2017-03-01 20:45

Lazio - Roma



Inför Lazio - Roma: Il derby di notte

Den som är ute efter glödheta derbyn ska rikta blickarna mot den eviga staden de kommande två månaderna. Tre derbyn utspelar sig med Stadio Olimpico som skådeplats under denna period – först ut rond 1 i Coppa Italia-semifinalen. Roma tifa Roma!

Il derby della capitale väntar. Det första av tre glödheta derbyn de kommande två månaderna, detta blir utan tvekan en vår att minnas i den eviga staden. Kan Roma förlänga sin formtopp mot lillebror



Både Roma och Lazio har imponerat på Stadio Olimpico denna säsong. Roma har idel segrar bortsett från förlusten mot Porto i CL-kvalet, 3-3 mot Austria Wien och förlusten mot Villarreal förra veckan. Lazio har vunnit 10 av 15 matcher i Rom denna säsong (Coppan inräknad).



Senaste derbyt som gick av stapeln med avsparkstid 20.45 var 8e april 2013. En match som slutade 1-1 efter att Totti kvitterat Hernanes ledningsmål från elva meter i den andra halvleken.





Lazio



Efter förluster mot



Lazio har nått semifinalen i Coppa Italia genom att först slå ut Genoa hemma på Olimpico med 4-2, i kvartsfinalen stötte man sedan på sina blåsvarta bröder från Milano. Felipe Anderson och Lucas Biglia stod för målen när Piolis Inter skickades ut med 2-1.



Simone Inzaghi får klara sig utan avstängda trion Radu, Patric och Lulic.



Se upp för - Svårt att inte nämna Immobile som har smällt in 14 mål på 26 matcher i ligan och 1 mål på två matcher i Coppan.



Roma



Roma visar, bortsett från förlusten hemma mot Villarreal, upp en makalös form för tillfället. Det är inte bara det att trepoängarna radas upp utan sättet man gör det på. Försvarsspelet ser oerhört stabilt ut med starke Rudiger, snabbe Manolas och generalen Fazio längst bak. Ett dynamiskt mittfält med Strootman, De Rossi och Nainggolan briljerar och framåt levererar Dzeko som aldrig förr. Matcherna duggar dock tätt för tillfället och förr eller senare lär vi få se en reaktion.

Spalletti har full trupp att tillgå, undantaget Florenzi, och väntas ställa upp med en snarlik elva som den som startade mot Inter. Enda ändringarna är att Coppa Italia-keepern Alisson tar Szczesnys plats och Emerson ersätter Jesus.



Radja Nainggolan inför derbyt



Nainggolan ser inte Roma som derbyfavoriter men menar på att ifall Roma spelar sitt spel så kan man slå vem som helst. Något vi har sett de senaste veckorna. ”Vi är fortfarande med i tre tävlingar och vi har chansen att vinna samtliga titlar” säger belgaren. Radja fick även frågan om hur han ser på





Truppen



Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko, Totti



Tankar om matchen



Ett derby är alltid ett derby och omöjligt att sia om på förhand. Faktorer som form spelar mindre roll i dessa matcher och det laget som visar mest grinta vinner allt som oftast. Ska jag våga mig på att spekulera om matchbilden så tippar jag på ett Roma som för matchen mot ett Lazio som riktar in sig på att utnyttja främst Felipe Anderson och Ciro Immobiles speed framåt för att komma till lägen.



Intressant fakta Roma och Lazio har mötts åtta gånger med Lazio som hemmalag i Coppa Italia . Facit är tre Lazio-vinster, fyra Roma-vinster och en oavgjord.

. Facit är tre Lazio-vinster, fyra Roma-vinster och en oavgjord. Nainggolan har gjort åtta mål på sina elva senaste matcher (alla tävlingar).

mål på sina elva senaste matcher (alla tävlingar). Roma har nått finalen i Coppa Italia 17 gånger och lyft bucklan nio gånger.

i Coppa Italia 17 gånger och lyft bucklan nio gånger. Totti har spelat 41 Rom-derbyn genom åren, De Rossi står på 26 derby della capitale.

