Nyförvärven 16/17 - en summering

Ännu en säsong har gått, och klubbar runt om i Europa har redan börjat flytta på spelpjäser inför nästa år. För oss som får fotbollen att gå runt, fansen, är det en mycket svår tid. Abstinensen man drabbas av när det inte längre är match varje helg (ännu värre när det inte ens är mästerskapsår) försöker man förgäves stilla genom att hålla sig uppdaterad kring varenda rykte, varenda övergång och varenda träningsmatch involverandes favoritlaget eller de närmsta rivalerna.

Vem av oss har inte suttit på Youtube och ögnat igenom gryinga videor på nästa brasilianska wonderkid, när denne löst kopplats ihop med en flytt till vårt lag? Vem av oss har inte gjort önskelistor över spelarköp för att nästa säsong ska bli Året med stort Å? Ja, perioden känd som “Silly Season” är sannerligen något som kan få den lugnaste av supportrar att klättra på väggarna.Sommaren 2017 väntas vara en förhållandevis lugn sådan i Napoli s fall. När de randiga bjässarna i norr rustar med utländska pengar satsar söderns stolthet istället på att konsolidera en redan stark position. Situationen var annorlunda för bara ett år sedan, när rekordmålskytten Higuain såldes för smått otroliga 90 miljoner euro. Inflödet av kapital ledde till att ganska många spelare togs in, i en salig blandning av ung råtalang och beprövad erfarenhet. Men hur bra presterade dessa nyförvärv egentligen under säsongens gång? I denna artikel ska vi försöka summera och betygsätta de spelare som Napoli värvade inför och under säsongen 16/17.Från: TorinoPris26 miljoner Euro plus ValdifioriDen reslige serbiske mittbacken hade jagats av Napoli i nästan två års tid innan sportchef Giuntoli lyckades säkra hans signatur. Det krävdes bland annat att spelaren vägrade träna med Torino vilket fick tränaren Mihajlovic att på presskonferenser uttrycka sin besvikelse i minst sagt färgstarka ordalag. Trots att han under stora delar av sin sejour i Torino stått i skuggan av sin partner Kamil Glik krävdes Napoli på drygt 30 miljoner Euro för Maksimovic, vilket nästan framstår som ett skämt när hans debutsäsong summeras. Nikola spelade ynkliga 677 minuter i Serie A under årets gång och imponerade inte på någon. Bättre lycka nästa år?FrånEmpoliPris10 miljoner EuroNapoli behövde backups på mittbackspositionerna och att välja en spelare som redan gjort bra ifrån sig under tränare Sarri föreföll naturligt. Tonelli kom från ett par starka år i Empoli där han haft en stor roll i att hålla klubben undan en nedflyttning. Tyvärr lyckades han inte särskilt bra under sin första säsong i Napoli, mycket på grund av upprepade knäskador. Totalt blev det bara tre matcher i Serie A, men på dessa 135 minuter hann Lorenzo göra ett relativt stort avtryck. Ett matchavgörande mål i nittiofemte minuten mot Sampdoria blev en av säsongens absoluta höjdpunkter. https://www.youtube.com/watch?v=gjvDLWQQeckFrån: Udinese Pris: 14 miljoner EuroKöptes från Udinese efter att ha gjort det bra på lån i Empoli. Förväntningarna var trots allt låga på den unge polacken (född -94), och det var nog inte många som hade förutsett att han under stora delar av säsongen skulle peta ut Allan på bänken. En bollkontroll utöver det vanliga och en imponerande poängskörd gjorde honom snabbt till publikfavorit. 5 strutar och 7 assist speglar en mycket framgångsrik debutsäsong.Från: Bologna Pris: 14.5 miljoner EuroDiawara gjorde som Maksimovic och strejkade för att tvinga fram en flytt till Napoli från Bologna. Född 1997 hade han imponerat under sin första säsong i Serie A, men att han så snabbt skulle vända sig mot sin arbetsgivare gjorde åtminstone undertecknad orolig över huruvida han skulle lyckas i en större klubb. Oron har hittills visat sig vara obefogad och när den annars så stabile Jorginho fick en formsvacka under hösten steg Diawara in i startelvan med pondus. En galen passningsfot, bra blick för spelet och en imponerande grundfysik gör den unge guineanen till ett mycket bra alternativ på mittfältet. Startade t.ex. borta mot Real Madrid och var en av lagets bättre spelare.Från: Dinamo ZagrebPris: 13 miljoner EuroNerifrån Balkan hördes lösryckta kommentarer om en “ny Modric” som producerats av Dinamo Zagrebs välrenommerade talangfabrik. Det blev dock inte lika mycket prat kring Rog som runt hans mittfältskollegor; alla tre unga och lovande, men till skillnad från de andra saknade Rog erfarenhet av Serie A. Debuten dröjde länge men när den väl kom imponerade kroaten direkt. På bortaplan mot både Juventus och Roma visade han upp en otrolig kämpaglöd och en touch som säkert fick flera att höja på ögonbrynen. Det ska bli spännande att se vad Marko kan göra med mer speltid under nästa säsong.Från: SunderlandPris: 1.5 miljoner EuroEfter att ha gjort ett imponerande EM med Italien anslöt erfarne Giaccherini till Napoli. Mest känd för sina löparlungor så var nog Emmanuele tänkt som en backup för evighetsmaskinen Callejon, samt som en generellt användbar truppspelare då han kan spela på flera positioner. Dessvärre för Giaccherinis del fortsatte Callejon vara en evighetsmaskin och konkurrensen på mittfältet hårdnade till följd av de unga spelarnas fina prestationer. Han gjorde till slut endast 284 minuter ligafotboll för Napoli, och lär lämna i sommar med tanke på hur mycket hans agent gnällt över bristen på speltid.Från: AjaxPris: 32 miljoner EuroSommarens stora nyförvärv och den som var tänkt att ersätta Gonzalo Higuain som Napolis nummer nio. Tvivel kring hans kapacitet att fylla argentinarens skor fanns absolut, men Milik blev direkt Neapels nya kelgris då han stänkte in 7 mål under säsongsinledningen. Efter detta åkte han på en korsbandsskada och när han kom tillbaka hade Mertens tagit över nummer nio-rollen och gjort den till sin. Han kommer inte påbörja nästa säsong som förstaval i anfallet, men det känns mycket betryggande att ha Milik på bänken ifall att Mertens sinnessjuka målform skulle börja avta.Från: GenoaPris: 18 miljoner EuroDet är lätt att glömma den period av säsongen mellan Miliks skada och Mertens succé, när Gabbiadini lunkade omkring i anfallet och såg allmänt ledsen ut. Den ettrige belgaren flyttades in centralt och gjorde det bra, men när vintermercaton öppnades visste fortfarande ingen hur länge “nödlösningen” skulle hålla. Klart var i alla fall att Gabbiadini skulle ut och ersättas av en beprövad Serie A-målskytt. Enter...Pavoletti. Leonardo hade under två säsonger i Genoa utvecklats till en stabil “10-mål-per-säsong-center” och förhoppningen var att han och Mertens skulle kunna fylla hålet i anfallet under resten av säsongen. Tur då att Dries inte dippade i form för när Pavoletti fick chansen lyckades han inte alls utnyttja den. En kombination av dålig teknik och förvirrat positionsspel gjorde anfallaren till synes inkompatibel med Napolis sätt att spela fotboll och ingen lär bli särskilt förvånad om hans sejour i ljusblått slutar efter sex månader.Håller ni med? Kommentera gärna med era egna synpunkter kring dessa spelares debutår i Napoli och vilken roll de kan komma att spela under säsongen 2017/2018.