Fotbollsvärlden hyllar Francesco Totti

Den vackraste av fotbollssagor lider mot sitt slut och även ifall huvudpersonen själv inte gått ut och bekräftat att det är hans sista match så tyder allt på det. Det är alltså endast 96 timmar kvar tills Francesco Totti kliver ut på Stadio Olimpicos gröna matta en sista gång. Vad passar då bättre än att friska upp minnet med hur såväl medspelare som motståndare och tränare har uttryckt sin beundran för den eviga stadens numero dieci genom åren.



/ John Arne Riise



"Vilken spelare! Ett fenomen!"

/ Lionel Messi



"Totti är en fantastisk spelare, när du förlorar en spelare som honom är det som att förlora fler än en"

/ Luiz Felipe Scolari



"Totti är den bäste i världen"

/Diego Armando Maradona



"Totti är en unik spelare. Det är en ära att ha spelat under samma tid som mästaren"

/ Javier Zanetti



"Totti är en sann fotbollsartist, en äkta nummer 10, precis som jag var"

/Michel Platini



"Guden av Rom. Jag har aldrig sett någon som honom. Som fotbollsspelare är han inte snabb och han är 38 år nu men han har sin teknik och sina ambitioner och en touch som är Guds gåva"

/John Arne Riise



"Jag ser Francesco som den främste italienske fotbollsspelaren genom tiderna. Bättre än Baggio och Rivera. Roma med eller utan Totti är inte samma sak. Ifall han inte är där, så saknas ljuset"

/ Sinisa Mihajlovic



"För mig är han en av de absolut främsta genom sportens historia och även en man med enorma kvaliteter"

/ Rudi Garcia



"Det vore enklare att flytta Colosseum från Rom än att flytta Totti"

/ Luciano Spalletti



"Jag har alltid beundrat honom på grund av vem han är. Han är ett gott exempel för alla. Totti förtjänar alla hyllningar han får. Han har gett så mycket till fotbollen under så många år så det är helt rätt att fansen ska ge honom den uppskattning han förtjänar"

/ Sergio Ramos



"Allt han har gjort hittills i sin karriär har varit spektakulärt och det han gjort för Roma är verkligen speciellt. Hatten av! För alla oss som älskar fotboll - att se honom på planen är ren njutning"

/ Zinedine Zidane



"En dag kommer Romafans kunna säga ”Jag var lyckligt lottad, under 20 år fick jag möjligheten att se Totti spela"

/ Zdenek Zeman



"Alla spelare har någon genialitet men det finns bara en Van Gogh och det finns ingen som Totti"

/Giovanni Trapattoni



"Han är inte bara kungen av Rom, han är även kungen av världen. Han är unik och det är en ära att ha en spelare som Totti i laget"

/Luis Enrique



"Jag hade turen att få träna honom under några månader och det var en stor ära. Han är extremt professionell och han slår alla rekord i Roma, oavsett ålder. Totti är en sann mästare och ser alltid till att uppnå sina mål. Han är även en stor människa"

/ Cesare Prandelli



"Vilka är de fem bästa italienska spelarna?"

- Totti, Totti, Totti, Totti, Totti. /Zdenek Zeman



"Han behöver spela på varje arena, publiken är där för att se honom. Som fotbollsälskare vill jag aldrig att han ska sluta spela."

/ Fabio Quagliarella



"Jag har så mycket respekt för Francesco Totti. Allt som han representerar med Roma, han är kaptenernas kapten"

/ Fabio Borini



"Totti är världens bästa spelare"

/ Pelé



"Endast Gigi Rivera kan spela som Francesco i Italien. Men bara med sin vänsterfot. Totti kan göra det med båda fötterna. Sådana mästare kan skjuta tio gånger per match, träffa målet åtta gånger, där fem av avsluten blir farliga och kan bli mål. Tottis skottkvaliteter är unika och det kommer han alltid ha med sig, oavsett ålder"

/ Fabio Capello





Till och med



I ett brev kunde bland annat följande läsas:

”Det var 6 mars 1994 när vi träffades första gången..

Sedan dess har du slagit rekord efter rekord, medan arenor runt om i världen applåderat dig och för att du endast ägnade dig åt en tröja..”

”Du är den enda mästaren som inte gått att köpa”



”Hur som helst, i dessa dagar, har du nått ett mål som förtjänar respekt. En respekt som du fått varken av dina anhängare eller av din klubb. Något vi uppriktigt beklagar”

”I vilket fall som helst tackar vi för alla år som motståndare”

”Fiender för livet, vi saluterar Francesco Totti”





"Francesco Totti, Kungen av Rom! Han är, och kommer alltid vara, den bästa spelaren jag sett i mitt liv"

/ Diego Armando Maradona



"Det finns många stjärnspelare i Italien men den ende som jag skulle ta till Bayern München är Francesco Totti. Jag känner honom väl och han förtjänar guldbollen"

/Franz Beckenbauer



"Som liten grabb var det exalterande bara att se honom spela. Som 38-åring gör han fortfarande otroliga saker på planen. Jag tror mitt öde är att vara ”Capitan Futuro” för alltid – Totti är den eviga kaptenen"

/ Daniele De Rossi



"Totti representerar varje barns dröm. En supporter som blir en mästare, en mästare som blir en symbol, en symbol som blir en legend"

/ Zdenek Zeman



"Totti är Totti, han är Italiens bäste spelare och vår kapten. Vi ska hålla honom nöjd. Han kommer före allt annat. Han är den bästa spelaren jag någonsin tränat. Hade han valt att gå till Barcelona eller Manchester United så hade han fyllt troféskåpet med guldbollar. Jag har även jobbat med Frank Lampard och

/Claudio Ranieri





2017-05-24 17:58:06

