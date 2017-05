Torino - Napoli: Bara vinn!

Med tre matcher kvar och andraplatsen inom räckhåll måste Napoli fortsätta på den inslagna vägen. Vinn.

t för en sen inför-artikel men ibland kör saker ihop sig.Tre matcher kvar och andraplatsen inom räckhåll. Vissa av oss hade hoppats på att få hjälp av BP:s farmarlag men som vanligt vek de ner sig mot ett pånyttfött Roma . Ett Roma som helt enkelt gjorde sitt jobb, så mycket cred till dem. Vad Napoli måste göra nu är att fortsätta att vinna. Resten är upp till saker laget inte kan påverka.Torino är dock luriga. De parkerar i ingenmansland och är väl nog lite missnöjda med det för jag tror ambitionen låg på en topp 7 plats alla fall. Laget har under säsongen blandat och gett och lika mycket som de har öst in mål så har de också släppt in en del. Känns lite som de har försökt att hitta en balans inför kommande säsong. Med det sagt tror jag på en svår uppgift för Napoli men ska man ens önska en andraplats när säsongen är över så är det bara vinst som gäller. Här, i nästa match och i sista matchen.Som Nike, just do it.Torino: Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Molinaro; Benassi, Obi; Falque, Ljajic, Boyé; BelottiNapoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens