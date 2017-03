It´s time to dance..

Spaccanapoli: Andraplatsen inom räckhåll

Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.

2017-03-27 22:14:00

Att det blir galna dagar! Tyvärr ligger de så tätt, jag tror det blir svårt att gå nöjd ur den tredagarsperioden. Napoli vinner knappast båda, men går det att ta tre poäng i ligamatchen och ordna ett kryss i cupreturen? Då har laget gjort bra ifrån sig. Å andra sidan skulle en till cupfinal vara värd en del, att slå ut Juventus i semifinal skulle göra det ännu mer värt. Men måste jag välja så ska jakten på andraplatsen i Serie A prioriteras.Personligen känns som att ligamatchen bör få högsta prioritet här. Dels på grund av att utgångsläget i cupen är tufft, absolut inte omöjligt, men tufft. Dels för att vi inte har råd att hamna fem pinnar bakom Roma som möter Empoli hemma i samma omgång. Jag tror absolut att vi kan både störa och slå Juve i minst en av matcherna. Tvingas jag då välja kommer ligan i första hand.Juventus hemma brukar inte vara lika svårt som på bortaplan, logiskt förvisso, men en vinst på två matcher tror jag är rimligt iallafall. Och då tror jag att ligamatchen blir den som dem satsar på.Två väldigt svåra matcher, dock tycker jag att mest vikt borde läggas på matchen i ligan då jag inte bryr mig särskilt mycket om cupen. Hade ju dock varit extremt härligt att tvåla dit Juve två gånger på tre dagar!Ett tvåmålsunderläge i Coppa-returen känns svårt men inte oöverkomligt. Självklart är ligamötet viktigare, inte bara rent prestigemässigt utan också med tanke på att varje poäng räknas i kampen mot Roma om andraplatsen. Skulle gärna se att t.ex. Rog får starta i cupmatchen så att vi kan ställa upp med ett så starkt och utvilat lag som möjligt i ligan. Men skulle inte bli ett dugg förvånad om vi vinner övertygande i Coppan och sedan torskar ligamötet...Juventus har råd att förlora ligamatchen men vill nog gärna göra cupmötet kort (dock inte direkt menat att vi nödvändigtvis förlorar cupmatchen). Med andra ord, jag tror vi vinner ligamatchen och med det är andraplatsen inom räckhåll. Vi är bättre än Roma och ska egentligen ligga före.För de återstående matcherna av säsongen hoppas jag att Sarri kan göra ytterligare en justering för att stärka defensiven. Om det innebär mer grisande på mittfältet - helt ok för mig! Till nästa år kanske klubben ska satsa på något nytt i backlinjen, för mig är det givet att sälja någon försvarare, varför inte ta chansen att plocka in stora pengar på tex. Koulibaly eller någon av ytterbackarna. Napoli har genom åren sålt offensiva spelare för stora pengar, DL vill alltid dra in en försäljning per år, nu finns ett utmärkt läge att behålla de offensiva och istället tjäna pengar på någon annan.Rent materiellt blir det svårt att göra några radikala förändringar under resten av säsongen. Det känns som att Sarri har testat de flesta kombinationerna i mittlåset men ändå inte riktigt fått till det. Sedan undrar man ju om den läckande defensiven beror på Sarris oförmåga att lära ut propert försvarsspel eller om det är spelarna som är för dåliga och helt enkelt inte klarar av det. Det handlar nog om att stå pall resten av säsongen och försöka väga upp billigt insläppta kassar med landets vassaste anfallsspel. För att sedermera ta tag i problemet på allvar över sommaren.Försvaret har aldrig sett så darrigt ut som det gör just nu. Det är svårt att peka på just en sak som gör att vi blir bekväma och släpper in mål. Individuella misstag är en sak, Koulibaly är helt ur form till exempel. Nä, ett bättre fotbollsöga än vad jag besitter får besvara den frågan och göra en analys.Oj, svår fråga. Tycker Koulibaly och Albiol är riktigt bra som mittbackspar i deras bästa stunder. Tyvärr så har de inte fått spelas så kontinuerligt under den senaste tiden vilket kan vara en orsak till det svajjiga försvaret. Vet inte om det spökar mentalt när backlinjen faller ihop och släpper in enkla mål men det känns nästan som det. Kanske är det det mentala spelet Sarri får jobba med hos backlinjen.Som jag ser det spelar vi ett spel som gör att enkla missar i försvaret ofta leder till mål bakåt (exv. hemåtpass av Jorginho som vi sett ett par gånger). Dessutom har vi inte det kvalitet som krävs för att kunna spela som vi gör utan att det brister i koncentrationen då och då. Så frågan är väl egentligen om Sarri ska börja ställa upp laget mer cyniskt eller om ADL ska öppna plånboken lite mer? Jag vet vad jag önskar.Öva försvars/zonspel samt kommunikation. Lära sig att följa spelare men även att veta när man inte behöver det. Och visst, bättre spelare därbak. I de återstående matcherna är det viktigt att göra det bästa av det vi har. På nio matcher är de väl fan om de inte kan åtminstone försöka spela mindre virrigt. Hade jag inte börjat bli lite till åren så hade jag signat upp mig själv för återstående matcher och styrt upp saker å ting.18-19 borde vara realistiskt. 22-23 är en dröm. Men jag tror att matcherna med Inter, Fiorentina , plus en eller två "enkla" blir typiska poängförluster. Napoli kanske bara förlorar någon enstaka av de sista nio matcherna, dock finns stor kryssrisk, framförallt när de släpper in så många mål.Vi tar 22 pinnar, Roma 19 och vi kniper den direkta CL-platsen!Varför inte börja på en fin segersvit nu. 27 poäng?Har krav på Napoli och tycker man minst ska ta 20 poäng under återstående matcher.18.Som den optimist jag är, någonstans mellan 22-24 poäng. :)Spaccanapoli återkommer under våren med mer aktuella frågeställningarVälkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.En stabil 3-0-ledning blev inte så stabil i slutet. Men Napoli vann rättvist efter en imponerande första halvlek.Napoli reser norrut för att ta sig ann Sarris gamla gäng, Empoli.Här följer små och stora nyheter kring Napoli.Napoli vann med 3-0 efter två straffmål. Men viktigaste idag var en hållen nolla.Napoli måste ladda om efter CL-uttåget och jaga tre poäng hemma mot Crotone.Napoli är utslaget ur Champions League efter 1-3 på hemmaplan och sammanlagt 2-6 mot Real Madrid. Sergio Ramos var segerorganisatör för marängerna och lyckades göra två nickmål på två fasta situationer som därmed fick luften att gå ur dem ljusblåa.Utgången i returmötet när fjolårets CL-mästare kommer på besök må vara oklar, men en sak är säker, och det är att Stadio San Paolo kommer att koka, och rinna över på tisdag kväll.Napoli tog tåget upp till huvudstaden för att knäppa Roma på näsan i kampen om Champions League-platserna. En på förhand svårtippad match där bortalagets snabba kombinationer på i offensiven blev tungan på vågen.