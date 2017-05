Napoli vann men...

Det blev tre poäng mot Sampdoria men dramat i Rom punkterade Napolis drömmar om andraplatsen.

Det blev 4-2 borta mot Sampdoria efter att samtliga i skaran Mertens, Insigne, Hamsik och Callejon målat i Genua. Inledningsvis var det avvaktande och en känsla av ointresse syntes hos båda lagen. Napoli tog det ganska lugnt innan laget växlade upp under den senare delen av första halvlek. Mertens gjorde 0-1, Insigne ökade vackert på till 0-2 strax före paus och i samband med paus kändes det att Napoli hade matchen i sin hand.I andra halvlek gjorde Hamsik mål efter ett stiligt förarbete av trion Insigne, Mertens och Callejon och det var avgjort. Efter att Samp reducerat slog Callejon till med en vacker volley, matad av Insigne såklart, och därefter spelades matchen av. Den ytterligare reduceringen får vi glömma.Hoppet för andraplatsen levde definitivt och undertecknad tittade mest på Roma matchen sista 20 minuterna och fick tyvärr se Genoa bränna ett par bra lägen vid ställningen 2-2. Trist för Napolis del att de inte satt, men å andra sidan var jag förvånad att det ens var så jämt på Olimpico. Nog hade jag trott att Genoa inte skulle bry sig och att hemmalaget skulle vinna komfortabelt. I vilket fall blev det en trist kalldusch på övertid, så nära trots allt...Napoli avslutar säsongen fint med ytterligare en seger och sista tredjedelen av ligan är överlag mycket stark. Vilket visar på att det är först efter uttåget ur CL som Napoli riktigt kan gå för fullt, man släpper in mindre mål, gör fler och tar mer poäng. Men kanske ska Napoli vara starkare och klara det dubbla spelet bättre?I vilket fall, säsongen har gått bra utan Gonzalo H och kanske hade utfallet inte blivit bättre vare sig med honom i Napolitröjan, eller ett köp av Icardi i somras, eller en skadefri Milik. Kanske hade man varit närmare Juve, kanske inte. Det är inte säkert att Napoli hade gått bättre. Å det var knappast någon som såg Mertens förvandling i förväg. Det var faktisk i omgång 16 som han gjorde sitt fjärde mål. Dessutom såg han bedrövlig ut i centerpositionen de första fem-åtta matcherna då han tog den platsen från Milik. Det är knappt jag tror det ens nu.Laget gör bra ifrån sig, det finns givetvis flera skruvar att sätta fast i det defensiva spelet osv. Men summan är ändå en helt ok säsong. Nu tar vi paus några månader med matcher å tar nya tag i kvalet till CL i augusti.