Spaccanapoli: Positiva vibbar inför våren

Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.

Madrid har sådana kvaliteter att jag tror det blir svårt att gå segrande ur detta dubbelmötet, det skulle krävas en superinsats av Napoli för att till en början undvika att släppa in mål samt att göra minst två framåt. Sedan vet vi att Napolis högstanivå trots allt är i nivå med Madrid och att inget är färdigt och avgjort. Jag tror inte på att jaga en tidig ledning, sådant kan få bortalaget att växla upp, men en 1-0-ledning med 30 kvar kanske vore något. Då har vi chansen. En spännande sak blir hur Sarri tänker kring det centrala mittfältet - vem förutom Hamsik ska starta? Rogs två matcher mot Juventus och Roma har sett så grymma ut att dessa insatser nästan överglänser Diawara och Zielinskis fina säsong. Från ingenstans startar snubben och levererar storartat. Serie A känns det som försvarets darrningar kan störa i jakten på CL-platsen även om läget nu ser bättre efter den oerhört viktiga trepoängaren mot Roma. Det är märkligt att det läcker (å är så mycket sämre defensivt än i fjol) trots att backlinjen och spelsystem är samma. Beror det på Allans ickeform, hans arbete som städare var viktigt förra året? Beror det på att laget hade ett sådant galet självförtroende i fjol då de visste att Higuain skulle måla?I vilket fall måste Sarri försöka styra defensiven till att bli tightare. Efter Romamötet är det mer öppet om andraplatsen och visst har Napoli chans att ta den. Kommer laget i form, stänger lite mer bakåt tror jag de kan ordna detta. Annars är tredjeplatsen ohotad, har svårt att se någon annan gå förbi Napoli.Matchen mot Real är utan tvekan säsongens viktigaste. Vinst och avancemang där gör säsongen till en framgångsrik sådan oavsett vad som händer i liga/coppa. Nu är Gareth Bale tillbaka för marängerna och vi vet alla vilka problem han kan ställa till med, men Reals försvarsspel har inte alls sett vattentätt ut på sistone och det tror jag Napoli kan utnyttja om man gör en toppinsats. För en toppinsats kommer krävas om man vill få ut något positivt.Nu har vi slagit Roma i ligan och även om en scudettostrid känns mycket avlägsen tycker jag att det finns mycket att slåss om i Serie A. Många lag som hotar underifrån samtidigt som det skulle vara mycket skönt att hamna före de rödgula i tabellen. Vi vet hur CL-playoff kan förstöra en säsong och det är inget jag vill uppleva igen.Jag tror ändå på en bra vår. Andraplatsen ska vi bara ta om vi skärper till oss lite. Gällande Madrid-returen så tror jag på vinst, om det räcker till avancemang låter jag vara oskrivet i nuläget..Han verkar helt återställd så då verkar det helt rimligt att han spelar. Hoppas bara han kommer in i målformen igen, drömmen vore att han lyckas plocka upp samma utdelning som före skadan och att han kan göra sex-åtta mål på resterande matcher. Då känns det som Milik och Napoli har ett bra kvitto på att han är ett fullgott strikeralternativ inför nästa säsong.Gabbiadinis fina start i England ändrar inte min uppfattning om att han skulle säljas. Det var tydligt att han inte fungerade som central anfallare med ytteranfallare runtom sig, dessutom inte med den pressen som finns i Napoli. Det ryktades om att Napoli har rätt till fem-tio procent vid en eventuell vidareförsäljning, så jag hoppas att han öser in och att en ännu större klubb får för sig att han håller för de. Så blir det ytterligare pengar för killen.Stressad tycker jag inte. Enligt mig kan man helt klart säga att polacken har sett OK ut under sina inhopp och hamnar i mycket bättre positioner på planen än vad Gabbiadini gjorde. Kvalitetsskillnaden jämfört med Pavoletti är så stor att man häpnar.Gabbiadini må ha gjort succé i England men varför skulle det betyda att vi gjorde ett misstag som släppte honom? Gabbiadini var dålig i Napoli, en framgångsrik vår i Sottohampton ändrar inte det faktum att försäljningen var ett logiskt beslut.Milik måste ha bra läkkött för jag trodde han skulle vara borta till i alla fall efter påsk. Klart det tar lite tid innan han hamnar rätt igen efter så lång tid ifrån matchande men är övertygad om att han kommer igång snart, kanske en 4-5 mål inom hyfsad närliggande framtid. Kommer