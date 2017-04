Ord och inga visor när Napoli spände musklerna på San Paolo

Rock n Roll-fotbollen var melodin för Napoli när man fick fira tremålseger mot Udinese.

De var ett Neapel som hade tagit sig till arenan för att få fira en seger tillsammans med stadens son Lorenzo Insigne som ryktas kritat på fem nya år för klubben!De svartklädda Napoli startade i ett rasande tempo. De syntes tydligt att Roma s oavgjorda resultat hade givit laget en chans att komma ikapp i striden om direktplatsen till CL. Hårt slagna bollar längs backen bakom Udinese s försvarare skulle visa sig vara lyckosamt. Chanserna till att ta ledningen i första halvlek uteblev dock. Trots hela 74-26 i bollinnehav till Napolis favör. Hörnorna rullade in och träffades i vanlig ordning på första motspelare. Bollinnehavet gjorde dock att Napoli lyckades hålla Udinese borta från att skapa några farliga chanser. Inget lämnades till slumpen! Det Märktes tydligt att Sarri hade pratat om att ligga tätt intill Zapata och Thereau. 0-0 efter första halvlek.De var ett helt annat Napoli som kom ut till andra halvlek! De dröjde inte mer än två minuter tills Jorginho hade med en makalös passning som passerade tre Udinese spelare fram till Dries Mertens som enkelt kunde placera in sitt 21:a mål och lagets 73:e mål för säsongen. Napoli hade förvandlat sitt bollinnehav till målchanser. Insigne prickade täckande Udinese-försvarare i straffområdet och Hamsik försökte placera bollen från distans med vänsterfoten bakom Karnezis.Man hade helt plötsligt lagt in den där extra växeln för att sedan kunna lägga schackmatt, men vi fick vänta.Udinese skulle först hitta stolpen via ett perfekt slaget inlägg mot just den storväxta Duvan Zapata som oturligt träffade stolpen bakom en chanslös Reina. Drygt två minuter senare i den 64:e matchminuten skulle Ali Adnan sätta sig själv och laget i schackmatt. Genom att snubbla på bollen.. En vaksam Allan kunde då skicka bollen i nät mot sin gamla klubb och 2-0 på tavlan. Respektfullt höll han inne med målgesten.Rock n roll fotbollen hade inte nått sitt slut på San Paolo. Callejon skulle även han få utöka sin målskörd genom att med en volley lägga bollen i sista nätmaskan. Matchen slutade 3-0 efter att Udinese försökt kämpa sig till ett tröstmål, men det svart/vita laget räckte helt enkelt inte till ikväll. Napolis försvar raderade helt ut Zapata/Thereau och kunde istället fokusera sig på att oroa motståndarnas försvar.Nu får laget vila tills 23:e april då man ska gästa Sassuolo. Den förlustfria sviten bär man med sig och jagandet på Roma har bara börjat!Arrivederci! //Adrian