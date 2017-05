Seger i sista hemmamatchen

Napoli besegrade Fiorentina med 4-1 på San Paolo.

Matchfakta:

Det blev 4-1 till Napoli när Fiorentina gästade Stadio San Paolo under lördagskvällen. Efter att Koulibaly stött in ledningsmålet efter en hörna var känslan att detta skulle bli hemmalagets kväll. Trots tveksamma defensiva insatser stundtals under säsongen har formen och styrkan på sistone varit så bra att ens rädsla för baklängsmål inte är lika stor för tillfället. Men kanske beror det på att Napoli nu gör många mål, det är inte längre uddamålsledningar som ska försvaras (vilket har varit svårt).Insigne fortsatte sina fina säsong med att placera in 2-0 före paus, det var hans (imponerande) 17 mål för året. I andra halvlek fortsatte en annan succéman sin fina säsong med att göra två mål samt missa ett friläge. Dries Mertens stod för två mål från nära håll, när han vaket nosade upp tveksamma försvarsinsatser hos gästerna. Det blev en kort period när Fiorentina försökte jaga ifatt, bortalaget lyckades på ett konstigt sätt få till ett reduceringsmål en bit in i andra halvlek, men i övrigt kontrollerade Napoli matchen.Eftersom Roma vaknat och fortsätter vinna kan det bli svårt att nå andraplatsen, men det gäller trots allt att jobba på och försöka fokusera enbart på den egna matchen, Samp borta i Genoa nästa helg. Igår gjorde Napoli igen en fin match, trion längst fram har en fin föreställning där man skapade hyfsat bra med möjligheter. Det kunde ha blivit flera mål. Men överlag är hela Napoli i bra form nu och kanske önskar en att säsongen skulle vara lite längre.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho (Diawara 69), Hamsik (Rog 65); Callejon, Mertens (Pavoletti 79), InsigneTatarusanu; Gonzalo Rodriguez , Tomovic, De Maio, Maxi Olivera (Babacar 54); Vecino, Badelj; Ilicic, Cristoforo (Tello 54), Bernardeschi; Kalinic (Saponara 81)Koulibaly 8, Insigne 36, Mertens 56, IIicic 60, Mertens 64