2017-05-20 18:00

Chievo - Roma



Inför Chievo - Roma: Totti besöker Bentegodi för sista gången?

Roma avslutade förra omgången av Serie A med att tvåla till Juventus och ta tre livsviktiga poäng i toppstriden. Nu inleder man Serie A:s 37e omgång när man gästar Verona och Stadio Bentegodi. Kan trettondeplacerade Chievo sätta käppar i Spalletti och Romas Champions League-jakt?

Förutsättningar



Förutsättningarna inför de avslutande två omgångarna är enkla:





2. 1. Juventus 85 poäng, mål 72-26 (+46)2. Roma 81 poäng, mål 82-33 (+49)

3. Napoli 80 poäng, mål 86-36 (+50)



Chievo – Roma och Roma – Genoa

Napoli – Napoli

Juventus – Crotone och Juventus



Roma har bättre inbördes mot både Juventus och Napoli och tar således första/andraplatsen ifall poängen skulle vara desamma.



Spekulationerna inför nästa säsong går redan på högvarv. Följer Sabatini Spallettis fotspår till Inter? Får vi se Szczesny eller Skorupski i målet? Vad har Monchi för ess i rockärmen? Förlänger De Rossi efter att Totti tackat för sig? Innan dessa frågor blir besvarade ska dock säsongen spelas klart och faktum är att Roma har chansen på förstaplatsen. Det ska dock till ett mirakel för att Juventus inte ska besegra Crotone eller Bologna så låt oss rikta in oss på att försvara direktplatsen till



Chievo-spelarna Izco, Lucas Castro och Nicolas Spolli visar prov på musikaliska talanger när de inför matchen hyllar Totti i en hyllningslåt. På Izcos instagram (mariano13izco) kan ni lyssna på spektaklet. Izco skriver: ”Denna låt är dedikerad till en legend som man uppskattar oavsett tröja”. Grande ragazzi!



Chievo



För motståndet står alltså de flygande åsnorna, Chievo. Laget från



Som sagt så har laget inte speciellt mycket att spela för mer än att man som bäst kan placera sig på plats numero tio. Så här säger lagets främste målskytt, Sergio Pellissier inför matchen:



”Hade vi kämpat för nedflyttning inför sista två matcherna mot Roma och Atalanta så hade läget varit helt annorlunda. Nu kan vi gå in i matchen avslappnade och förhoppningsvis bjuda på en underhållande match”.



”Roma kommer från en stark insats mot Juventus och man visar att man för tillfället är i en fin form men vi vill ge våra fans något att glädjas åt såhär i slutet på säsongen”.



”Vår säsong har varit väldigt märklig i och med att Crotone,



”Vi måste alltid spela på 100 % - det är vår enda chans att konkurrera”.



Se upp för: Sergio Pellissier & Roberto Inglese – Chievos anfallspar har legat bakom åtta av lagets senaste elva ligamål. Pellissier stoltserar med fyra baljor och Inglese med två mål och två assist.



Truppen

Bressan, Sorrentino, Seculin, Spolli, Gamberini, Cesar, Gobbi, Sardo, Frey, Cacciatore, Troiani, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Birsa, Bastien, Kiyine, Depaoli, Gakpé, Pellissier, Inglese, Vignato



Roma



Roma kommer till Verona med sex raka bortasegrar i bagaget (klubbrekord). På dessa matcher har man dessutom hittat nätet hela 19 gånger och endast släppt tre mål bakåt. Förra helgen lirade man dock hemma på Olimpico där man tog en meriterande och livsviktig seger mot Juventus, 3-1. Trots underläge så lyckades hemmahjältarna, anförda av De Rossi, vända och ta tre poäng. Dzeko missade matchen på grund av skada men är tillbaka mot Chievo. Även Strootman är tillbaka i truppen efter att ha avtjänat sin två matcher långa avstängning efter svandyket i derbyt. När lagen möttes på Olimpico dagarna innan julafton vann Roma med 3-1 efter att man vänt underläge efter mål av offensiva trion El Shaarawy, Dzeko och Perotti.



Truppen

Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Grenier, Strootman, Nainggolan, Paredes, El Shaarawy, Salah, Dzeko, Totti



Tankar om matchen



Ett Chievo i ingemansland mot ett Champions League-jagande Roma. Jag väntar mig att Roma tar tag i taktpinnen från start och låter hemmalaget jobba. Personligen hade jag gärna sett Paredes och De Rossi ihop på mitten även i denna match. Paredes formkurva pekar uppåt och hans fasta situationer skapar ofta oreda i motståndarförsvaret. Istället för Paredes lär vi dock få se en taggad Strootman som alltså varit avstängd de senaste två omgångarna. Oavsett vem som startar så är detta en match som Roma ska vinna ifall man ska vara förtjänta av direktplatsen till nästa års CL. Jag tror att Roma klarar av detta och vänder tillbaka till Rom med en 3-1-seger i säsongens sista bortamatch.



Intressant fakta Roma har tagit sex raka bortasegrar i Serie A.

Roma är obesegrade i 13 av de 14 senaste matcherna mot Chievo. (Alla tävlingar)

Chievo har endast vunnit tre av 29 matcher mot Roma. (Serie A)

Mohamed Salah har gjort fyra mål och stått för fem assist på sina senaste åtta matcher. (Serie A)

Roma har gjort mål i nitton raka matcher i Serie A.

