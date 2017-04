Inför Bologna - Roma: Dammi tre punti!

Flera bekanta ansikten när Roma reser till Emilia Romagnas huvudstad. Höstens möte lagen emellan slutade med en solklar 3-0-seger för Roma på Olimpico efter hat-trick av Mohamed Salah. Tre nya poäng är ett måste för Roma i tabelltoppen.

Roma är obesegrade i de sju senaste bortamatcherna mot Bologna. (Alla tävlingar)

i de sju senaste bortamatcherna mot Bologna. (Alla tävlingar) Roma har gjort minst två mål i åtta av de senaste nio matcherna. (Serie A)

två mål i åtta av de senaste nio matcherna. (Serie A) Bologna är ett av de tuffare lagen i Serie A, 66 gula och 10 röda kort denna säsong.

lagen i Serie A, 66 gula och 10 röda kort denna säsong. September 2012 var senast Bologna besegrade Roma, 3-2.

Bologna besegrade Roma, 3-2. Roma är det lag som använt minst antal spelare i Serie A 16/17, 22 stycken..

Hemmalaget kommer från en tung uddamålsförlust i Derby degli Appennini mot Fiorentina . Viola avgick med segern, 1-0, på Artemio Franchi efter mål av Babacar i andra halvlek. Bologna var rejält tillbakapressade under stora delar av matchen och de få lägen man skapade lyckades man inte förvalta. Bologna ligger för tillfället på fjortonde plats i serien med 34 poäng och hela 17 poäng ner till nedflyttning. Man har chansen att klättra till en elfteplats då man ”endast” har fyra poäng upp till Chievo . Hemma på Renato dall`ara har man vunnit sex av 15 matcher under säsongen och lyckats skrapa ihop 20 poäng. Senaste hemmamatchen slutade med en klar 4-1-seger mot Chievo där Dzemaili stod för en doppietta. Den forne Napoli spelaren har hittat en fin roll på Bolognas mittfält och har smällt in åtta mål i årets Serie A . Tvåa i interna skytteligan hittar vi forne Roma anfallaren Mattia Destro som har lyckats hitta nätet sex gånger mellan sina skador. I Bologna finner vi dessutom forna Romaspelarna Torosidis, Viviani samt utlånade Sadiq Umar. Svenskarna Filip Helander och Emil Krafth huserar till och från i rossoblus backlinje. Helander missar dock matchen på grund av knäproblem.Kommertill spel är han en spelare att se upp med. Mål i två av tre matcher mot Roma sedan han lämnade huvudstadsklubben. Ävenhar sett het ut under säsongen.: Da Costa, Mirante, Sarr, Gastaldello, Krafth, Maietta, Masina, M´Baye, Oikonomou, Torosidis, Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Valencia, Viviani, Destro, Di Francesco, Krejcì, Petkovic, Sadiq, VerdiRoma besegrade ärkerivalen Lazio i veckans Coppa Italia-retur med 3-2 men i och med 0-2 i första mötet går man bet på titeln även denna säsong. Lazios taktiska drag i första mötet fällde avgörandet. Chanser skapades definitivt för att vända underläget men skärpan saknades och det är målen som räknas. Åtta matcher återstår av årets Serie A och det är bara att instämma med vad Salah nämnt i veckan, åtta vinster krävs för att ha chans på en titel denna säsong. Vi ska dock inte gå händelserna i förväg och först ut är Bologna som måste besegras till att börja med. Romas bortaspel under 2017 i Serie A är imponerande; 15 poäng av 18 möjliga har inkasserats efter årsskiftet. Enda plumpen kom borta mot formstarka Sampdoria . De tre senaste har inneburit 8-1 i målskillnad mot i tur och ordning Crotone, Inter och Palermo . Detta tillsammans med att Roma är obesegrade på Renato Dall´ara de sju senaste mötena lagen emellan talar för en gulröd seger. Spalletti har dessutomtillbaka i truppen efter skada.Emerson missar matchen på grund av lårskada.: Alisson, Szczesny, Lobont, Manolas, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko, TottiRoma kommer till denna match med ett tungt uttåg ur Coppa Italia i ryggen, viktigt dock med vinst i tisdagens derby. Bologna har en seger på de fem senaste hemmamatcherna, Roma å sin sida har vunnit fem av de sex senaste bortamatcherna. Bologna brukar passa Roma bra och jag tror att vi får se en match där Roma för spelet mot ett kontrande hemmalag. Roma vinner med 2-0 efter en doppietta av skyttekungenIntressant fakta– Bologna 3-0, 6 november 2016Roma – Bologna 1-1, 11 april 2016Bologna – Roma 2-2, 21 november 2015Bologna –0-1, 22 februari 2014– Bologna 5-0, 29 september 2013(4-3-3) Tränare: Roberto DonadoniMirante; Krafth, Gastdaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Krejci, Destro, Verdi Blerim Dzemaili , 8 mål(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, De Rossi, Strootman, Rui; Nainggolan, Salah; Dzeko Edin Dzeko , 23 mål15.00 söndag 9 april, Stadio Renato Dall`araViasat Fotboll, ViaplayAntonio Damato0-2. Doppietta av Dzeko.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu