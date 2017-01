Spaccanapoli - del 4; hur går det resten av säsongen?

CL-lottning och tankar om resterande del av säsongen i denna avslutande summering från redaktionen.

Inget är omöjligt och är Napoli i bra form finns en chans. Vet inte vad som är bäst, att ha ett superläge, eller att Real leder typ 2-1 inför returen på San Paolo. Det är inte säkert att det är bra om Madrid måste vinna borta. Vi får se vilken form Napoli är i i februari, laget måste vara helt friska, Milik måste vara igång med målskyttet osv.Först och främst, svinkul lottning! Jag tror att Napoli är ett av de få lag som faktiskt har en chans att slå ut Real Madrid, även om möjligheterna inte är enorma såklart. Å andra sidan är Napoli också ett av de lagen som skulle kunna förlora med störst marginal mot ett Real Madrid i bra slag. Defensiven blir nyckeln, vi har inte råd att bjuda på några mål mot Ronaldo och Co. Tror definitivt att vi kommer skapa chanser och göra mål, det lär bli 180 svängiga minuter. Det blir oerhört intressant, roligt och svårt. 20-80.Det blir förlust på Bernabeu i första matchen, allt hänger på hur stor smällen blir. Får vi med oss ett bortamål så är jag nöjd, för på San Paolo kan vad som helst hända. Vi må vara underskattade men för Real Madrid är det här en match där de själva är sin allra största fiende, får hoppas att de sätter krokben för sig själva på något sätt.Vi går vidare så klart.Största matchen för Napoli i nutid och vi kan absolut skaka om Real. Albiol och Callejon vill säkert visa upp sig lite extra samtidigt.Jättetufft, värsta tänkbara. Börjar ju på bortaplan vilket måste ses som en fördel så länge man inte förlorar med 5-0. Lyckas Napoli springa in en boll på bortaplan och göra en heroisk insats defensivt så kan det gå vägen i returen på San Paolo.Med en målskytt igång, helst Milik, och ett fungerande lag med en något stabilare defensiv än denna hösten ska Napoli klara att fixa andraplatsen. Laget är tillräckligt bra för det. Förhoppningsvis går formen upp under vintern och vare sig de vinner eller förlorar mot Madrid så ska de kunna stanna i toppen av Serie A . För att kunna rubba Juve krävs dock ett rejält tapp från de svartvita.Det rimliga att tro är väl att CL-äventyret tar slut mot Real och att vi löser en topp tre-placering i ligan. Något jag skulle tycka var okej. Hoppas Sarri får ordning på defensiven och att en comebackande Milik kan visa att det han bjöd på innan skadan inte var några tillfälligheter.Tror att vi har haft vår stora formsvacka för säsongen redan. Roma och Milan har båda sett starka ut under hösten men tror åtminstone en av dem får det svårt på våren. Kanske båda. Juve är såklart omöjliga att hinna ikapp så vi tar en andraplats och en cupfinal. CL vill jag inte uttala mig om, no jinx.Minst semi i Champions League och vi kommer att utmana om ligatiteln. Som jag sa i början av hösten, zebrorna kommer att tappa.Det känns ju som att spelarna äntligen har anpassat sig att inte ha en riktig striker. Men med Milik tillbaka i jan och Mertens form kan vi absolut ha chans på andraplatsen.Napoli kommer väl tyvärr inte komma ikapp Juventus så man får nog rikta in sig på att kriga om en andraplats med Roma.