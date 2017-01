Säker 3-0 vinst mot Pescara i Guds närvaro

Tonelli fick återigen göra mål i sin blott andra match från start. Napoli spelade mycket fint och kontrollerat matchen igenom.

Flera av invånarna i Neapel hade tagit sig till San Paolo denna eftermiddagen i tron om att få se Gud. Guden var i Neapel under helgen för att ta emot en hedersmedalj. Kurvorna drog tidigt igång den gamla ramsan "ho visto Maradona", men någon Maradona fick publiken aldrig se på arenan. Han höll sig inne i staden enligt källor. Men närvaron var påtaglig ändå.Det var klasskillnad mellan lagen idag, inte minst märktes det i spelartunneln innan matchen där Pescara spelarna tittade beundransvärt på hemmalaget. Lite som när man spelade pojkfotboll och tyckte att motståndarlaget var mycket större än ens eget lag. I första halvlek tog Napoli som brukligt tag i taktpinnen direkt utan att ha någon direkt farlig målchans. I andra däremot smällde det till ordentligt. Halvleken hade precis börjat när Tonelli hoppade högst och omarkerad på ett frisparksinlägg och nickade in 1-0. Napoli växlade upp till sexans växel och två minuter senare kom Callejon i ett friläge men missade, situationen efter gjorde Hamsik mål på volley.Pescara kändes trötta, Gilardino såg ut att vara väldigt seg och bäst före datumet håller nog på att gå ut hos honom och Crescenzi såg ut, ja han såg bara ut som Tobias Grahn. Napoli fortsatte med sin press under andra halvlek och hade flera farliga lägen. Nog hade Mertens kunnat göra något mål till än det han gjorde i slutet. Mertens var för övrigt väldigt bra, han vände och vred och sköt, men oftast utanför. Hamsik var också mycket bra denna eftermiddagen med bland annat ett mycket fint volley skott som den så duktige Bizzarri kunde styra ut.