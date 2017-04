Inför Pescara - Roma: Måndagsmatch på Stadio Adriatico

Pescara mot Roma, Zeman mot Spalletti, Dzeko mot Bovo, Caprari mot Manolas. Måndagens drabbning innehåller flera intressanta dueller när Roma reser de ca 20 milen österut för att ta sig an delfinerna.

Roma har vunnit sex av de sju senaste bortamatcherna i Serie A.

sex av de sju senaste bortamatcherna i Serie A. Roma har gjort minst tre mål i sina tre senaste bortamatcher i Serie A.

tre mål i sina tre senaste bortamatcher i Serie A. Pescara har misslyckats med att vinna i 15 av de senaste 16 hemmamatcherna i Serie A.

Det har blivit under tre mål i Pescaras tre senaste matcher i Serie A.

Botten mot toppen när Roma gästar. Efter Napoli s något överraskande poängtapp borta mot Sassuolo (2-2) under söndagen har Roma chansen att ta ett grepp om andraplatsen vid seger på måndagskvällen. En poäng skiljer inför matchen (en match mindre spelad för Roma). För hemmalagets del gäller det att avsluta säsongen hedersamt då man har hela 12 poäng upp till säker mark med endast 18 poäng kvar att spela om. En rimlig målsättning bör vara att lämna över jumboplatsen till Palermo under slutfasen och få med sig en positiv avslutning inför nästa säsong. Höstens möte lagen emellan slutade med en 3-2-seger för Roma efter två tidiga mål av. Perotti gjorde lagets tredje mål och gästernas mål stod Memushaj och Caprari för.Säsongen 16/17 har varit rena mardrömmen för Pescara. Efter 32 omgångar parkerar man på jumboplatsen i Serie A med endast 14 poäng. Faktum är att man enbart tagit en seger på planen då matchen som man vann (3-0) mot Sassuolo i andra omgången tilldelades efter att Sassuolo använt sig av Ragusa som inte var med på listan över tillgängliga spelare. Efter att Massimo Oddo fick sparken som tränare efter 5-3-förlusten mot Torino i februari bärgade Pescara en imponerande 5-0-vinst när man körde över Genoa. Detta med profilensom nyanställd coach. En positiv Zeman-effekt anades men redan matchen efter var man tillbaka i svackan som fortfarande håller i sig. I senaste matchen föll man hemma mot Juventus med 0-2. På hemmaplan har man en vinst, fem oavgjorda och tio förluster. I Pescara finner vi flera bekanta namn med förflutet i Roma. Cesare Bovo, Valerio Verre, Alessandro Crescenzi och Gianluca Caprari har samtliga burit den vinröda tröjan. Även coach Zdenek Zeman är välbekant efter att ha spenderat två sejourer i huvudstadsklubben. Den kedjerökande tjecken är som de flesta vet en offensivt lagd coach som hellre vinner en match med 5-4 än 1-0.– Den 23-årige romaren är en av få ljusglimtar i Pescara denna säsong. Åtta ligamål har det blivit hittills för den tekniske forwarden.Fiorillo, Bizzarri, Aldegani, Biraghi, Coda, Crescenzi, Fornasier, Zampano, Bovo, Coulibaly, Benali, Brugman, Bruno, Memushaj, Muntari, Verre, Milicevic, Kastanos, Bahebeck, Caprari, Cerri, Muric, MitritaRoma kommer från ett snöpligt poängtapp hemma mot Atalanta förra helgen. Chanser till fler mål fanns men efter att båda lagen enbart mäktat med varsitt och således delat på poängen så får Roma rikta in sig på att hålla Napoli bakom sig i tabellen och nypa direktplatsen till Champions League . Med åtta poäng upp till den gamla damen ser det onekligen mörkt ut i kampen om förstaplatsen. Romas form är annars fin och senast laget förlorade var i Europa League borta mot Lyon den 9e mars. Efter det radade man upp sex raka segrar innan sviten alltså tog slut mot Gasperinis mannar förra lördagen. Kaptenskadade vänster tå under söndagens träningspass och finns tyvärr inte med i matchtruppen. Emerson som har sagts vara osäker till spel finns dock med i truppen.Efter måndagens match återstår det fem matcher för Roma denna säsong, derbyt mot Lazio Milan borta, Juventus hemma, Chievo på Bentegodi och avslutningsvis Genoa hemma på Olimpico. Ett lurigt spelschema och att börja med en trepoängare mot Pescara är ett måste.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Strootman, Perotti, Grenier, Nainggolan, Paredes, El Shaarawy, Salah, DzekoDetta är en match som Roma bara ska vinna och allt annat vore ett praktfiasko. Tålamod är ett nyckelord i matchen och det gäller för Roma att spela sitt spel och ta vara på de chanser som uppstår. För lägen kommer att uppstå mot ett virrigt hemmaförsvar. Roma har under säsongen öst inmål på 32 matcher, lika många som hemmalaget har släppt in. Underskattning är Romas största motståndare här och jag tror att Roma vänder hem till Rom med en stabil 2-0-seger efter mål avochIntressant fakta- Pescara 3-2, 27 november 2016Roma – Pescara 1-1, 21 april 2013Pescara -0-1, 25 november 2012Pescara (4-3-3) Tränare:Fiorillo; Zampano, Coda, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck, CaprariGianluca Caprari, 8 målRoma (4-2-3-1) Tränare:Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, Salah, Dzeko Edin Dzeko , 25 mål: 20.45 måndag 24 april, Stadio Adriatico: Viasat Sport Premium, Viaplay: Massimiliano Irrati: 0-2, Dzeko och NainggolanKällor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu