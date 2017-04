Foro Romano #5 Mittfältare

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.

I veckans avsnitt så är det Soran Tahir och Jesper Lindh som är de enda medverkande då Chefredaktören Philip Lantz åkte på sjukdom.

Vi pratar om den senaste matchen mot Bologna, matchen hemma mot Atalanta och lite Mercato.





?





» Klicka här för att lyssna

2017-04-13 18:00:00

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.