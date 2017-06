Spaccanapoli: Första summeringen

Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.

På det stora hela en väldigt bra säsong. Vi slutar fem poäng efter Juventus i tabellen (jämfört med fjolårets nio poäng), har minst antal förluster i ligan, gör mest mål, vinner gruppen i Champions League och åker ut mot världens bästa lag samt pressar Juventus i en cupsemi. Har svårt att se vad mer man kan kräva med tanke på förutsättningarna och spelarmaterialet. Särskilt om man väger in att vår tilltänkte förstaanfallare går sönder och blir borta ett halvår rätt tidigt in på säsongen.Sen är det såklart surt att det ”bara” räcker till en tredjeplats i ligan, men detta beror mer på att Roma gör en superb säsong snarare än att Napoli gjort något speciellt dåligt. Ska vi gå längre i CL behövs en skonsammare slutspelslottning alternativt en kombination av ett bättre material och ett sämre presterande Real Madrid.Vi har vissa problem att öppna upp matcher mot extremt lågt sjunkande försvar och det är några onödiga kryss på San Paolo som över en hel säsong blir förödande för ligaplaceringen. Samtidigt tycker jag att vi spelar en oerhört attraktiv, offensiv och tillfredsställande fotboll med ett material som på pappret kanske inte borde hålla sådan hög kvalitet.Summa summarum: 4/5 i betyg.Säsongen som nu har nått sitt slut är de bästa Napoli jag sett. Vill egentligen inte summera denna säsong. Jag vill bara ha mer. För frågan är om vi någonsin kommer få se ett såhär bra spelande Napoli någonsin igen. Visst kommer de komma säsonger där vi slutar på en bättre placering eller tar mer poäng. Men tror inte Napoli kommer kunna dominera så många lag som man gjort i år på samma sätt.16/17 är för mig en säsong där samtliga spelare har dragit sitt strå till stacken och gjort allt för att Scudetton skulle landa i Neapel. Den gjorde tyvärr inte de. Men ack vad lovande det ser ut inför 2017/18. Årets värvningar visade sig vara genialiska, unga lovande spelare som Zielinski, Diawara och Rog som redan gjort sig ett namn i Europa trots så få matcher.Sarris rotation av spelare har funkat utmärkt, trots gnäll av ADL. Omskolningen av Mertens till 9:a är de mest fantastiska jag skådat. Svårt och beskriva med ord hur bra Mertens har varit i år. Diawara blir för mig årets överraskning och Insigne årets spelare.Men frågan är vad Napoli hade varit utan den rökbolmande gymnastiklädda tränaren, Maurizio Sarri . Vilken man!Som det utvecklade sig med såld skyttekung, skadad ersättare och ett till viss del läckande försvar så får jag ändå säga att laget klarade det vi förväntade oss, dvs. minst tredjeplats i Serie A och avancemang ur CL-gruppen. Som plus får vi dessutom ge cred till Sarri och spelarna för det vackra spelet och den livsfarliga offensiven. Sedan har försvaret läckt mål och det har påmint om Benitez andra säsong med flera defensiva misstag där man tappar bevakning, markerar dåligt eller gör rena missar (Reina). Napoli hade det svårt i oktober-november med Albiol borta, Mertens gjorde inga mål i sin nya roll, spelet lyfte inte riktigt, men från december blev det bättre. Tyvärr känns det som det bästa Napoli kommer först när man bara har Serie A att fokusera på, från mars månad och framåt. Men huvudsakligen är jag nöjd med säsongen, å jag vill poängtera att det inte är säkert om laget hade gått bättre med Higuain kvar. Möjligtvis hade han gjort en skillnad om Napoli inte hade haft CL, då hade kanske hans individuella klass avgjort flera matcher i Serie A. Å laget överlag haft mer energi i ligan. Men det är bara spekulationer från min sida.Men samtidigt ska vi kanske kräva mer av Napoli, många har bländats av det fina spelet - men det spelet gör inte att klubben vinner några titlar. Om klubben nu behåller sin stomme och de offensiva spelarna måste de defensiva problemen åtgärdas under sommaren.Jag känner stolthet. Laget har fullständigt pulveriserat dussintalet moståndare under säsongen och detta trots att den ständige girige ärkerivalen Fiat FC köpte upp vår bästa spelare från säsongen innan. En maktdemonstration utan dess like men Napoli svarade på bästa sätt; de visade att de kunde göra mål ändå och dessutom fler mål än föregående säsong. Med tanke på förutsättningarna, läckande försvar, ungt lag, oerfarenhet samt en tilltänkt ersättare till Higuain som går sönder, ja då är jag supernöjd. Visst, under de första månaderna av 2017 var man rätt irriterad men samtidigt så vet jag att laget jobbar under helt andra premisser och med det i åtanke är faktiskt årets säsong helt makaber. För att inte tala om Mertens som bara går in och levererar som han gjort i flertalet matcher eller vårt anfall som spelar med en sån fantasi och precision att man bara tappar hakan.Det blev ingen efterlängtad scudetto, men när alla komponenter faller på plats och alla lagdelar fungerar överlag balanserat då kommer det efterlängtade utbrottet. Ett utbrott som inte ens 30+ titlar kan matcha. Och den känslan mina damer och herrar är bara reserverad för oss.1. Mertens förvandling2. Dubbelmötet med Real Madrid3. 94 mål framåtUtan tvekan när jag var på San Paolo när Higuain skulle ta sig till Neapel igen. Som de kokade och som Napoli tryckte tillbaka de Juventus som många menar på är en oslagbar maskin.Den otroligt farliga och effektiva offensiven. Om Cavani var en outtröttlig kobra som rörde sig överallt och högg på allt, Higuain ett kraftpaket som forcerade stängsel, påminner denna säsongs anfallsspel och spelare om raptorerna från Jurassic park. Otroligt koordinerade, beräknande, alltid sammankopplade snabba rörelser där utgången är oerhört effektiv. Callejon, Mertens, Insigne samt Hamsik som fyllde på, slog ut det mesta av försvar. Det var planerat och synkroniserat. Higuains målskytte ersattes fullt ut. Det var elegant och fantastiskt effektivt.Mertens och sen resten av anfallet så klart men framför allt vår lille belgare. Sen Insignes mål borta mot Real Madrid är ju helt galet. Vilken speluppfattning! Sen måste jag hylla Sarri för hans ständiga tro på laget och hans metoder. Det kommer att betala sig.1. De onödiga kryssen2. CL-lottningen3. Ligaplaceringen med tanke på prestationen1-1 mot Palermo ..Det är alla insläppta mål. 39 stycken är för många. Det är åtminstone sju-nio mål som borde ha undvikits. Å hur kunde defensiven darra så mycket mer i år än i fjol? Jag var förut inne på att flera spelare deltog i det offensiva spelet nu, men vet inte om det är sanningen. Kanske Allans dåliga form eller att för många spelare på de centrala positionerna tävlade om speltiden påverkade? Backlinjen var inte lika skyddad i år. Albiols skada under hösten påverkade dessutom en del. Sedan har vi Reinas missar som grädde på moset...Så klart försvaret och alla onödiga baklängesmål och den ständigt osäkra Reina som jag ändå hyllar till skyarna för hans hjärta. Men jag ser hellre fördelarna med säsongen så detta har inte gnagt mig så mycket.Spaccanapoli återkommer inom kort med mer aktuella frågeställningar