Rom-derbyn genom åren, De Rossi står på 26 derby della capitale. Endast 23 000 biljetter hade sålts i tisdags förmiddag, 15 000 till laziale och 8 000 till romanisti.

Inbördes, fem senaste



Lazio - Roma 0-2, 4 december 2016

Lazio - Roma 1-4, 3 april 2016

Roma - Lazio 2-0, 8 november 2015

Lazio - Roma 1-2, 25 maj 2015

Roma - Lazio 2-2, 11 januari 2015



Preliminära startelvor



Lazio (3-5-1-1) Tränare: Simone Inzaghi

Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile



Roma (3-4-2-1) Tränare: Luciano Spalletti

Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko



Avspark: 20.45 onsdag 1/3, Stadio Olimpico

TV: Ingen svensk kanal sänder il derby della capitale…

Domare: Massimiliano Irrati

Tips: 1-2. Immobile, Nainggolan, Salah.



Forza Roma!



Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com Stormatcherna duggar tätt nu för Roma som i söndags besegrade Inter på Giuseppe Meazza med 3-1 och på lördag ställs man mot Napoli hemma på Olimpico i ligaspelet. Däremellan ska vi dock hinna med en veckomatch och det är inte vilken match som helst -väntar. Det första av tre glödheta derbyn de kommande två månaderna, detta blir utan tvekan en vår att minnas i den eviga staden. Kan Roma förlänga sin formtopp mot lillebror Lazio eller ska de ljusblåa sätta käppar i hjulet? Ett derby är alltid ett derby och helt omöjligt att på förhand förutse vad som komma skall. Roma går som så många gånger förr in som favoriter men Lazio ska inte underskattas och i ett derby spelar dagsformen mindre roll. Man ska dessutom inte glömma bort att detta är det första mötet av två i Coppa Italias semifinal och bortamål "hemma" på Olimpico väger tungt.Både Roma och Lazio har imponerat på Stadio Olimpico denna säsong. Roma har idel segrar bortsett från förlusten mot Porto i CL-kvalet, 3-3 mot Austria Wien och förlusten mot Villarreal förra veckan. Lazio har vunnit 10 av 15 matcher i Rom denna säsong (Coppan inräknad).Senaste derbyt som gick av stapeln med avsparkstid 20.45 var 8e april 2013. En match som slutade 1-1 efter attkvitterat Hernanes ledningsmål från elva meter i den andra halvleken.Efter förluster mot Juventus och Chievo i slutet av januari har Lazio ryckt upp sig och man kommer till derbyt med fem raka utan förlust. Inter (cupen), Pescara, Empoli och Udinese har besegrats samt 1-1 mot Montellas Milan . I helgen mötte man Udinese hemma på Olimpico, en match som vanns med 1-0 efter straffmål av lagets skyttekung Ciro Immobile.Lazio har nått semifinalen i Coppa Italia genom att först slå ut Genoa hemma på Olimpico med 4-2, i kvartsfinalen stötte man sedan på sina blåsvarta bröder från Milano. Felipe Anderson och Lucas Biglia stod för målen när Piolis Inter skickades ut med 2-1.Simone Inzaghi får klara sig utan avstängda trion Radu, Patric och Lulic.- Svårt att inte nämna Immobile som har smällt in 14 mål på 26 matcher i ligan och 1 mål på två matcher i Coppan.Roma visar, bortsett från förlusten hemma mot Villarreal, upp en makalös form för tillfället. Det är inte bara det att trepoängarna radas upp utan sättet man gör det på. Försvarsspelet ser oerhört stabilt ut med starke Rudiger, snabbe Manolas och generalen Fazio längst bak. Ett dynamiskt mittfält med Strootman, De Rossi ochbriljerar och framåt levererar Dzeko som aldrig förr. Matcherna duggar dock tätt för tillfället och förr eller senare lär vi få se en reaktion.Spalletti har full trupp att tillgå, undantaget, och väntas ställa upp med en snarlik elva som den som startade mot Inter. Enda ändringarna är att Coppa Italia-keepern Alisson tar Szczesnys plats och Emerson ersätter Jesus.Nainggolan ser inte Roma som derbyfavoriter men menar på att ifall Roma spelar sitt spel så kan man slå vem som helst. Något vi har sett de senaste veckorna. ”Vi är fortfarande med i tre tävlingar och vi har chansen att vinna samtliga titlar” säger belgaren. Radja fick även frågan om hur han ser på Europa League -lottningen. ”Vi fick en tuff lottning i åttondelsfinalen då Lyon är ett starkt lag. Men i slutändan behöver du möta de tuffa lagen för att vinna titeln, förr eller senare”. ”Laget spelar bra för tillfället och slog ut AZ Alkmaar med 11-2, men jag tror att vi är mycket starkare än AZ och de kommer få det tuffare mot oss”.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko,Ett derby är alltid ett derby och omöjligt att sia om på förhand. Faktorer som form spelar mindre roll i dessa matcher och det laget som visar mest grinta vinner allt som oftast. Ska jag våga mig på att spekulera om matchbilden så tippar jag på ett Roma som för matchen mot ett Lazio som riktar in sig på att utnyttja främst Felipe Anderson och Ciro Immobiles speed framåt för att komma till lägen.Intressant faktaLazio -0-2, 4 december 2016Lazio -1-4, 3 april 2016- Lazio 2-0, 8 november 2015Lazio -1-2, 25 maj 2015Roma - Lazio 2-2, 11 januari 2015(3-5-1-1) Tränare: Simone InzaghiStrakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko: 20.45 onsdag 1/3, Stadio Olimpico: Ingen svensk kanal sänder il derby della capitale…: Massimiliano Irrati: 1-2. Immobile, Nainggolan, Salah.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com

