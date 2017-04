2017-04-01 20:45

Roma - Empoli



Paredes tar plats i startelva.

12 mörka dagar är över och Roma ska äntligen spela igen!

Äntligen är landslagsuppehållet över och världens vackraste lag ska återigen spela. Empoli står för motståndet på Olimpico kl 20:45 ikväll och det kanske inte lockar alla att se på mitt i helgmyset men för oss mest inbitna så går denna match framför all annan tv. Det är en match som ska vara tre poäng men även en bra match att börja tagga igång inför det kommande derbyt på tisdag.







Startelvor



Roma ställer upp ganska förväntat inför kvällens match. Man låter vissa nyckelspelare vila inför derbyt på tisdag och det förvånar mig inte. Däremot förvånar det mig att det är så pass många ordinare spelare som ställs upp i kvällens startelva och det visar någonstans att man tänker ändå inte lägga allting på derbyt utan tre poäng måste inkasseras i kvällens match. Man låter däremot



Empoli ställer upp med en liknande elva som man har gjort till stora delar av säsongen och den som vaktar stolparna ikväll igen är Romas gamla burväktare Skorupski. Kollar man på denna säsong så har faktiskt han varit en av ljusglimtarna i Empoli och de har mycket att tacka honom att de just nu har 22 poäng på kontot i ligan. Man kommer från en dålig svit och har 6 raka förluster med ett ganska tufft spelschema i ryggen. Efter kvällens match har man mött alla fem topplagen på 7 matcher vilket också brukar betyda en hel del poängtapp för de mindre klubbarna. Är det några offensiva spelare som sticker ut i Empoli som man bör hålla koll på så är det El Kaddouri men även Mchedlidze och Maccarone som börjar matchen på bänken.



Förmodade startelvor:



Roma (3-4-2-1)



Szczesny; Rudiger, Manolas, Juan Jesus; Mario Rui, Nainggolan, Paredes, Peres; Perotti, Salah; Dzkeo



Empoli (4-3-1-2



Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Jose Mauri, Croce; El Kaddouri; Pucciarel, Thiam





Bästa målskyttar



Roma:

Empoli: Levan Mchedlidze 5 mål



Flest målpassningar



Roma

Empoli Manuel Pasqual 3 st





Avspark: 20:45 Stadio Olimpico Rom



TV: Viaplay



Domare: Davide Massa



Tips: 3-0 Dzeko 2 st, Salah









Forza Roma!





Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu, gazzetta.it

