Kommande motstånd (24 januari) blir vinnaren av mötet mellan Fiorentina och Chievo NAPOLI: Rafael, Maggio, Maksimovic, Albiol, Strinic(77'Hysaj); Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini(80'Pavoletti), Insigne(60'Callejon).Mål: 2'Zielinski - 34' självmål Albiol - 55'Giaccherini - 57'Gabbiadini