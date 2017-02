Derby Della Capitale x 2

Coppa Italia-semifinal och det är dags igen, vi ställs mot vår allra största rival och gick hastigt och lustigt från två till fyra derbyn denna säsong. Handsvetten börjar komma redan nu för trots att vi är det bättre laget på pappret, går det aldrig tippa utgången i ett derby. Men det är väl just den känslan som vi tifosi både älskar och hatar på samma gång?





Så hur kommer detta att sluta? Förmodligen kommer vi som vanligt sväva mellan himmel och helvete sju gånger om innan ens första matchen är avslutad. Men hur skulle livet som romanisti vara om vi alltid var stabila och vann alla matcher vi spelade? Det finns något vackert i att känna någon självdestruktivt i att heja på ett lag som kan ge en både världens vackraste fotboll eller ett rejält platt fall. Jag har alltid undrat hur det känns att heja på ett lag som exempelvis Bayern München och vinna ligan i princip varje år eller att ha en stående plats på minst semifinal i



Men åter tillbaka till dubbelmötet mot Lazio och vad som kommer att krävas för att ta oss närmare den tionde cuptiteln och få silverstjärnan på bröstet som i alla fall jag trånar efter. För om vi ska kunna vinna över två möten mot Lazio så kan vi inte rotera i truppen som vi har gjort innan utan vi måste spela med en fullgod elva som kan vinna i princip vilken match som helst i ligan. En sak som är positiv är att Salah bör vara tillbaka om inget oväntat händer och detta är ett rejält tillskott till truppen att få tillbaka den vindsnabbe Egyptiern. Sedan måste vi ha en stabil backlinje och där kan varken Vermaelen eller Juan Jesus ingå. Jag har suttit och svurit fler än en gång åt båda spelarna och jag tycker egentligen inte någon av de två är värda att få bära Romatröjan. Dessa kan nog vara Sabatinis sämsta värvningar någonsin som Romas sportchef. Men det jag vill se är att Il Pupone får chansen i båda matcherna då detta kan bli de tre sista derbyna han någonsin kommer att spela. Han är fortfarande - vid fyrtio års ålder - en spelare som kan gå in och avgöra en match på egen hand. Han har en blick för spelet som få besitter och det är en spelare som har mer erfarenhet av derbyn än någon annan i laget. Men skulle Roma nu vinna dubbelmötet mot Lazio och gå hela vägen till en final så har man chans att bli historiska genom att bli andra laget i historien som vinner cupen och spelat samtliga matcher på samma arena. Det enda laget som har lyckats med detta var Juventus när de spelade samtliga matcher i Turin säsongen 1937/38. Detta är väl självklart inget spelarna tänker på när de kliver ut på gräset eller kanske inte ens överhuvudtaget, men det är ändå något som går igång inom mig när jag tänker på den tanken. Personligen tycker jag sådana rekord ger lite extra krydda och det är även sådant som man kan komma ihåg när man ser tillbaka i historieböckerna. Om Totti skulle göra mål i någon av dessa matcher så kommer han slå sitt eget rekord från senaste matchen mot Cesena där han genom sin straff blev den äldsta spelaren någonsin att göra mål i Coppa Italia.



Men med detta sagt så sitter jag och tror och hoppas på avancemang från semifinalen och drömmer om att Totti ska få lyfta Coppa Italia-bucklan ytterligare en gång på Olimpico. Vägen dit kommer inte bli lätt men jag hoppas att hela laget och Totti själv gör allt för att detta ska bli verklighet, för ett vackrare avslut kan inte jag tänka mig!

2017-02-09 16:29:42

