Spaccanapoli - summering efter 18 omgångar; del 1

Vi summerar säsongens (nästan hela) första halva med frågor till redaktionen.

Dina reflektioner efter 18 omgångar:

Vilken är höstens höjdpunkt enligt dig:

Tycker att laget har presterat väldigt bra sett till förutsättningarna. Efter en stark inledning på säsongen tappade vi Milik, och resultaten blev lidande. Men när man ska sammanfatta hösten ligger vi ändå trea i tabellen och har vunnit våran grupp i Champions League , en bedrift som inte ska underskattas. Vi har de senaste åren alltid haft svårt att balansera liga- och Europaspel, så Sarri och spelartruppen ska ha en eloge för sitt fina jobb.Att det sett okej ut, Napoli har varit uppochner och väldigt svårbedömt. Men man är vidare i CL och ligger trea, godkänt betyg.Säsongen började bra för att sedan gå in i svacka efter Miliks skada. Som det har sett ut dem sista matcherna så kan vi få en fin andra halvlek.Personligen har jag fått mersmak ju längre in i säsongen vi kommit. Bättre spel och placering i ligan, CL-avancemang och trots att skadan på Milik kom olämpligt så har man lyckats hitta en skaplig provisorisk lösning på detta.Klart mer hoppfull nu än för kanske 4-5 veckor sen. Målskyttet har kommit igång och laget har seglat lite i medvind tack vare stärkt självförtroende. Försvaret lämnar som vanligt mer att ge.Som tidigare har Napoli haft svårt att kombinera spel i CL och samtidigt utmana i Serie A . Känslan är att Napoli inte har gått superbra i någon av dessa två under hösten. Men samtidigt är Napoli på tredje plats i ligan och har avancerat i CL, det är riktigt bra. Hade laget inte tappat onödiga poäng mot tex. Lazio och Sassuolo hemma så hade andraplatsen varit säker.Måste vara segern hemma mot Inter. Laget hade spelat dåligt en längre tid men i just den matchen lossnade det och vi ledde med 2-0 efter fem minuter. Sedan dess har lagets formkurva pekat spikrakt uppåt, med bra resultat i både Champions League och Serie A.Att se Milik spela innan skadan.Första hemmamatchen i CL mot Benfica.Avancemanget i Champions League och att vi i februari får chansen att möta världens bästa lag, ett test om något. Blir 180 häftiga minuter.Avancemanget och gruppvinsten i Champions League.Att Milik målmässigt startade så bra, han hade en viss press på sig. Så matchmässigt är det Kiev borta och Milan hemma då en insåg att Higuains ersättare hade potential. Vilket var skönt att se i ett läge då det kändes som ingen visste hur det stod till med Napolis anfallare rent målskyttemässigt.