0 KOMMENTARER 477 VISNINGAR 0 KOMMENTARER477 VISNINGAR JOAKIM HULANDER

2017-02-28 21:00:23

ANNONS:

Fler artiklar om Roma

Roma

2017-02-28 21:00:23

Roma

2017-02-28 13:06:00

Roma

2017-02-26 10:31:22

Roma

2017-02-26 01:47:06

Roma

2017-02-26 01:31:27

Roma

2017-02-25 12:53:00

Roma

2017-02-25 08:00:00

Roma

2017-02-24 05:47:00

Roma

2017-02-22 23:29:51

Roma

2017-02-20 09:30:00

ANNONS:

Den som är ute efter glödheta derbyn ska rikta blickarna mot den eviga staden de kommande två månaderna. Tre derbyn utspelar sig med Stadio Olimpico som skådeplats under denna period – först ut rond 1 i Coppa Italia-semifinalen. Roma tifa Roma!Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Två formstarka topplag drabbar samman i kvällens heta drabbning på ett slutsålt Giuseppe Meazza i Milano. Matchen har alla förutsättningar att bli ytterligare en italiensk klassiker. Italiensk fotboll när den är som bäst på bästa sändningstid.Ett Roma som lagt skorna på hyllan tog emot ett Villarreal som var det bättre laget Euro League returen i Rom.Under fredagen höll ett möte där Roma fick ett godkännande att bygge en stadion sydväst om stadskärnan."Äntligen!" vill nog många ropa ut nu. Överenskommelse är gjord mellan Roma och Borgmästare Raggi om stadiobyggetLa Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka, Edin Dzeko i topp, brassar mot landslagsdebut och kommande Europa League-motståndare..Roma avancerade vidare i Europa League efter en fram för allt imponerande seger på El Madrigal där Villarreal besegrades med hela 4-0. Gårdagens retur på Olimpico slutade 1-0 till spanjorerna men Roma är alltså vidare med totalt 4-1. Under fredagen är det dags att lotta åttondelsfinalerna. Förutsättningarna är följande.Returerna i 16-delsfinalerna i årets upplaga av Europa League ska i veckan spelas av. På sina håll finns det på förhand jämna matcher där båda lagen har goda chanser att gå vidare. Torsdagens match i Rom är inte en av dessa.Ett formstarkt Roma följde upp veckans fina insats mot Villarreal med en ytterligare stabil insats mot tabellnian Torino. Matchen slutade 4-1 och segern var egentligen aldrig hotad trots att Juan Jesus och Vermaelen spelade tillsammans i ungefär en kvart.