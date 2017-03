Napoli utslagna ur Champions League

Napoli är utslaget ur Champions League efter 1-3 på hemmaplan och sammanlagt 2-6 mot Real Madrid. Sergio Ramos var segerorganisatör för marängerna och lyckades göra två nickmål på två fasta situationer som därmed fick luften att gå ur dem ljusblåa.

Hela staden slöt upp bakom laget inför den här matchen, barnen i skolorna fick gå hem tidigare, folk tog ledigt från jobbet bara för att kunna vara på plats tidigt på San Paolo. Det fanns verkligen en stark tro på att detta kunde lyckas. Och i 45 minuter såg det faktiskt ut som att det skulle kunna bli så. Hela arenan kokade och inramningen var fantastisk, allt var bäddat för en magisk afton. Kurvorna visade upp fina tifon och gjorde sitt yttersta för att överösta kommentatorerna och nog hördes det till alperna i norr. Napoli är kanske ett utav dem bästa lagen i världen i just 45 minuter. Men som bekant består en fotbollsmatch av två stycken halvlekar på 45 minuter.Laget gick in i halvtid med 1-0 efter ett fint mål från Mertens efter ha blivit framspelad av Insigne och en skarv från Hamsik. Hela den första halvleken hade Napoli ett massivt tryck mot Navas i mål och Real hade svårt att etablera något spel. Gång på gång slog man bort bollar till publikens stora förtjusning efter frenetiskt busvisslande och när Realspelarna gjorde bort sig fick man ett kvitto på att det faktiskt hjälpte. Ronaldo prickade stolpen, Mertens likaså. Sällan har undertecknad sett Real Madrid varit så utspelade som man var under 45 minuter. Men efter pausvilan kvitterade Ramos på nick och minuter efter målet gjorde han ytterligare ett mål via Mertens och vips var den redan branta uppförsbacken rena väggen när man behövde göra 3 mål. Luften gick ur spelarna och publiken som varit där sedan klockan 15 på eftermiddagen. Sarri försökte med allt han kunde och bytte in Rog, Milik och Zielinski. Det var dock raka byten och inget som påverkade matchbilden. Kanske borde han tagit ut någon utav ytterbackarna istället. Sett på det stora hela gjorde Napoli en mycket bra match och Real kunde vinna matchen utan att egentligen skapa några farliga lägen. Det är väl också det som kännetecknar ett mästarlag. Fans och spelare ska gå och lägga sig med höga huvuden ikväll och vara stolta över att vara ljusblåa. Detta var ett möte mot Goliat där vi lyckades rubba denna gigant men ändå inte få omkull. Mötena har gett både fans och spelare minnen för livet.Hoppas nu spelarna kan skaka av sig detta och lägga det bakom sig för nu stundar det viktiga matcher framöver.