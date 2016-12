Spaccanapoli - summering efter 18 omgångar; del 3

I tredje delen bedömer vi sommarens nyförvärv och önskar nytt till januarifönstrets öppnande.

Utvärdera sommarens nyförvärv, bäst/sämst?

Vad skulle du vilja se på mercaton i januarifönstret (realistiskt)?

Bäst: Milik såklart, sämst: Tonelli, stackarn har ju inte spelat en minut.Milik får toppbetyg. Zielinski också mycket bra. Maksimovic har inte alls imponerat, ser Tornelli som en bättre mittback men som tyvärr inte fått chansen att visa upp sig, precis som Rog. Diawara spelar mycket moget och får även han högt betyg. Giaccherini är en bra backup som sällan gör en dålig match.Har tidigare tyckt fönstret i somras var svagt vilket även har setts under säsongen. Visst inledde Milik riktigt bra målmässigt, Zielinski och Diawara visar klar potential men än så länge har ingen lyft laget. Men de tre har trots allt visat sig vara hyfsat bra, vilket inte går att säga om de övriga nya. Hade trott mer på Maksimovic och Giaccherini, kanske kommer deras tid längre fram.Bäst..? Ja, Milik får väl ta bästa-platsen trots skadan, men på den korta tiden han fick var han klinisk och brutal. Sämst om man snackar till speltid och kanske t o m motivet till värvningen är nog Tonelli. Varför liksom? Gillar ändå inte att lyfta fram sämst utan håller mig till att Milik tillsammans med den serbiske riddaren Maksimovic varit klart bäst av de nya.Den polska duon, Milik och Zielinski, har båda imponerat något oerhört. Miliks fina målform i början av säsongen var kanske något missvisande, inga egentliga klassmål utan mycket “rätt plats vid rätt tillfälle”, men man får ändå säga att han inte kunde ha startat på ett bättre sätt. Zielinski har snabbt blivit en personlig favorit...sättet han rör sig med boll, tillslaget, ja allt. Även Diawara har sett mycket bra ut och slog sig självsäkert in i laget när Jorginhos form svackade.En striker då Gabbiadini försvinner, Pavoletti sägs ju vara nära och det enda ryktet man hört om. Kan han prestera så som Manolo inte gjorde så villa jag se honom i den ljusblå dressen.Gabbiadini och Allan out. Och en ny forward in. I övrigt så saknar jag inte riktigt någon. Kanske en ny målvakt för att fasa in.Realistiskt? Sånt existerar inte hos mig. Jag tror stenhårt på en anfallare och en försvarare av absolut toppklass.Endast en bra anfallare kan räcka nu. Inga flera unga lovande spelare helst, känns som Napoli får fortsätta jobba in de klubben redan har.Nu verkar ju Pavoletti vara på väg in, men hade hellre sett Bacca. Mycket hellre.En ung vänsterback att ha bakom Ghoulam hade inte suttit fel heller. Men det viktigaste just nu är att utnyttja den befintliga truppen på bästa sätt snarare än att börja värva en massa, särskilt i januarifönstret.