Inför Genoa - Roma

Serie A är tillbaka efter juluppehållet och först ut för Spallettis mannar är Genoa på Stadio Luigi Ferraris. Detta är alltså sista matchen innan serien vänder och vad vore bättre än att inleda 2017 med en trepoängare?

Roma har vunnit åtta av de senaste nio mötena mot Genoa (alla tävlingar).

Roma har gjort minst två mål i de tre senaste mötena mot Genoa (alla tävlingar).

Stadio Luigi Ferraris har plats för 36 599 åskådare och renoverades 1990 inför VM.

Dzeko är redo att göra sitt 50e framträdande i Romatröjan.

Både Genoa och Roma har lyckats hålla nollan i en tredjedel av matcherna denna säsong, det vill säga sex hållna nollar (Serie A).

Rizzoli kommer att döma Genoa-Roma för första gången.

Mötet på söndag blir det 99e mellan Genoa och Roma (Serie A).

Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli

Con la Roma, in fondo al cuor

Juluppehållet är till ända och Serie A är tillbaka. Roma inleder 2017 med att bege sig till Genua för att möta Ivan Juric mannar. Genoa är ett lag som Roma har fin statistik mot de senaste sex åren, på tolv Serie A-matcher har Roma vunnit nio och förlorat tre. Två av dessa förluster kom dessutom 2011. Senast Roma släppte in mål mot Genoa var i mars 2013. Återstår att se ifall Roma kan bygga på den fina statistiken när vi nu inleder ett nytt år.Roma har ett enastående facit hemma på Olimpico där man vunnit samtliga nio matcher denna säsong. På bortaplan har det dock inte sett lika bra ut och det är här poängen behöver börja trilla in i större utsträckning. Man har endast vunnit en tredjedel av matcherna på resande fot och det är helt klart för dåligt ifall man ska vara främste utmanare till Juventus . Genoa har dessutom bara förlorat en hemmamatch denna säsong och bland annat besegrat Juventus, så Romas fina inbördes facit till trots väntar en tuff match på söndagen.Äntligen fårchansen att prova vingarna på annat håll. Efter en misslyckad sejour i huvudstadsklubben är det nu Torino som kommer att få ta del av 23-åringens tjänster. Personligen känns det som att Torino kommer passa Iturbe perfekt och förhoppningsvis kan han nå sin fulla potential hos Turinklubben. Affären innefattar ett lån fram till 30 juni 2017 med en option på att göra dealen permanent. Iturbe, som anlände till Rom sommaren 2014, har gjort fem mål på 68 framträdanden., som kom till Roma från Genoa sommaren 2015, har nu signerat ett kontrakt som gör att han blir kvar i Torino. Fram tills nu har spanjoren varit utlånad till Turinklubben.På tal om övergångar så säger Spalletti under en intervju att han är nöjd med de spelare han förfogar över och har full tillit till sin nuvarande trupp. Det är många som argumenterar för att en stor trupp behövs i och med medverkandet i tre olika tävlingar (Serie A, Coppa Italia och Europa League ). Spalletti menar dock att det främst är under en period på tre, fyra veckor som innebär ett hektiskt spelschema. I fallet med Iturbe säger Mr Spalletti att ifall en spelare vill lämna så kommer klubben ta ställning till ifall en ersättare behöver hämtas in. Enligt Spalletti är den optimala januari-värvningen att fansen hittar tillbaka tillRoma landade på plats nr fyra över de klubbar som tog flest poäng i Europa under kalenderåret 2016 med enbart Juventus, Real Madrid och Barcelona före sig.besegrade under lördagen Inter med 1-0 i den första semifinalen av två i Coppa Italia. Ett lågt skott från Riccardo Marchizza letade sig via Interspelare in i mål och avgjorde mötet påi Rom.är tillbaka på sin gamla hemmaarena efter att ha lämnat Genoa för Roma för ett år sedan. En halv säsong och 43 framträdanden blev det för de rödblåa. Släkten är värst?Genoa placerar sig på plats nummer 12 i tabellen efter 18 spelade omgångar. Med 23 poäng ligger man jämsides med stadsrivalen Sampdoria och ö-laget Cagliari. Upp till Europaplatserna har man 10 poäng och man avslutade 2016 med två förluster, hemma mot Palermo 3-4 och sedan en 1-0-förlust borta mot Torino. Hemma på Luigi Ferraris har man tagit fyra segrar, kryssat fyra och endast förlorat en match. 16 av 23 poäng har alltså tagits på hemmaplan. Under början på 2017 har man redan hunnit med att tappa två spelare, Tomás Rincon (som ryktades flitigt till Roma) har gått till Juventus och anfallaren Leonardo Pavoletti har värvats av Napoli . Framförallt Rincon har varit en av Genoas främsta spelare denna säsong och får helt klart ses som ett stort avbräck. Pavoletti har dessutom varit klubbens näst bäste målskytt med tre baljor.Genoa är ett av de aggressivare lagen i Serie A och man brukar, framförallt hemma på Stadio Luigi Ferraris, sätta en hög press på sina motståndare. Full fart från första minut är att vänta. Detta syns även på kortstatistiken då man totalt dragit på sig 49 gula kort och hela sju röda hittills denna säsong. Värste syndare är portugisen Miguel Veloso med sju gula och ett rött.Forne Romaspelaren Nicolasstyr försvaret och har spelat samtliga 1620 minuter denna säsong. Burdisso vet vi alla är en spelare som alltid ger 110 % och inte lägger några fingrar emellan, intressant duell att följa mellan argentinaren och Dzeko med andra ord. Tillsammans med Burdisso i trebackslinjen väntas Izzo och Munoz starta. Mellan stolparna finner vi Mattia Perin. Lazovic, Rigoni, Cofie och Laxalt lär ta hand om mittfältet och framåt får vi troligtvis se Ninkovic, Ocampos och Simeone försöka göra livet surt för Romas defensiva led.Se upp för: Diego Simeones son Giovanni har gjort sex mål i årets Serie A, bland annat en doppietta hemma mot Juventus. Det gäller för Manolas och Fazio att hänga med när den unge argentinaren sätter fart.Roma avslutade 2016 med att besegra Chievo hemma på Olimpico med 3-1. En match där Chievo tog ledningen innan El Shaarawys fina frisparksmål i halvlekens slutminut gav Roma en positiv känsla inför andra halvan av matchen. Dzeko gav sedan Roma ledningen tidigt i andra innan straffspecialisten Perotti stängde butiken från straffpunkten på tilläggstid.Fyra poäng skiljer Roma och Juventus åt i toppen på tabellen, dessutom har den gamla damen en match mindre spelad. Napoli besegrade Sampdoria igår och gick upp på samma poäng som Roma, så tre poäng mot Genoa är väldigt viktigt för att inte tappa mark i den jämna kampen bakom Juventus.Vermaelen, Florenzi, Nura och Salah kommer att missa matchen.är tveksam till spel då kaptenen drabbats av en inflammation i höger hälsena.Szscesny vaktar i vanlig ordning målet. Hur backlinjen formeras beror på ifall Manolas hinner bli spelklar, greken har tränat med laget sedan mitten på veckan men det är ännu oklart ifall han kommer att starta. Jesus väntas i så fall ta hans plats. Övriga i fyrbackslinjen; Rudiger, Fazio och Emerson. Strootman och De Rossi centralt bakom december månads främste spelare,. På kanterna startar Perotti och El Shaarawy i Salahs frånvaro.gör sitt 50 framträdande i Roma-tröjan när han kliver in på Luigi Ferraris.Alisson, Szczesny, Lobont, Emerson, Mario Rui , Fazio, Manolas, Seck, Peres, Jesus, Rudiger, De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti, El Shaarawy, Dzeko, Tumminello, TottiIntressant fakta:Genoa –2-3, 2 maj 2016– Genoa 2-0, 20 december 2015– Genoa 2-0, 3 maj 2015Genoa –0-1, 14 december 2014– Roma 1-0, 18 maj 2014(3-4-2-1) Tränare:Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Ocampos; SimeoneBäste målskytt: Giovanni Simeone, 6 mål(4-2-3-1) Tränare:Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy, DzekoBäste målskytt: Edin Dzeko , 13 målAvspark: 15.00 söndag, Stadio Luigi FerrarisTV: Viasat Sport, Viaplay.Domare: Nicola RizzoliTips: 1-2. Simeone ger Genoa en tidig ledning efter en kraftig anstormning från de rödblåa. I den andra halvleken tar Roma över ochochger Roma årets tre första poäng.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu