Ett steg närmare Friends Arena

Roma avancerade vidare i Europa League efter en fram för allt imponerande seger på El Madrigal där Villarreal besegrades med hela 4-0. Gårdagens retur på Olimpico slutade 1-0 till spanjorerna men Roma är alltså vidare med totalt 4-1. Under fredagen är det dags att lotta åttondelsfinalerna. Förutsättningarna är följande.

åttondelsfinalerna i Roma

Manchester United

Schalke

Krasnodar

Lyon

Rostov

APOEL FC

R.S.C Anderlecht

Besiktas

Ajax

Olympiakos

Celta Vigo

Genk

Gent

Köpenhamn

Mönchengladbach är de lag som avancerat vidare till denna fas av turneringen.



Lottningen kommer att ske idag (fredag) kl 13.00 och går att följa via livestream på UEFA:s hemsida. Lottningen är helt öppen vilket innebär att alla kan möta alla, ingen seedning eller icke-möta-lag-från-samma-land alltså.



Åttondelsfinalerna kommer att spelas torsdag 9 mars samt torsdag 16 mars, avspark 19.00 och 21.05. Det lag som dras först kommer att börja som hemmalag.



Vad har ni för dröm- respektive mardrömslottning?

Dags för revansch på Old Trafford?

Pölse på Parken i Köpenhamn?

Guidettis Celta Vigo?







2017-02-24 05:47:00

