Foro Romano #3 Nytt namn samma segment

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.







» Klicka här för att lyssna Detta är en podcast som kommer komma ut en gång i veckan och i veckans podcast så tar vi och pratar om matcherna mot Palermo samt Lyon, våra chanser att oss vidare i Europa League , våra offensiva pjäser och Spallettigate.

2017-03-14 11:00:00

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Roma reste till Sicilien med tre poäng i sikte. För motståndet stod bottenlaget Palermo och Roma fick en relativt behaglig resa till de tre poängen.Ett formsvagt Roma reser söderut för möte med ett annat formsvagt gäng på Stadio Renzo Barbera under söndagskvällen. En trepoängare och vind i seglen inför torsdagens retur mot Lyon är ett måste för de gulröda. Nainggolan frälser Romafansen?Roma reste till Frankrike för att ta sig an Lyon. Efter en fin första halvlek och ledning med 2-1 rasade det fullständigt i den andra halvan. 4-2 till hemmalaget och nu krävs det en topprestation på Olimpico för avancemang.Tio år sedan sist, nu är det dags för Lyon och Roma att ställas mot varandra i Europaspelet än en gång. Säsongen 2006/07 huserade de båda klubbarna i Europas finrum, nu är det Europa League och åttondelsfinal som gäller. Ett hemmalag i hysterisk målform ställs mot ett svajigt Roma, målkalas att vänta?Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Helgens Big Match och Derby della Sole slutade med en 2-1 förlust för Roma mot ett Napoli anförda av Mertens. I den 93 minuten var Roma en stolpträff ifrån att hämta upp ett 2-0 underläge till 2-2. Matchen kommer även att analyseras och diskuteras i Romareds nya podd.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Den som är ute efter glödheta derbyn ska rikta blickarna mot den eviga staden de kommande två månaderna. Tre derbyn utspelar sig med Stadio Olimpico som skådeplats under denna period – först ut rond 1 i Coppa Italia-semifinalen. Roma tifa Roma!