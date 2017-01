2017-01-22 20:45

Roma - Cagliari



Roma tar på söndagskvällen emot gästande Cagliari.

Inför Roma – Cagliari: ”Nainggolan är värd lika mycket som Pogba”

Serie A är tillbaka på Stadio Olimpico för första gången detta år och så även gamla Roma-bekanta spelare som Panagiotis Tachtsidis och Marco Borriello. Söndagens kvällsmatch står mellan två lag som senaste tiden visat både god form och målform.





Inför Roma:

I Giallorossi har visat upp god form senaste tiden. Viktiga 1-0 segrar på bortaplan mot lag som Genoa och



Efter veckans storseger i cupen väntas Roma ställa upp med ett liknande lag på planen i söndagens match mot gästerna från Sardinien. Det går bara att konstatera att



Inför matchen har Spalletti i vanlig ordning hållit presskonferens: ”Det finns ögonblick under säsongen där vi kunde ha gjort mer. Att sträva mot förbättring är ett konstant arbete. Vi vill visa Cagliari att vi inte är samma lag som när vi möttes på bortaplan. De kommer möta ett lag i bra form nu.” Under presskonferensen gjordes även en härlig jämförelse av coachen: ”Jag måste säga, Radja Nainggolan är värd lika mycket som Pogba. Han är en komplett spelare. Visserligen är Pogba ett par år yngre, men om man ser vad de gör på planen och vilken kvalité de besitter så är det en rättvis jämförelse.”



Inför Cagliari:

Gästerna från Sardinien, som i fjol vann Serie B, har stått för en fin säsong hittills. För närvarande står I Sardi på en stabil 10:e plats, vilket måste ses som över förväntan för nykomlingarna. Cagliari har under säsongen stått för imponerande segrar mot Sassuolo, Inter och senast 4-1 mot Genoa. Coach Rastelli, som tidigare tränat Avellino, har visat sig vara en tränare på uppgång och har visat att han håller på



Laget består av en hel del rutin i Mauricio Isla, Bruno Alves och Marco Borriello som alla har landslagserfarenhet. Den sistnämnde, som även har ett förflutet i Roma, har fått lite av en renässans den här säsongen och leder den interna skytteligan med 9 gjorda mål och det mesta talar för att



Inför matchen har coach Rastelli och pratat om hur gästerna ska ta sig an matchen: Vi kommer att öka tempot och inte ge Roma någon tid att tänka. Roma spelar lite som Genoa och Atalanta, de kan starta matchen på ett sätt och avsluta på ett annat. Rastelli menar vidare att laget kommer in med stort självförtroende: Förra veckans seger visade att vi har en ny glöd i laget. Jag vet inte hur jag ska kunna skicka 5-6 spelare på bänken när alla förtjänar att spela. De senaste 6 månaderna har varit väldigt positiva, vi har 23 poäng och är i en solid position.



Troliga startuppställningar:

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. Tränare: Luciano Spalletti.



Cagliari (4-1-4-1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Tachtsidis; Isla, Dessena, Barella, Farias; Borriello. Tränare: Massimo Rastelli.



Håll koll på:



- Radja Nainggolan – Börjar bli tjatigt, men efter 2 mål senast - avgörande för Roma.



- Marco Borriello - 3 mål på 3 matcher, i målform.



Avspark: 20.45, söndag 22/1, Stadio Olimpico.

TV: Viasat fotboll, Viaplay.

Domare: Marco Guida.

Tips: 3-1, Perotti, Nainggolan, Dzeko – Borriello.

2017-01-22 10:59:26

