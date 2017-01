Spansk skalle tog Napoli till cupsemi

På tisdagskvällen blev Napoli första lag att nå semifinal i Coppa Italia. Med tjugo minuter kvar att spela nickade Jose Callejon in matchens enda mål hemma mot Fiorentina.

Napoli är fortsatt hundraprocentigt år 2017. I och med kvartsfinalvinsten mot Fiorentina tog man årets femte raka seger och den nionde vinsten på de tio senaste matcherna. Dessutom fick man hålla nollan för första gången på åtta fajter. Laget fortsätter därmed slåss på alla tre fronter under våren och har ännu inte förlorat sedan oktober månad.



Fiorentina började kvartsfinalen ganska piggt och tvingade Reina till två klassräddningar ganska tidigt i första halvlek. Därefter ställdes den spanske burväktaren aldrig på några extrema prov egentligen.



Nye Pavoletti, som fick chansen från start, sög ner en långboll på ett bra sätt men riktade sitt avslut ett par meter för högt. Efter en dryg halvtimme slog Insigne en frispark som styrdes via Tatarusanus fingertoppar upp i överliggaren. Närmare än så kom inget av lagen i den första halvleken som annars präglades av ett stort napolitanskt bollinnehav.



Den andra halvleken inleddes ganska trevande och inget av lagen skapade några farliga målchanser förrän timmen var spelad. I en närmast identisk position lyckades den formstarke Insigne återigen pricka ribban med sin känsliga höger via en frispark.



I den 70:e minuten skulle matchavgörandet komma efter att bollen gått som på ett snöre och hittat fram till Hamsik på vänsterkanten som på ett tillslag finner pannan på en framstörtande Callejon som i sin tur med kraft nickar bollen via fingrarna på den rumänska bortamålvakten och in i nät. Ett mycket snabbt, effektivt och kvalitativt anfall av ett lag med gott självförtroende.



Hemmalaget kontrollerade därefter händelserna och Fiorentina lyckades, trots ett något större bollinnehav, egentligen inte vaska fram en enda vettig kvitteringschans. Matchen avslutades stökigt med varsitt rött kort efter två, på lite olika sätt, klumpiga förseelser. Hysaj fick sitt andra gula medan Maximiliano Olivera direkt fick syna det röda för Fiorentina.



En skön och rättvis seger trots att Sarri ändå valde att rotera litegrann i elvan, vilket var bra. Såväl Maksimovic, Diawara, Zielinski och Pavoletti fick alla chansen från start medan viktiga kuggar som Mertens och Jorginho fick lite välförtjänt vila. Maksimovic/Albiol agerade ovanligt stabilt i mittförsvaret medan Zielinski/Diawara/Hamsik kontrollerade mittfältet under majoriteten av matchen.



STARTELVOR:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Strinic (Maggio 61’); Zielinski, Diawara, Hamsik (Allan 83’); Callejon, Pavoletti (Mertens 64’), Insigne.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Badelj (Babacar 84’), Vecino, Olivera; Cristoforo (Ilicic 75’), Bernardeschi (Valero 75’); Kalinic.



Dessvärre tvingades Strinic utgå med någon form av skada efter dryga timmens spel, låt oss hoppas att det inte är alltför allvarligt med den gode kroaten. Å andra sidan åkte Ghoulams Algeriet ut ur Afrikanska mästerskapen igår och således kanske han då är tillbaka redan mot Palermo på söndag.



I semifinalen av Coppa Italia kommer Napoli ställas mot vinnaren i morgondagens möte mellan Juventus och Milan. Semifinalen spelas i form av ett dubbelmöte där vi startar hemma på San Paolo den 1 mars. Returen spelas den 5 april.



Good times ahead!