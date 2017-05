Chievo - Roma 3-5: Tre tvåmålsskyttar på Bentegodi

Chievo och Roma bjöd under lördagskvällen på en sprudlande tillställning på Stadio Bentegodi. Efter fyra mål i vardera halvlek och tre tvåmålsskyttar så kunde Roma lämna Verona med ytterligare tre poäng. I och med Napolis Fiorentinakross (4-1) så är avståndet fortsatt en poäng i kampen om andraplatsen.

(4-3-2-1) Tränare: Rolando Maran Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Cesar, Gobbi; Depaoli, Radovanovic, Bastien; Castro, Birsa; IngleseByten: 45´ UT: Castro IN: Pellissier. 57´ UT: Gamberini IN: Frey. 87´ UT: Inglese IN: Vignato(4-3-3) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; Paredes, De Rossi, Strootman; Salah, Dzeko, El ShaarawyByten: 71´ UT: El Shaarawy IN: Nainggolan. 82´ UT: Salah IN: Perotti. 86´ UT: Dzeko IN:Roma tog tag i taktpinnen från start i denna match och skapade några ströchanser i inledningen. Det kom därför som en överraskning när hemmalaget tog ledningen efter 15 minuter. Bollen dimper ner framför Lucas Castro i Romas straffområde och argentinaren gör inget misstag utan smäller in den otagbart för Szczesny. Efter målet fortsätter Roma att pressa hemmalaget och trots tidigt underläge finns det ingen anledning till stress. Dryga kvarten efter 1-0 assisterar Fazio El Shaarawy från mittplan (!). Argentinaren vinner en nickduell och bollen sitter perfekt i djupet på en löpande El Shaarawy som rundar Sorrentino och rullar in 1-1. Dzeko befann sig i offsideposition men visade klart och tydligt att han inte var intresserad av bollen, vaket uppfattat av El Shaarawy som tog en fin löpning. Tio minuter efter kvitteringen visar Roma prov på brister i försvarsspelet när tre (!) hemmaspelare står omarkerade i straffområdet. Inlägget från vänster landar perfekt på Ingleses panna och 2-1 är ett faktum. Roma skulle dock se till att få in en viktig kvittering innan halvtidsvilan. Salah utmanar som så många gånger förr på högerkanten och viker in i straffområdet innan han curlar in bollen vid Sorrentinos högerstolpe, 2-2. Psykologiskt viktigt mål för huvudstadslaget.En kvart in i andra akten var det så dags för matchens femte mål när Strootman med en fenomenal boll hittade El Shaarawy i djupled. Bra gjort av El Shaarawy att få tag i bollen och trycka in 2-3 i fritt läge. Efter detta målet var det inget snack om vilket lag som skulle ta de tre poängen. Roma visar att man är ett par klasser vassare än Chievo när det väl gäller och Salah satte den definitiva spiken i kistan när han placerade in 2-4 i 77e minuten. Dominansen fortsatte sedan och Dzeko såg till att smälla in sitt 28e ligamål för säsongen med ett fantastiskt avslut som satt otagbart strax under Sorrentinos vänstra kryss. Det är bara att lyfta på hatten för den bosniske strikern då han av många, inklusive mig själv, var uträknad efter förra årets svaga säsong. Roma får en helt annan dynamik i spelet med Edin på planen, en solklar utgångspunkt i offensiven. I 85e minuten fick så den störste av de största kliva in på planen efter att arenan skanderatminuterna innan. Till stående ovationer antog han Stadio Bentegodi en sista gång. Inglese putsade i matchens slutskede till siffrorna när han, i offsideposition, från nära håll styrde in 3-5. 3-5 blev även matchens slutresultat och Pellissiers förhoppningar om en underhållande match infriades utan tvekan.Även om Roma hamnade i underläge både en och två gånger i första halvlek kändes det inte som att Roma skulle tappa poäng i denna match. Det för dagen vitklädda bortalaget pressade tillbaka de flygande åsnorna mer eller mindre hela matchen, vilket även bollinnehavet 62-38 % vittnar om. Roma står för en stark offensiv prestation i matchen där samtliga ur den startande offensiva trion nätar och lägen för ytterligare mål skapas. Även mittfältet presterade på en hög nivå och De Rossi, Strootman och Paredes kombinerar varandra väl. Defensiven i denna match var dock inget att skryta med och både 1-0 och 2-1 visar tydliga brister. Allt som allt gör Roma en bra match och vid tre poäng i avslutande matchen mot Genoa så är Champions League -spel nästa säsong garanterat. Oerhört viktigt inför sommarens transferfönster.5´ Paredes testar lyckan på en frispark, Sorrentino har dock inga problem med att nypa argentinarens försök.8´ Roma kombinerar sig fram till ett fint läge genom samspel av Strootman och Salah där den sistnämnde curlar bollen mot bortre stolpen. Sorrentino sträcker ut hela sin längd och gör en fin räddning.. Chievo tar ledningen efter att Inglese nickat ner bollen till en fristående Lucas Castro i straffområdet. 1-0.Fazio skallar undan Sorrentinos uppspel vid mittlinjen och El Shaarawy hugger i djupled. Sorrentino kommer fel i sin utrusning och El Shaarawy kan enkelt runda och lägga in bollen i tom bur. 1-1.Chievo återtar ledningen genom Inglese. Fint inlägg från vänsterkanten når fram till Inglese som helt omarkerad skallar in matchens tredje mål. 2-1.Roma kvitterar ännu en gång. Strax efter han har missat en nick från nära håll så revanscherar sig Salah när han curlar in kvitteringen från utkanten av straffområdet. 2-2.Roma tar ledningen för första gången i matchen efter en strålande assist av Strootman. El Shaarawy går i djupled och suger in holländarens passning och rullar in bollen bakom Sorrentino. 2-3.74´ Dzeko börjar närma sig ett mål. Bosniern skapar sig själv utrymme och tvingar Sorrentino till en fin räddning.Salah står för sitt andra mål för dagen när han får en passning från Dzeko och än en gång curlar den förbi Sorrentino. Fint avslut av egyptiern. 2-4.Dzeko hittar äntligen nätet. Och som han gör det. Ett strålande avslut strax under Sorrentinos vänstra kryss och Dzekos 28e ligamål är ett faktum.Inglese avslutar målkalaset när han från offsideposition stöter in bollen efter en hörna. 3-5.15´ 1-0 Castro28´ 1-1 El Shaarawy38´ 2-1 Inglese42´ 2-2 Salah58´ 2-3 El Shaarawy78´ 2-4 Salah83´ 2-5 Dzeko86´ 3-5 Inglese: Antonio Damato: 62 % - 38 %: 11-19: 4-11: 3 - 6: 14-9: 2-32-0