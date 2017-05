Foro Romano #7 San Lorenzo

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.



I Veckans avsnitt då gästas vi av David "Davidinho -Forza Montella!" Michaelsson och vi diskuterar Totti, Spalletti och hur bra våran tre backslinje verkligen är. David har efterforskat mycket kring den mytomspunna restaurangen och pratat med en i familjen som drivit restaurangen i över 120 år. Korrekt information skall Dock vara att han åt där samma kväll som han mördades. Pommidoro var dock inte platsen mordet tog plats » Klicka här för att lyssna

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR JESPER LINDH

jesperhaugstad@hotmail.com

På Twitter: Jesper_lindh

2017-05-11

ANNONS:

Fler artiklar om Roma

Roma

2017-05-11

Roma

2017-05-08 18:15:35

Roma

2017-05-06 12:58:40

Roma

2017-04-25 16:40:21

Roma

2017-04-25 16:12:00

Roma

2017-04-25 12:48:00

Roma

2017-04-24 14:45:00

Roma

2017-04-23 19:45:22

Roma

2017-04-21 11:35:00

Roma

2017-04-20 22:30:00

ANNONS:

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.I och med Napolis trepoängare mot Cagliari under lördagskvällen var Roma pressade att slå ett formsvagt Milan för att behålla greppet om direktplatsen till nästa års Champions League. De gulröda satte högsta fart från första minut och trots en onödig Milan-reducering så vann Roma till slut klart och ligger fortsatt en poäng före Sarris gäng.Det är dags att åka till Milano och den gamla klassiska arenan San Siro under söndagen för att möta AC Milan på bortaplan i en kvällsmatch. Nu gäller det att vinna eller se andraplatsen glida ur händerna även denna säsong och vi vet alla vad som hände när vi var tvungna att kvala till Champions League inför denna säsongen..Roma reste till kuststaden Pescara i hopp om att kunna utöka avståndet ner till jagande Napoli till fyra poäng. Så blev också fallet när nye sportchefen Monchi fanns på plats för första gången. Cirka 3000 romanisti hade rest de 20 milen från huvudstaden och stod för skönsång matchen igenom från bortasektionen.Spanjoren som nyligen kommer från att ha jobbat i Sevilla har anslutit sig till Roma.För 7 år sedan förlorade Roma en match. En match som betydde extra mycket och som ingen av oss som var med på den tiden kommer att glömma.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Pescara mot Roma, Zeman mot Spalletti, Dzeko mot Bovo, Caprari mot Manolas. Måndagens drabbning innehåller flera intressanta dueller när Roma reser de ca 20 milen österut för att ta sig an delfinerna.En av världens mest respekterade och hyllade sportchef har gått ut i media bekräftat att han är mycket nära att skriva på för Roma.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.