Spaccanapoli - summering efter 18 omgångar; säsongens flopp

Vi fortsätter med del två med summering av de första 18 omgångarna.

Vilken/vad är säsongens flopp?

Vilken spelare har varit bäst?

Svårt att blunda för Gabbiadinis tafatthet. Han får chansen uppdukad som på ett silverfat och svarar med att inte lyckas uträtta ett dyft. Ointresserad, inkapabel och steril. S-ä-l-j.Utan tvekan Manolo Gabbiadini . Var klubbens back-up bakom Milik, och när denne drog korsbandet kändes det som ett drömläge för Gabbe att gå in och prestera. Istället blev det totalt ett ligamål och hela lagets anfallsspel gick i stå. Till slut fick Mertens gå in som falsk nia vilket fungerade sisådär, lätt att bländas av hans form senaste två veckorna men man ska inte glömma att innan dess såg det ganska kasst ut.Säsongens flopp är för mig sommarens transferfönster. Visserligen spenderade Napoli i stort sett lika mycket (mer?) som klubben fick in för Higuain, men med kommande CL-pengar borde de ha gjort mer. Diawara och Zielinski växer och kommer att bli bra/kunna säljas dyyyrt, men vi har inte sett mycket av Rog, Tonelli, Giaccherini och Maksimovic. Varför spenderades det inte ordentligt på en anfallare till? Varför satsades inte på en färdig klassmittfältare? Med en till anfallare hade Napoli kanske blivit klara tidigare i CL samt haft flera poäng i ligan. Läge fanns för att spendera i år med pengar både från Higuain och CL. Snålheten kan straffa Napoli längre fram under säsongen, tex. att klubben inte når nå CL-plats. Nyss var Napoli given tvåa i Italien, i år känns det som vi börjat om en aning och även tappat lite.Samtliga matcher där vi dominerat men kryssat eller förlorat.Manolo GabbiadiniAlla onödiga poängförluster, som senast mot Fiorentina Med de senaste matcherna på näthinnan är det lätt att säga Mertens, vilket jag nog också gör. Vill också höja ett par fingrar för spelare som Ghoulam, Zielinski, Hamsik och Diawara som alla imponerat.Ingen som riktigt stuckit ut. Callejón har varit stabil som alltid, Insigne har frustrerat, Mertens har varit ojämn. Försvaret har haft lite svackor under hösten. Får ändå slå ett slag för vår Capitano Marek Hamsik som under en period, när det såg som sämst ut, verkade fast besluten att på egen hand släpa upp laget ur skiten. Viktiga mål mot t.ex. Inter, Besiktas och Lazio Det är svårt att välja, Hamsik har varit riktigt bra ledare och levererat när hans radarkompisar Jorginho och Allan haft svaga tider och kanske har han varit bäst. Men jag lyfter även fram Callejon som är suverän längs kanten. Han är smart, gör jobbet som Sarri kräver, stödjer Hysaj i defensiven samt har en stor spelintelligens. Löpningarna och tajmingen är fantastiska. Dessutom klarar han spela två matcher i veckan utan problem, vilken fysik. Jag förstår fullständigt varför Napoli förlängde hans kontrakt i somras och gav honom 400.000 euro mer per år...Hamsik.KoulibalyMertens