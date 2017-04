Bologna - Roma: Promenadseger på Renato dall´Ara

Roma fick en behaglig eftermiddag i Bologna då man inkasserade en klar 3-0-seger. Med två mål i första halvlek kontrollerade man sedan matchen under resterande 45 minuter. Avståndet upp till Juventus är därmed fortsatt sex poäng med sju matcher kvar av säsongen.



Spalletti valde att starta med en väntad startelva. Szczesny i vanlig ordning i buren. Dagens fyrbackslinje bestod av Rudiger, Manolas, Fazio och Jesus. Centralt på mittfältet var De Rossi tillbaka efter skada ihop med Strootman. Tridenten bakom målkungen Dzeko formerades från höger till vänster på följande vis; Salah, Nainggolan, El Shaarawy.15.00 Damato blåser igång matchen.4´ Forne Roma anfallaren Mattia Destro pressar Jesus som skickar iväg en slarvig rensning rakt i gapet på Verdi som går på genombrott och tråcklar sig fram i Romas straffområde. Avslutet täcks av Romaförsvarare och Szczesny kan nypa bollen.5´ Strootman slår en fin boll i djupet på en, tyvärr, offsidespringande Salah.11´ Matchens första hörna tilldelas Roma. El Shaarawy skickar in bollen som nickas undan av Maietta till en ny, resultatlös, hörna.13´ Dzeko sätter bollen på ett i djupet på en framrusande Strootman, aningen hård passning som rinner ifrån holländaren.19´ Hemmalaget med deras första chans i matchen, Verdi söker Destro i straffområdet, Szczesny hinner först och får ut bollen till hörna.25´ GOL! Roma tilldelas en hörna som El Shaarawy tar hand om, De Rossi vinner nickduellen mot sin försvarare och bollen dimper ner hos Fazio som kyligt trycker in 1-0 till Roma.32´ Hörna tilldelas hemmalaget. Kort hörna utan resultat. Roma är istället på väg att starta en kontring när Krejci tacklar Nainggolan och blir liggande. Det gör ont att möta Ninja.38´ Bologna ställer om i en kontring, Destro tacklas på mittplan av Manolas som får syna matchens första gula kort.41´ GOL! Roma utökar sin ledning. Fint samspel mellan Strootman-Dzeko-Salah leder fram till att den sistnämnde lyfter bollen över Mirante och in i mål. Vackert Romaanfall.42´ El Shaarawy testar avslut från långt håll, högt över.45´ + 1. Damato blåser av matchens första halva.47´ Inbytte Di Francesco skapar Bolognas vassaste chans i matchen när han tar sig fram på högerkanten och slår ett fint inlägg till en omarkerade Dzemaili. Blerims nick går dock rakt i famnen på Szczesny. Kanonläge att reducera.50´ Di Francesco fortsätter piggt och rycker ifrån Manolas och avslutar i insidan av Szczesnys högra stolpe. Bologna närmar sig.52´ Salah visar prov på sin snabbhet när han sprintar ifrån två hemmaspelare på högerkanten och slår in en boll mot Dzeko. Passningen är tyvärr för hård och rinner ut över kortlinjen.54´ Hörna från El Shaarawy, Dzeko drar direkt på volley 27 meter över.63´ Bologna får en hörna som nickas mot mål av en omarkerad Gastaldello, inga problem för Szczesny.67´ Perotti viker sin vana trogen inåt i banan och testar avslut lågt mot första stolpen. Mirante räddar relativt enkelt.69´ Strootman snackar till sig en varning efter en konstig situation där hemmalaget får frispark (?) när Maietta får känning i baksida lår.74´ Perotti viker in från sin vänsterkant och avslutar en bit utanför…75´ GOL! Salah med en magisk frispelning till Perotti som osjälviskt spelar till Dzeko i fritt läge. Edin kan enkelt raka in sitt 24e ligamål för säsongen.82´ Dzemaili testar skott efter väggspel, en bra bit över.84´ Hemmalagets Petkovic försöker filma till sig en straff. Genomskådas av Damato som varnar kroaten.89´ Petkovic avslutar från 20 meter strax utanför.90´ + 3. Damato blåser av matchen som Roma vinner med 3-0.Roma tar, likt i höstas, en klar seger mot rossoblu som får vänta till nästa säsong med att försöka näta på huvudstadslaget. Bologna inleder matchen med att sätta en hög press på Spallettis mannar vilket leder till att Roma får svårt att få igång något vidare passningsspel. Pressen avtar dock reda efter 10-15 minuter och Roma börjar ta kontroll över matchen utan att på något sätt dominera. Halvleken är chansfattig och tempot lågt. Roma lyckas dock få in två bollar och går till halvtidsvila med en stabil 2-0-ledning. Roma tar tillvara på sina lägen samtidigt som Bologna känns uddlösa framåt. Di Francesco byts in och ger hemmalaget ny energi i andra halvlek. Faktum är att Bologna har fina lägen att både reducera och kvitter under de inledande fem minuterna men bollen ville inte in för rossoblu denna afton. När Dzeko rullar in ligamål nr 24 för säsongen är det spiken i kistan och sista kvarten blir en transportsträcka fram till Damatos sista avblåsning i matchen.En dag på jobbet för Roma som gör det man ska mot ett svagt hemmalag. 3-0 och fortsatt sex poäng bakom den gamla damen.: 25´ 0-1, 41´ 0-2, 75´ 0-3(4-3-3) Mirante; Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Pulgar, Nagy, Dzemaili; Verdi, Destro, KrejciByten: 46′ UT: Verdi IN: Di Francesco. 63´ UT: Nagy IN: Petkovic. 76´ UT: Maietta IN: Torosidis(4-2-3-1) Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Jesus; Strootman, De Rossi; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; DzekoByten: 65′ UT: El Shaarawy IN: Perotti. 78´ UT: Manolas IN: Vermaelen. 85´ UT: Dzeko IN: Totti.: 39 % - 61 %: 10 - 95 - 4: 5 - 5: 1 - 33 – 2