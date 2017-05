Inför Roma - Genoa: Totti, Totti, Totti.

2017-05-28 18:00

Det hade funnits så mycket att skiva om inför en match som denna. Bara det att säsongens sista match står för dörren och att en placering som genererar direktkvalificering till Champions League står på spel. Sista chansen för spelarna i truppen att visa att de ska vara en del av Monchis lagbygge. Spekulationerna om Spallettis vara eller icke-vara. Genoas eventuella brist på motivation. Slutliga omdömet av Roma säsongen 16/17. Men ibland är en fotbollsmatch så mycket mer än så.



För idag kommer inget av ovanstående i närheten av ett annat faktum. Detta blir en speciell inför-artikel. Detta på grund av en speciell match:



Detta är Francesco Tottis farväl.



I veckan har hyllningarna till Francesco Totti strömmat in från hela fotbollsvärlden. Alltifrån Maradona till de ljusblå från utanför stan har hyllat er pupone, fotbollsspelaren som blivit en synonym till uttrycket bandiera. Han som den 28 mars 1993 skrev sina första rader på fotbollsplanen och som 24 år och 2 månader senare ska sätta punkt för den saga som berättats med röda och gula färger. Höjdpunkter som ligatiteln, cuptitlarna, de matchavgörande målen, varenda liten klackpassning och alla mäktiga firanden. Varenda cucchiaio. Varenda straff. Varenda derbymål.



"Totti kommer att spela en stor del av matchen" enligt Spalletti. Mycket går att säga om den sportsliga ledningens agerande, om Luciano Spallettis andra sejour i är Roma. Och Totti har i drygt 24 år visar hur stor den här klubben kan vara.



Varje match som Totti spelat har varit en hyllning till Roma. Varje mål har varit en kärleksförklaring till tröjan han burit hela livet. Till oss supportrar. För sin hemstad, för sin publik, sin arena, sina färger. Han gjorde det för oss. Och när säsongen 17/18 drar igång igen är det utan nummer 10 och utan capitano. Men det är något för morgondagen. Idag firar vi en karriär som blev en av de största och vackraste som ryms i fotbollshistorien. Idag säger Totti farväl och vi säger grazie.



Grazie Totti, för alla 785 hyllningar till Roma.

Grazie Totti, för alla 307 kärleksförklaringar.

Grazie Totti, för allt.



Vi kommer aldrig att glömma dig.



Inbördes, fem senaste:

Genoa – Roma, 0-1, 8 jan 2017.

Genoa – Roma 2-3, 2 maj 2016.

Roma – Genoa 2-0, 20 december 2015.

Roma – Genoa 2-0, 3 maj 2015.

Genoa – Roma 0-1, 14 december 2014.



Troliga startuppställningar:

Roma (4-2-3-1) Tränare: Luciano Spalletti

Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.



Genoa (3-4-1-2) Tränare: Ivan Juric

Lamanna; Biraschi, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cofie, Rigoni, Laxalt; Palladino, Simeone



Avspark: 18.00 söndag, Stadio Olimpico.

TV: Viasat Premium, Viaplay.

Domare: Paolo Tagliavento

Tips: 1-0, Totti (på straff).



2017-05-28 12:36:00