en, kommer flera. Gabbiadini är för mig ett mysterium. Han hade väldigt många kvalitéer men på något sätt visade han dem bara var tionde match eller så. Dock jättekul för honom att han kommit igång i England.Inte spela i Europa (å hur kul är det), inte ha formtoppen i oktober-januari. Svårt att undvika en dipp, kanske ska klubben ha fler vinnarskallar i laget, de som gör att laget jagar det lilla extra vid matcher som är "trista".Bättre spelare. Egentligen inget annat som skiljer oss från topplagen i Europa. Har man byggt laget på överpresterande, hyfsade spelare får man räkna med att man inte kan hänga med sett över en hel säsong. Så vad som behövs är väl helt enkelt att ADL öppnar plånboken eller tar in externa investerare...Fram med cashen helt enkelt. Visa på allvar att man nu vill ta ytterligare ett steg. Grunden är stabil och ser man till de senaste 10 åren har det varit exceptionellt stabilt i Vesuvio-land. Men folket/fansen längtar efter en ligavinst. En vinst som verkligen skulle symbolisera långfingret mot alla Fiat-flörtande själlösa kappvändare.Och definitivt en ny arena. Kom igen, vi behöver en modern arena som genererar pengar direkt in i klubben. Ta in en sponsor och bygg en schysst fotbollsarena, låt oss flörta järnet med kapitalstarka bolag som sponsrar/lånar oss räntebunden kapital och bygg en arena med en kapacitet på 42 500. Lägg till en schysst avbetalningsplan också. Lån lönar sig i längden om de investeras rätt.Jag trodde de två cupsegrarna 2012 och 2014 skulle kunna vara frön för att skapa en vinnarkultur men tyvärr växlade inte klubben upp då. Napoli har kommit en lång väg sedan konkursen 2004 och har i mina ögon räknats tillhöra topp-tre i Italien sedan 2011. Tyvärr har man spelat lite för sällan i CL för att skapa en storlagskänsla och Napoli har inte tagit det sista steget. När tar klubben det steget?Nyckeln till det måste vara en större pengasatsning samtidigt som inga nyckelspelare säljs. Napoli har börjat om flera gånger, med nya spelare samt tränare och det är givetvis en styrka att direkt ordna ny topplats - det har De Laurentiis skött proffsigt. Men eftersom alla vi supportrar vill ha mer måste man undvika att börja om igen.Rent konkret i nuläget skulle jag säga att Napoli bör se till att fortsätta utveckla och framförallt behålla Milik, Zielinski, Rog och Diawara, förbättra backlinjen med en mycket bättre mittback, samt en ny toppanfallare. Ska Napoli utmana på allvar är det mer pengar in som gäller, en medveten satsning. I somras värvade klubben för mer än vad de fick in på försäljningar, men hade man tex. vågat satsa ytterligar 40-50 miljoner på en eller två etablerade spelare hade vi snackat om en sådan medveten satsning.Sedan går det även att argumentera för andra sätt för att få in pengar som en utvecklingsväg, merchandise, arenan - det finns flera sätt att utveckla och stärka klubben.Som sagt, vinnarkultur bygger man genom att vinna och vinna gör man lättast genom att ha bättre spelare än motståndet. Juventus har den överlägset bästa truppen i Italien och efter sex år av framgång är det lätt att sätta en vinnarkultur-stämpel på klubben. Det jag tror folk syftar på när de pratar om Juves vinnarkultur, medvetet eller omedvetet, är den fantastiska sportsliga ledning klubben har som år efter år lyckas med sina lagbyggen. När det kommer till styrelse, sportcheferi och ekonomiska muskler är Juve tyvärr ljusår framför Napoli även om vi försöker fajtas bäst vi kan.Lite som jag varit inne på. Satsa, tänka långsiktigt. Det tar tid at tbygga ett lag som vinner något varje år. Juventus är galet stabila och har en fantastisk ledning och en medvetenhet som inget annat lag i Italien når upp till. Sen är det som det är när det gäller Napoli vs Italien. Man kan prata i evigheter om det sportsliga och vilka ekonomiska krafter som behövs för att stärka och stabilisera ett lag i toppskiktet men i Italien är det politiska klimatet än mer närvarande. Allt är lite krångligare och allt tar lite längre tid och det tar ännu längre tid och blir ännu lite krångligare om man heter SSC Napoli.Jag e dock otroligt stolt över laget och vart vi är idag.Spaccanapoli återkommer under våren med mer aktuella frågeställningar