Inför Palermo - Roma: Kvällsmatch på Renzo Barbera

Ett formsvagt Roma reser söderut för möte med ett annat formsvagt gäng på Stadio Renzo Barbera under söndagskvällen. En trepoängare och vind i seglen inför torsdagens retur mot Lyon är ett måste för de gulröda. Nainggolan frälser Romafansen?

Roma har gjort minst fyra mål i de tre senaste matcherna mot Palermo.

mål i de tre senaste matcherna mot Palermo. Palermo har misslyckats med att vinna 20 av sina senaste 22 matcher i Serie A.

Roma har gjort minst två mål i sina tre senaste bortamatcher i Serie A.

mål i sina tre senaste bortamatcher i Serie A. Palermos Goldaniga har 10 gula kort i Serie A denna säsong, endast Bellusci är värre med sina 12.

gula kort i Serie A denna säsong, endast Bellusci är värre med sina 12. Dzeko och Nainggolan har stått för sex mål vardera på bortaplan i Serie A denna säsong.

Palermo har stått för en ruggigt svag säsong såhär långt och man är tillsammans med Pescara och Crotone fast förankrade i botten av Serie A -tabellen. De rosa har endast plockat 15 pinnar under säsongen och ska man stanna kvar bland Italiens 20 vassaste lag även nästa säsong så krävs en rejäl uppryckning. Upp till Empoli på säker mark har man sju poäng och även ifall Skorupskis Empoli har det tungt för stunden så känns läget hopplöst för Palermo. Faktum är att man är seriens sämsta hemmalag med en vinst (mot Crotone) och sju gjorda mål på 13 försök på Sicilien.Laget coachas för tillfället av uruguayanen Luis Diego Lòpez som är klubbens fjärde (!) manager denna säsong. Något som det inte går att klaga på är lagets aggresivitet då man är ett av de ”fulaste” lagen i serien med 71 gula och 7 röda kort. Ett snitt på 2,6 varningar per match. Till matchen mot Roma har man exempelvis Andrea Rispoli och Norbert Balogh avstängda. I senaste matchen borta mot Torino kämpade man tappert och hade ledningen fram till den 73e minuten. Då var det dags för skyttekungen Belotti att kliva in i handlingarna på allvar, ett hat-trick åtta minuter senare och det var god natt för Palermo. Är allt då enbart nattsvart för ö-laget? Nja, ett ljus i tunneln är definitivt makedoniern Ilija Nestorovski som har stått för 10 av lagets 23 mål. Ett stort ansvar vilar på 26-åringens axlar.Noterbart att tre svenskar har fått speltid i Rosanero denna säsong. Robin Quaison stod för 4 mål innan han lämnade för Mainz 05 i januari. Lämnade i januari gjorde även Oscar Hiljemark som stod för en svag säsong. Stefan Silva tog motsatt väg och anlände istället till den sicilianska klubben, han har dock endast fått 16 minuter än så länge i sin nya klubb.– Palermos nummer 30 är utan tvekan det största hotet mot Roma i matchen. Forwarden vinner en hel del frisparkar för sitt lag och har som sagt smällt in 10 baljor.Posavec, Fulignati, Marson, Vitello, Andelkovic, Cionek, Aleesami, Morganella, Goldaniga, Gonzalez, Sunjic, Jajalo, Embalo, Chochev, Gazzi, Bruno Henrique, Diamanti, Nestorovski, Trajkovski, Sallai, Lo FasoRoma reser till Sicilien utan avstängde Manolas för att försöka ro hem första trepoängaren under mars månad. Man gör det med ett försvarsspel som inte har gått att känna igen den senaste tiden. Helt plötsligt ser Fazio mänsklig ut och åtta baklängesmål är facit från de senaste tre matcherna. Torsdagens match mot Lyon inleddes med ett tidigt baklängesmål men det såg utöver det väldigt bra ut under matchens första 45 minuter och Roma gick till halvtidsvila med en 2-1-ledning. I andra halvlek kom sedan raset och det blir intressant att se ifall Spalletti lyckas gjuta nytt mod i truppen inför Palermo-matchen.Palermo är en motståndare som har passat Roma bra de senaste åren och på de tre senaste mötena har huvudstadslaget tre vinster och en målskillnad på imponerande 13-3. Att förlänga den sviten är ett måste för att hålla Napoli bakom sig. Perotti missar matchen efter att ha klivit av fredagens träning med en lättare skada.Szczesny, Alisson, Crisanto, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Grenier, Strootman, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Totti, DzekoEtt Roma utan avstängde Manolas ska försöka vända den negativa trenden borta mot seriens svagaste hemmalag. En enkel uppgift? Nja, någon enkel vinst tror jag inte på men det är helt klart en lämplig uppgift och ett bra tillfälle att studsa tillbaka upp på vinnarspåret igen. Jag hoppas att Spalletti tar sitt förnuft till fånga och roterar i denna match, alldeles för många spelare ser slitna ut för stunden så varför inte låta ”bänkspelarna” få chansen. Ser gärna att Peres, Strootman och Dzeko vilas och att Rudiger kliver ut som högerback, Grenier centralt och Totti längst fram. Förväntar mig att Roma kommer ha ett stort bollinnehav i matchen och att klasskillnaden till slut gör sig påmind och Roma reser hem till huvudstaden med en 2-0-seger.Intressant fakta– Palermo 4-1, 23 oktober 2016– Palermo 5-0, 21 februari 2016Palermo –2-4, 4 oktober 2015Roma –1-2, 31 maj 2015Palermo – Roma 1-1, 17 januari 2015(4-2-3-1) Tränare: Luis Diego LòpezPosavec; Morganella, Goldaniga, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Trajkovski, Henrique, Sallai; NestorovskiBäste målskytt: Ilija Nestorovski 10 mål(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Rudiger, Vermaelen, Jesus; Peres, Paredes, Strootman, Mario Rui ; Salah, Nainggolan; El ShaarawyBäste målskytt: Edin Dzeko , 19 mål: 20.45 söndag 12 mars, Stado Renzo Barbera: Viasat Fotboll, Viaplay: Gianluca Rocchi: Ninja bjuder på en smällkaramell när han dundrar in 0-1, Totti stänger sedan butiken, 0-2.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu