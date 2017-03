Inför Lyon - Roma: Avanti Roma!

Tio år sedan sist, nu är det dags för Lyon och Roma att ställas mot varandra i Europaspelet än en gång. Säsongen 2006/07 huserade de båda klubbarna i Europas finrum, nu är det Europa League och åttondelsfinal som gäller. Ett hemmalag i hysterisk målform ställs mot ett svajigt Roma, målkalas att vänta?

Dzeko toppar skytteligan i Europa League med sina 8 mål, med målsnittet 1 mål var 43e minut.

mål, med målsnittet 1 mål var 43e minut. Lyons Nkoulou nätade för Kamerun i AFCON-finalen mot Salahs Egypten i februari.

Skulle Salah få speltid i denna match innebär det match nr 50 i UEFA:s tävlingar för Momo.

i UEFA:s tävlingar för Momo. Roma är obesegrade i fem bortamatcher i EL denna säsong (2 vinster, 3 oavgjorda).

Efter att Roma slagit ut Villarreal med 4-1 i sextondelsfinalen väntar nu nästa tuffa hinder på vägen mot Friends Arena, nämligen franska Lyon. Fransmännen fullkomligt körde över AZ Alkmaar i sin sextondelsfinal, 11-2 (!) efter två möten. Efter 4-1 i Holland var sextondelen så gott som avgjord, det hindrade dock inte Bruno Genesios mannar från att vinna med 7-1 hemma i Lyon.Lyon slutade på tredjeplats i Champions League s Grupp H, efter Juventus och Sevilla, vilket alltså innebär fortsatt spel i Europa League . Bland annat lyckades man spela 1-1 på Juventus Stadium. I Ligue 1 ligger man för tillfället på fjärdeplats med 47 poäng efter 27 spelade matcher. Med en match mindre spelad har man 15 poäng upp till Nice och PSG, upp till ligaledarna Monaco har man 18 poäng. För att nå Champions League nästa säsong krävs därför att man står för en makalös upphämtning under vårkanten – eller att man tar hem Europa League. Räkna med ett heltaggat hemmalag under torsdagskvällen.Bruno Génésio tog över Lyon i december 2015 efter att ha varit assisterande tränare sedan 2011. Génésio spelar en offensiv fotboll, något som inte minst har synts de senaste matcherna då man har öst in mål. Laget har flertalet intressanta spelare som exempelvis 20-årige försvarstalangen Diakhaby, mittfältskuggen Gonalons, kvicke Valbuena, United-lånet Depay och spännande Fekir. Klart lysande stjärnan är dock Alexandre Lacazette som har smällt in 22 mål i ligaspelet denna säsong. Enbart glödhete Cavani har gjort fler mål, 27 stycken.Kära återseenden för Mapou Yanga-Mbiwa och Clément Grenier. Yanga-Mbiwa, numera i Lyon, spelade 28 Serie A -matcher för Roma säsongen 2014/15 innan han värvades till den franska klubben. Fransmannen hann bland annat med att sänka Lazio med sitt derbymål. Clément Grenier värvades som bekant till Roma från Lyon under januari. Tyvärr har spelaren redan representerat Lyon i Champions League denna säsong vilket gör att han är otillgänglig för Roma i Europaspelet.– Den 25-årige strikern omges ständigt av rykten till större klubbar. Denna säsong har han stått för 40 % av lagets mål i Ligue 1. En oerhört viktig spelare för coach Génésio.Roma som för några matcher sedan gick fram som en ångvält har nu börjat tappa fart och kommer från två svidande förluster mot ärkerivalerna Lazio samt Napoli . Noterbart att båda förlusterna kommit på Stadio Olimpico, en arena som Roma varit obesegrade och sett urstarka ut på tidigare under säsongen. Det hårda matchandet börjar ta ut sin rätt och spelare som tidigare varit i kanonform har sett sega ut dessa matcher. Oerhört viktigt att denna trend bryts omgående annars kan säsongen vara över fortare än väntat. Uttåg ur Coppa Italia och EL samtidigt som Napoli närmar sig i ligan vore förödande. Därför är det extra viktigt med en fin prestation och ett bra resultat att ta med sig från Frankrike under torsdagen.Roma får klara sig utan Rudiger efter två mycket onödiga varningar hemma mot Villarreal i sextondelsfinalen. Grenier inte tillgänglig i Europa League. Nura rehabtränar och Florenzi är som bekant borta resten av säsongen.Spalletti väntas ställa upp med en trebackslinje bestående av Manolas, Fazio och Jesus. Peres och Emerson tar i vanlig ordning hand om kanterna med De Rossi och Strootman centralt. Nainggolan, Salah och Dzeko får förtroendet att låsa upp Lyons försvar.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko, TottiIntressant faktaBordeaux - Lyon 1-1, 3 mars 2017- Metz 5-0, 26 februari 2017– AZ Alkmaar 7-1, 23 februari 2017– Dijon, 4-2, 19 februari 2017AZ Alkmaar –1-4, 16 februari 2017Roma –1-2, 4 mars 2017– Roma 2-0, 1 mars 2017Inter –1-3, 26 februari 2017Roma –0-1, 23 februari 2017– Torino 4-1, 19 februari 2017Lyon (4-3-3) Tränare: Bruno GénésioLopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Fekir, Lacazette, Valbuena: Alexandre Lacazette, 2 målRoma (3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Manolas, Fazio, Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko Edin Dzeko , 8 mål: 21.05 torsdag 9 mars, Stade de Lyon: Kanal 9: Anthony Taylor (England): 2-2. Kampen mellan skyttekungarna Lacazette och Dzeko slutar 2-2 efter varsin doppietta.Vietato mollare, continuare a lottareKällor: uefa.com, asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu