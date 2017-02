Reals individuella skicklighet sänkte Napoli på Bernabéu

Real Madrid vände och vann det första mötet mot Napoli i Champions Leagues åttondelsfinal. Efter slutsiffrorna 3-1 har napolitanarna en del att stå i när returen spelas på San Paolo om tre veckor.

STARTELVOR:

Det blev, som vi på förhand anat, en mycket sevärd match på Santiago Bernabéu när de regerande mästarna Real Madrid tog emot Napoli i en åttondelsfinal mellan två offensivt väldigt skickliga lag.Redan i matchens första minut var Benzema nära att spräcka nollan men hans skott blockades av Reina i bortamålet. I den åttonde minuten skulle Napoli ta ledningen genom ett stycke briljans signerat Insigne. Hamsik slår en genomskärare och italienaren uppfattar att Real-målvakten Navas är snett ute och curlar således in bollen från 30 meters håll. Otroligt läckert, påpassligt och väl genomfört av Insigne som gav Napoli en drömstart i dubbelmötet.Efter ledningsmålet visade Sarris mannar upp en redig dos självförtroende via ett stort bollinnehav kombinerat med ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel.I matchens artonde minut skulle Real komma att kvittera, lite från ingenstans. Carvajal får tid att slå ett yttersideinlägg som når Benzema som är starkare än Albiol i luften och knoppar in den tunga kvitteringsbollen.Efter detta tog hemmalaget över och skapade en del heta chanser. Ronaldo sköt över och Benzema prickade stolpen. Napolis fina start stagnerade och Real tog, mycket tack vare deras individeulla kvalitéer, över matchen. Större bollinnehav parallellt med lite enklare misstag av Napoli som var nära att straffa sig flera gånger om. Pausvilan kom verkligen lägligt för napolitanarna.Om man började första halvleken bra så var det sannerligen vice versa i den andra för Napoli som åkte på två mål inom loppet av tio minuter. Det var dock inte vilka slumpmål som helst. Ronaldo dribblade skickligt längst kanten och serverade Kroos som kontrollerat och distinkt bredsidade in 2-1-målet. Ledningen drygades ut bara minuter senare när Casemiro drog till med en helvolley bortom denna värld som lämnade Reina helt utan chans.Napoli lyckades därefter stoppa blödningen och fick lite bättre kontroll på matchen och spelet igen. Båda lagen skapade en del chanser till ytterligare mål. Närmast för bortalaget kom Mertens vars avslut tyvärr gick någon meter över Navas ribbas.Napoli gjorde ett snyggt reduceringsmål efter ett vackert anfall. Callejons balja dömdes dock korrekt bort för offside.Matchen slutar således 3-1 och Napoli kommer ändå undan med äran i behåll. Det kändes verkligen som att ridån skulle kunna rinna ner efter 3-1-målet men i och med att siffrorna stannar där finns det en möjlighet inom rimligheternas ramar i returen på San Paolo om tre veckor. Även om det såklart är en enormt svår uppgift som väntar. Vi optimister minns hur hemmastarka Napoli var 2012/2013 när Marseille, Arsenal, Dortmund och Chelsea besegrades på hemmaplan inför en närmast galen hemmapublik.19-årige Diawara ska ha en fjäder i hatten för sin mittfältsinsats och gjorde det verkligen bra som ensam bollvinnare i Napoli. Ett annat glädjeämne var att Milik gjorde comeback och fick tio minuter. Trots att han inte uträttare speciellt mycket och såklart såg lite ringrostig ut var det härligt att polacken på planen igen. Låt oss hoppas att han får en mer central roll i returen den 7 mars.Det är omöjligt att inte imponeras av Real Madrids individuella styrka i de avgörande lägena. Den fäller i mångt och mycket avgörandet i ett möte av den här kalibern. De har så många spelare som kan kliva fram när det som mest behövs. Det kan emellanåt framstå som att en del spelare i Napoli inte kommer upp i normal standard, vilket såklart stämmer till viss del. Låt oss då komma ihåg att detta till stor del beror på att motståndet är i absolut världsklass. Något man inte stöter på varje dag i ligaspelet.Navas; Carvajal, Ramos (Pepe 71’), Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Rodriguez (Vazquez 76´), Benzema (Morata 81´), Ronaldo.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (allan 75´), Jorginho, Hamsik (Milik 83’); Callejon, Mertens, Insigne.Låt oss avslutningsvis konstatera att dubbelmötet åtminstone är vid liv och att den desperata jakten inte lär utebli i returen. 60.000 napolitanare kommer garanterat göra sitt för att sätta griller i spanjorernas huvuden. Mister Sarri Potter lär förhoppningsvis också ha ett och annat ess i rockärmen när Zidane & Co gästar den italienska sydkusten.På söndag byter Napoli vita maränger på Bernabéu mot flygande åsnor på Bentegodi då Chievo väntar i nästa ligaomgång. Tvära kast var det här!