Inför Crotone - Roma: Lunchmatch i Kalabrien

Lunchmatch i Kalabrien när Roma besöker Stadio Ezio Scida. Davide Nicolas manskap slåss med näbbar och klor för att vinna poäng i nedflyttningsstriden. Får de rödblåa revansch efter höstens utskåpning på Stadio Olimpico eller återtar Roma andraplatsen från ett formstarkt Napoli?

Bruno Peres mål mot Sampdoria var det första som gjordes av en försvarare i Roma denna säsong. (Serie A)

som gjordes av en försvarare i Roma denna säsong. (Serie A) I Europas fem högst rankade ligor är det endast Roma och Juventus som har tagit full pott på hemmaplan (11 av 11 respektive 12 av 12 vinster).

på hemmaplan (11 av 11 respektive 12 av 12 vinster). Roma har hållit nollan i fyra av fem matcher 2017 (Serie A).

i fyra av fem matcher 2017 (Serie A). Crotone har gått mållösa i fem av sina sju senaste matcher (Serie A).

I vanlig ordning höll Luciano Spalletti presskonferens under lördagen inför morgondagens match. Crotone spelade bra i veckans hängmatch mot Juventus och enligt Spalletti är det inte en så enkel match som tabellen ger sken av. Davide Nicolas mannar krigar in i slutminuterna och det krävs en stark prestation för att åka ifrån Kalabrien med tre nya poäng. Februari är en fullspäckad månad med många matcher för Roma . På frågan om hur läget i laget ser ut svarade mister såhär: ”Laget ser bra ut och de spelare som kommit tillbaka från skada (+ Salah) ger laget många möjligheter till förändringar både inför och under matcherna. Vi har många toppspelare i laget som kan göra skillnad”.Angående skadeläget så börjar det som sagt ljusna rejält ochjobbar på bra med Primaveran och närmar sig en comeback.anlände till träningen med influensa och vände hem lika kvickt som han kom. Ingen nr 10 med till Kalabrien alltså. Perotti, Jesus och Vermaelen är dock tillbaka i truppen efter skadefrånvaro.FC Crotones historiska första säsong i Serie A har varit precis så tuff som man väntade sig på förhand. Nykomlingen från Kalabrien parkerar för tillfället på nittonde plats i tabellen och tillsammans med Palermo och Pescara ser det tufft ut i botten. Upp till Empoli på säker mark har Crotone nio poäng. Det är framförallt bortaspelet som har varit under all kritik med endast två inspelade poäng på 12 matcher, med det är man enda laget som inte vunnit på bortaplan. Hemma påhar man däremot tagit elva poäng på lika många matcher och ska man ha någon chans att hänga kvar så är det till hemmamatcherna man får förlita sig. På de sex senaste matcherna har man en vinst, ett kryss och fyra förluster. I onsdags föll man hemma mot Juventus med 2-0 efter två mål i andra halvlek från gästerna. Hemmamatchen innan det besegrade man Skorupskis Empoli med hela 4-1, då lagets främste målskytt Falcinelli stod för tre baljor.I Crotone finner vi två spelare med förflutet i Roma. Mittfältaren Adrian Stoian ägdes av Roma mellan 2008 och 2012. Rumänen spenderade dock större delen av tiden på lån, till Pescara och Bari, och gjorde inga större avtryck i huvudstaden. Efter tre år i Chievo s ägor signade han sedan för Crotone på fri transfer i augusti 2015.Romaren Aleandro Rosi var en spelare som jag personligen satte stora förhoppningar till under tiden i huvudstaden. Tyvärr lyckades ytterbacken inte få ut sin potential på Romas högerkant och även Ale blev slutligen utlånad. Chievo, Livorno och Siena fick ta del av spelarens tjänster innan han lämnade permanent för Parma 2012. I Crotone har det blivit ett mål, en assist och sju gula kort för 29-åringen som väntas starta under söndagen mot sina forna lagkamrater.Tyvärr är Crotones svenska inslagskadad och ej uttagen i truppen.– Den 25-årige italienaren är en av få ljusglimtar i Crotone denna säsong. Falcinelli har stått för åtta av lagets 20 mål. För två veckor sedan stod han för ett hattrick mot Empoli – hemma på Stadio Ezio Scida.Cordaz, Festa, Viscovo, Ceccherini, Claiton, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi, Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Suljic, Falcinelli, Kotnik, Nalini, Simy, Stoian, Tonev, Trotta.Roma kommer från säsongens bästa insats när man i veckan slog rivalen Fiorentina på Stadio Olimpico med 4-0. En imponerande laginsats där man fullständigt rullade ut ett för dagen svagt Viola. Dzeko inledde målskyttet efter en läcker assist avsom lyfter in bollen till en fristående Edin som på skyttekungsmanér tar ner bollen på bröstet och placerar in 1-0. Fazio skallade in 2-0 en kvart in i andra efter ytterligare en assist från Daniele, denna gång på frispark.avslutade sedan en flygande omställning genom att distinkt sätta trean innan Dzeko fastställde slutresultatetefter slarv av Davide Astori och klev därmed upp i ensam skytteligaledning.satt på bänken hela matchen mot Fiorentina men väntas starta mot Crotone. Viktigt med rotation från Spallettis sida nu när laget är inne i en tuff period med många matcher på kort tid. Redan på torsdag är det dags för match igen när man ställs mot Villarreal på bortaplan i EL, efter det är det söndagsmatch mot Torino.Spalletti väntas fortsätta med formationen 3-4-2-1 som har varit väldigt framgångsrik. Den centrala trean med Manolas, Fazio och Rudiger har sett väldigt stabil ut och mellan stolparna har Sczcesny räddat det mesta som släppts igenom. De brasilianska ytterbackarna Peres och Emerson ser mer och mer varma i kläderna ut och båda såg pigga ut mot Fiorentina. De Rossi och Strootman väntas ta hand om det centrala mittfältet. Dzeko, nu uppe i 17 baljor, startar med Ninja och Salah bakom sig.Totti missar matchen på grund av influensa.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Strootman, Grenier, Parades, Nainggolan, Perotti, Salah, El Shaarawy, DzekoTillsammans med Pescara och Palermo är Crotone fast förankrat i botten av Serie A och det ska mycket till ifall något av dessa tre lag spelar Serie A-fotboll även säsongen 2017/18. Roma spelade sin bästa fotboll för säsongen när man slog Viola med 4-0 tidigare i veckan, detta efter att Napoli tagit tre poäng två dagar tidigare och satt press på huvudstadslaget. Napoli tog tre nya poäng under fredagskvällen när man besegrade Genoa med 2-0, kan Roma svara med en fin prestation igen?Crotone har tagit sina tre trepoängare denna säsong hemma i Kalabrien och är det någonstans laget ska kunna störa Roma så är det på Stadio Ezio Scida. Roma har dessutom några plumpar på resande fot denna säsong. Detta till trots tror jag att Roma tar tag i spelet från första minut och pressar ner hemmalaget som får förlita sig på omställningar. Med Salah troligtvis tillbaka från start, Nainggolan i ninjaform och Dzeko på målhumör tror jag på en 2-0-seger för Spallettis mannar.Intressant fakta:- Crotone 4-0, 21 september 2016(4-4-2) Davide Nicola:Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, TrottaBäste målskytt: Diego Falcinelli, 8 mål(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; DzekoBäste målskytt: Edin Dzeko , 17 målAvspark: 12.30 söndag, Stadio Ezio ScidaTV: Viasat Fotboll, ViaplayDomare: Carmine RussoTips: 0-2. Dzeko, De Rossi.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu