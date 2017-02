Inför Inter - Roma: Toppmöte på Giuseppe Meazza

Två formstarka topplag drabbar samman i kvällens heta drabbning på ett slutsålt Giuseppe Meazza i Milano. Matchen har alla förutsättningar att bli ytterligare en italiensk klassiker. Italiensk fotboll när den är som bäst på bästa sändningstid.

Ett Inter i mycket fin form väntar Spallettis mannar på Giuseppe Meazza under söndagskvällen. Sedan Stefano Pioli tog över som tränare har laget imponerat stort och endast åkt på förluster mot topplagen Napoli och Juventus . Med bara ett poängtapp på de senaste tio matcherna är Piolis manskap ett av seriens formstarkaste lag tillsammans med Juventus, Roma och Napoli. Hemma i Milan o har laget tagit åtta raka vinster och man har endast förlorat mot Cagliari på hemmagräs denna säsong. I senaste hemmamatchen slogs Empoli tillbaks med 2-0 efter mål av Èder och Candreva, segern följdes upp med ytterligare tre poäng borta mot Bologna i söndags, vinst 1-0.är tillbaka efter avstängningen han åkte på i mötet med Juventus, givetvis ett stort plus för de blåsvarta att ha italienaren tillbaka på topp. Inters lagkapten har spelat fin fotboll under säsongen och bidragit med 15 mål och 8 assist och är alltid en sevärd spelare. Däremot missar stabile mittbackenefter säsongens femte gula kort i senaste matchen mot Bologna. Dzeko väntas därmed få stångas mot Medel, Murillo och Nagatomo istället för den 32-årige brassen."Vi är väl medvetna om att det är en oerhört viktig match för båda lagen som kommer att utspela sig under söndagskvällen. Tack vare vår goda form har vi gjort så att denna match är av stor betydelse. Samtliga topplag är inne i ett gott stim och poängtapp i detta skede av säsongen kan vara förödande. Roma är ett väldigt starkt lag med toppspelare på samtliga positioner. Förutom att hålla koll på Dzeko är den viktigaste uppgiften att ha respekt för Romas lagspel som varit extremt starkt den senaste tiden."- lagets lagkapten och vassaste målskytt är tillbaka efter avstängning och lär vara rejält laddad. Definitivt en spelare att hålla koll på i denna drabbning.Handanovic, Carrizo, Berni, Andreolli, Ansaldi, Medel, Sainsbury, Santon, Murillo, D´Ambrosio, Nagatomo, Gagliardini, Joao Mario, Kondogbia, Banega, Brozovic, Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Barbosa, PinamontiÄven Roma visar fortsatt fin form, torsdagens 1-0-förlust mot Villarreal till trots. Spalletti fick chansen att vila ett gäng startspelare vilket är positivt i denna tuffa period med många matcher. Szczesny, Rudiger, Nainggolan, Dzeko, Salah och Fazio satt samtliga på bänken i torsdagens sextondelsfinal-retur. I senaste ligamatchen besegrades Torino hemma på Stadio Olimpico med klara 4-1. Mellan den 7e och 19e februari stod Roma för fyra segrar med totala målskillnaden 14-1, ett imponerande facit. För att besegra Inter på Meazza krävs det en solid laginsats samtidigt som spelare som Nainggolan och Dzeko fortsätter leverera som under inledningen av 2017.Endast Florenzi och Nura är out inför denna match och Spalletti har således en stark trupp att välja sina elva startspelare ifrån. Szczesny tar i vanlig ordning hand om målet. Sammansvetsade trion Manolas, Fazio och Rudiger väntas starta framför polacken. Peres och Emerson på ytterpositionerna med Strootman och De Rossi centralt. Framåt får vi se tridenten som har producerat 56 mål denna säsong – Salah, Nainggolan och Dzeko.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko,Dags för möte nummermellan Inter och Roma och med två lag i fin form kan vi vänta oss fotbollsgodis från Meazza i afton. Både Pioli och Spalletti har starka trupper att tillgå och känslan är att detta möte kan sluta precis hur som helst. Ett Roma som jagar Juventus i toppen och med chans att utöka avståndet ner till Napoli lär gå för ytterligare tre poäng. Inget av lagen är nöjda med en poäng och räkna med två offensivt inriktade lag som ger allt för att glädja sina supportrar.- Inter 2-1, 2 oktober 2016Roma - Inter 1-1, 19 mars 2016- Roma 1-0, 31 oktober 2015- Roma 2-1, 25 april 2015- Inter 4-2, 30 november 2014Intressant fakta(3-4-2-1) Tränare:Handanovic; Murillo, Medel, Nagatomo; Candreva, Kondogbia, Gagliardini, D´Ambrosio; Joao Mario, Perisic; IcardiBäste målskytt: Mauro Icardi, 15 mål(3-4-2-1) Tränare:Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; DzekoBäste målskytt: Edin Dzeko , 19 mål: 20.45, Giuseppe Meazza, söndag 26 februari: Viasat Fotboll, Viaplay: Paolo Tagliavento: 1-2. Icardi, De Rossi, Dzeko.Källor: asroma.com, romanews.eu, tvmatchen.nu, laroma24.it