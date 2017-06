Spaccanapoli: Andra summeringen

Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.

Summeringen tar sig an de tre sista frågorna.1. Dries Mertens 2. Lorenzo Insigne 3. Marek Hamsik Bubblare: Koulibaly, Zielinski, Callejon.De finns fyra stycken självklara kandidater här. Kan inte välja bort någon av dem, så måste ta med allihopa. Mertens, Insigne, Callejon och Hamsik! Som dessa fyra har burit fram Napoli i år. Nästan omöjligt att inte ha med alla fyra i årets Serie A lag. Tur att jag inte behöver ta ut de laget.Jag tyckte Callejon var den bästa spelaren under första halvan, men ser vi till hela säsongen måste Hamsik bli nummer ett. Han gör en suverän säsong och levererar som aldrig förr. Får även lyfta in Insigne som nu gör mycket poäng och äntligen är etablerad. Tyckte att han var för ojämn tidigare, men nu kanske han har mognat i sitt utförande. Det är för mig tydligt att det blir de offensiva spelarna en lyfter efter den här säsongen.Väldigt svårt. Men ändå inte. Jag visste sedan innan att Callejon hade en galen första touch och redan efter hans första säsong hyllade jag honom som den säsongens nyförvärv. Under gångna året var han något mer jämn än brukligt och detta blir såklart ett ytterligare plus. Sen har Insigne växt än mer efter en svag period och Hamsík är ju såklart den överlägsne härföraren. En offensiv mittfältsmotor som för evigt ritat in sin själv i Vesuvius inre. För att inte tala om hans otroliga bollskicklighet och än (hur är det möjligt?) bättre speluppfattning.Men så har vi ju flamländaren som jag själv innan säsongen 2016/2017 endast såg som snabb och bollskicklig men en aningen ojämn och inte direkt målfarlig. Vad han gjort denna säsong var över min, din och alla andras förväntan. Dries Mertens förtjänar att bli den bästa spelaren, på både första, andra och tredje platsen.Det är klart att det kommer lite i vägen för den optimala försäsongsuppladdningen. Med det sagt kommer Napoli stå som favorit oavsett vilket motstånd man får. Både Napoli och Roma har dock gjort bort sig å det grövsta i CL-kvalet på senare år (mot Bilbao respektive Porto) så jobbet måste verkligen göras. Jag tror och hoppas att man hanterar det bra, för ett Napoli utan CL-spel med tanke på den säsong man har gjort vore vare sig önskvärt eller särskilt logiskt.Napoli kommer hantera ett kommande CL-kval bra. Man har numera ett stort lugn i gruppen kontra när det var Benitez vid rodret.Sarris har verkligen fått gruppen och lita på varandra och tro på de man gör. De syns framför allt på de lugn man har hanterat svåra situationer på planen denna säsong och även pressen inför stora matcher.Tror Roma behövde den sista platsen mer än Napoli efter all turbulens under säsong med Spaletti, Tottis farväl och nu en ny ägare. Napoli kommer dundra in i nästa säsong med ännu mer vilja och rutin, tror inte de spelar någon roll vilket lag som står på andra sidan i kvalet.Allt beror på lottningen. Men det känns som Napoli borde vara mer redo vid detta tillfälle än för tre år sedan. Dock är den typen av offseasonmatcher oklara, var står laget? Är alla inspelade? Förra gången kom flera spelare sent pga. VM, så är lyckligtvis inte fallet i år.Vi vinner kvalmatcherna och går till slutspel ( NHL -skadad just nu..).Jag är lite ambivalent i frågan. När det vankas stormatcher finns det inte många arenor/atmosfärer som slår napolitanarnas på San Paolo. Å andra sidan börjar storklubbarna runtom i Europa gå ifrån sina gamla klassiska arenor till mer moderna ”rymdskepp”. Kanske är det dags för Napoli att gå samma väg inom ett par år. Det är helt klart läge att ta sig en funderare på värdet av löparbanor och betongfundament.Nej tack till biograf för 20.000 sittande åskådare. Tycker San Paolo är så bra som den kan bli. Många önskar att man tog bort löparbanorna. Visst gör de. Men jag föredrar hellre äventyret att hoppa över till övre etage. Där spelar de ingen roll om de finns löparbanor runt planen. Mindre modernt och mer äkta. För San Paolo speglar just de Neapel vi älskar!Min önskedröm är givetvis att renovera San Paolo, göra om så att arenan åter tar in 75.000 som förr. Jag vet att en ny arena skulle vara bra, men varför inte satsa på en renovering, en uppdatering och skaffa sig ett bättre avtal med staden Napoli? Jag vill att De Laurentiis lägger pengarna på spelare istället, att han gör den slutgiltiga satsningen... En modern arena är såklart rätt väg att gå, men tyvärr tar det tid innan den betalar av sig.En ny arena måste till. Antingen där San Paolo är idag eller någonstans i närheten. Byggs San Paolo om kan man dra in löparbanorna, göra arenan lite "Baseball-aktig", lite okonventionell, dunka dit mellan 45.000 - 55.000 platser och sen är vi hemma. En investering jag är övertygad betalar sig inom 10 år. Om det ska till en arena på en helt ny plats så kanske man får dra ner kapaciteten lite, men definitivt över 40.000 i alla fall.Spaccanapoli återkommer under sommaren med mer aktuella frågeställningar