Inbördes, fem senaste



Roma – Chievo 3-1, 22 december 2016

Roma – Chievo 3-0, 8 maj 2016

Chievo - Roma 3-3, 6 januari 2016

Chievo – Roma 0-0, 8 mars 2015

Roma - Chievo 3-0, 18 oktober 2014



Preliminära startelvor



Chievo (4-3-1-2) Tränare: Rolando Maran



Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Castro; Birsa; Pellissier, Inglese

Bäste målskytt: Sergio Pellissier 9 mål



Roma (4-2-3-1) Tränare: Luciano Spalletti



Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko

Bäste målskytt:



Avspark: 18.00 lördag Stadio Bentegodi

TV: Viasat Sport Premium, Viaplay

Domare: Antonio Damato

Tips: 1-3. Pellissier, De Rossi, Dzeko och Totti står för målen.



Forza Roma, dammi tre punti!



Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu Ett formstarkt Napoli jagar och det lär krävas att Roma avslutar säsongen med ytterligare två trepoängare för att det ska bli garanterat Champions League-spel i den eviga staden nästa säsong.Chievo-spelarna Izco, Lucas Castro och Nicolas Spolli visar prov på musikaliska talanger när de inför matchen hyllari en hyllningslåt. På Izcos instagram (mariano13izco) kan ni lyssna på spektaklet. Izco skriver: ”Denna låt är dedikerad till en legend som man uppskattar oavsett tröja”.För motståndet står alltså de flygande åsnorna, Chievo. Laget från Verona tränas av Rolando Maran och vi finner laget på trettondeplats i tabellen. Laget kommer att placera sig mellan tionde och femtonde plats när serien summeras. De gulblå spelar sina hemmamatcher på Stadio Bentegodi där man har tabellraden 6 vinster, 5 oavgjorda och 7 förluster so far. Senast man tog tre poäng hemma var när Empoli besegrades med klara 4-0 den 12e mars. I senaste omgången krigade man sig till ett oavgjort resultat borta mot Sampdoria. Ett starkt resultat då Samp är ett erkänt starkt hemmalag, Chievos mål gjordes av Roberto Inglese.Som sagt så har laget inte speciellt mycket att spela för mer än att man som bäst kan placera sig på plats numero tio. Så här säger lagets främste målskytt,inför matchen:”Hade vi kämpat för nedflyttning inför sista två matcherna mot Roma och Atalanta så hade läget varit helt annorlunda. Nu kan vi gå in i matchen avslappnade och förhoppningsvis bjuda på en underhållande match”.”Roma kommer från en stark insats mot Juventus och man visar att man för tillfället är i en fin form men vi vill ge våra fans något att glädjas åt såhär i slutet på säsongen”.”Vår säsong har varit väldigt märklig i och med att Crotone, Palermo och Pescara mer eller mindre hela säsongen har befunnit sig i botten. Det har gjort saker och ting lättare för oss då vi tidigare än vanligt löst vår salvezza”.”Vi måste alltid spela på 100 % - det är vår enda chans att konkurrera”.– Chievos anfallspar har legat bakom åtta av lagets senaste elva ligamål. Pellissier stoltserar med fyra baljor och Inglese med två mål och två assist.Bressan, Sorrentino, Seculin, Spolli, Gamberini, Cesar, Gobbi, Sardo, Frey, Cacciatore, Troiani, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Birsa, Bastien, Kiyine, Depaoli, Gakpé, Pellissier, Inglese, VignatoRoma kommer till Verona med sex raka bortasegrar i bagaget (klubbrekord). På dessa matcher har man dessutom hittat nätet hela 19 gånger och endast släppt tre mål bakåt. Förra helgen lirade man dock hemma på Olimpico där man tog en meriterande och livsviktig seger mot Juventus, 3-1. Trots underläge så lyckades hemmahjältarna, anförda av De Rossi, vända och ta tre poäng. Dzeko missade matchen på grund av skada men är tillbaka mot Chievo. Även Strootman är tillbaka i truppen efter att ha avtjänat sin två matcher långa avstängning efter svandyket i derbyt. När lagen möttes på Olimpico dagarna innan julafton vann Roma med 3-1 efter att man vänt underläge efter mål av offensiva trion El Shaarawy, Dzeko och Perotti.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Grenier, Strootman, Nainggolan, Paredes, El Shaarawy, Salah, Dzeko,Ett Chievo i ingemansland mot ett Champions League-jagande Roma. Jag väntar mig att Roma tar tag i taktpinnen från start och låter hemmalaget jobba. Personligen hade jag gärna sett Paredes och De Rossi ihop på mitten även i denna match. Paredes formkurva pekar uppåt och hans fasta situationer skapar ofta oreda i motståndarförsvaret. Istället för Paredes lär vi dock få se en taggad Strootman som alltså varit avstängd de senaste två omgångarna. Oavsett vem som startar så är detta en match som Roma ska vinna ifall man ska vara förtjänta av direktplatsen till nästa års CL. Jag tror att Roma klarar av detta och vänder tillbaka till Rom med en 3-1-seger i säsongens sista bortamatch.– Chievo 3-1, 22 december 2016– Chievo 3-0, 8 maj 2016Chievo - Roma 3-3, 6 januari 2016Chievo – Roma 0-0, 8 mars 2015- Chievo 3-0, 18 oktober 2014(4-3-1-2) Tränare: Rolando MaranSorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Castro; Birsa; Pellissier, Inglese: Sergio Pellissier 9 mål(4-2-3-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko Edin Dzeko , 27 mål: 18.00 lördag Stadio Bentegodi: Viasat Sport Premium, Viaplay: Antonio Damato: 1-3. Pellissier, De Rossi, Dzeko ochstår för målen.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu

2017-05-20 09:03:48

