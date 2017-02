2017-02-01 20:45

Inför Roma - Cesena: Kvartsfinal i Coppa Italia

Kvartsfinal i Coppa Italia när Roma ställs mot överraskningen Cesena på onsdagskvällen.

Olimpico på onsdagskvällen för att försöka rubba nästa curvan sägs vara på väg att rivas. Cesena ska dock besegras först och



Spalletti pratade på presskonferensen inför matchen om vikten av att studsa tillbaka direkt efter den onödiga förlusten senast mot



En spelare som har representerat båda klubbarna är Francesco Antonioli. Italienaren har vaktat buren både i Roma och Cesena. Mellan 1999 och 2003 hade han Stadio Olimpico som hemmaplan. Mellan åren 2009 och 2012 höll han till mellan stolparna på Stadio Dino Manuzzi. Antonioli arbetar idag som målvaktstränare i Cesena och en intervju med målvakten finns att läsa på Romas hemsida. I intervjun säger han bland annat följande:



Hur ser du på Cesenas säsong än så länge?

Säsongen 2016/17 har inte varit bra än så länge och vi har inte lyckats leva upp till de förväntningar vi har på oss. Vi var inte förberedda på att slåss i botten.



Ni vann inte en enda match under de första två månaderna av säsongen?

Det stämmer bra men sedan vi fick in vår nye manager (Andrea Camplone) har saker och ting blivit bättre även om det fortfarande finns mycket att jobba på.



Varför gick det så bra mot Sassuolo (i åttondelsfinalen)?

Vi fick en bra start på matchen och växte in i densamma. Vi kände inte av den press som vi har på oss i ligan och vi hade helt rätt attityd.



Tror du att matchen på Olimpico kommer att störa inför den fortsatta nedflyttningsstriden?

Coppa Italia är inte huvudprioritet denna säsong. Klubben fokuserar först och främst på att hålla sig kvar i Serie B men givetvis är det en stor möjlighet att ställas mot Roma och en fin arena att visa upp oss på.



Du vann Scudetton och Italienska supercupen under din tid i Roma. Vad var nyckeln till framgång?

Allting stämde det året och samtliga spelare presterade på en väldigt hög nivå. Laget var hungrigt på framgång och mentaliteten var fantastisk.





Roma



Roma kommer från en tung förlust borta mot Sampdoria i söndags. Trots att de gulröda hade ledningen med både 1-0 och 2-1 lyckades hemmalaget vända matchen och stå som segrare vid full tid. Glädjande var att Peres fick göra sitt första mål i Roma-tröjan och Dzeko stod för ett fint mål efter vackert förarbete av Emerson. Dzeko ser, trots alla missar, fortsatt stark ut och har nu nätat 15 gånger i ligaspelet. I övrigt såg det virrigt ut i försvaret, mycket beroende på Vermaelen, där Sampdoria kom fram flera gånger med fart och finess. Samtidigt lyckades Juventus föga förvånande besegra Sassuolo med 2-0 och avståndet är nu 4 poäng lagen emellan med en match mer spelad för romarna.

Titelchanser finns dock kvar både i Coppa Italia och Europa League. I Coppa Italia är det Cesena som ska besegras för att få fram ett glödhett semifinals-dubbelmöte med Lazio. Cesena har tagit sig till kvartsfinalen genom att bland annat slå ut Empoli efter förlängning och nu senast alltså Sassuolo. Spalletti har givetvis rätt när han på presskonferens nämner att det är elva mot elva och att Cesena kommer göra allt för att få återvända till Rom även i semifinalen. Noterbart att Grenier är uttagen i truppen för första gången, återstår att se ifall fransmannen får någon speltid.



Trupp: Alisson, Lobont, Szczeny, Manolas, Emerson, Grenier, Paredes, Strootman, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko, Totti



Cesena



Cesena håller alltså till i Serie B där man för tillfället placerar sig på en 20e plats efter 23 omgångar. De två senaste ligaomgångarna har inneburit två poäng för laget från Emilia Romagna efter 3-3 mot Perugia och 2-2 mot Ascoli. I Coppa Italia har det gått desto bättre och i åttondelsfinalen tog man en meriterande seger borta mot Sassuolo på Mapei Stadium. Sassuolos ledningsmål vändes till seger med 2-1 under matchens avslutande tio minuter efter mål av Ciano och Laribi. Imponerande vändning av Cavallucci Marini (sjöhästarna). Coach Camplone väntas mönstra en 3-5-2-uppställning i afton. Håll ett extra öga på Ciano som har stått för 8 mål i Serie B denna säsong.

Detta är andra gången Cesena är i kvartsfinal i Coppa Italia, senast det begav sig var 1970/71 då man mötte Napoli. I årets Coppa Italia har man producerat åtta mål framåt varav Ciano stått för två av dessa.

Roma och Cesena har stött på varandra en gång tidigare i Coppa Italia. 1996/97 segrade Cesena med 3-1 och slog ut Roma i den andra omgången.





Preliminära startelvor



Roma (3-4-2-1) Tränare: Luciano Spalletti

Alisson; Manolas, Fazio, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Mario Rui; Nainggolan, El Shaarawy; Džeko.



Cesena (3-5-2) Tränare: Andrea Camplone

Agliardi; Perticone, Rigione, Setola; Balzano, Koné, Cinelli, Vitale, Renzetti; Rodriguez, Ciano.



Intressant fakta Franck Kessie , som ihärdigt ryktas till Roma, var utlånad från Atalanta till Cesena säsongen 15/16. (38 matcher, 4 mål)

, som ihärdigt ryktas till Roma, var utlånad från Atalanta till Cesena säsongen 15/16. (38 matcher, 4 mål) Alisson har hållit nollan vid sina två senaste framträdanden.

senaste framträdanden. Radja och Dzeko har spelat flest matcher hittills denna säsong, 30 st .

. 20.000 åskådare väntas till Olimpico ikväll. Inbördes, fem senaste



Cesena – Roma 0-1, 22 mars 2015

Roma – Cesena 2-0, 29 oktober 2014

Cesena – Roma 2-3, 13 maj 2012

Roma – Cesena 5-1, 21 januari 2012

Cesena – Roma 0-1, 16 januari 2011





Avspark: 21.00 Olimpico, onsdag 1/2

TV: Stream

Domare: Fabio Maresca

Tips: 3-0. Dzeko x2 och Grenier.



Avanti!



Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu Årets positiva Coppa Italia-överraskning Cesena gästarpå onsdagskvällen för att försöka rubba nästa Serie A -klubb. Juventus Napoli och Lazio har redan avancerat till semifinal och kommer få sällskap av vinnaren i detta enkelmöte på Olimpico. Vinnaren ställs mot Lazio och visst vore det mycket trevligt med ytterligare två derbyn under våren. Extra trevligt med tanke på att barriärerna isägs vara på väg att rivas. Cesena ska dock besegras först och Roma s största motståndare i den här matchen är just Roma själva som jag ser det. Cesena håller till i botten av Serie B och är ett lag som Roma bara ska besegra. Matchen ska dock spelas och all form av underskattning undanbes. Det gäller att de gubbar som Spalletti väljer att spela med tar tag i uppgiften med fullt fokus och med en 100-procentig arbetsinsats.Spalletti pratade på presskonferensen inför matchen om vikten av att studsa tillbaka direkt efter den onödiga förlusten senast mot Sampdoria . En match där Roma hade ledningen både en och två gånger innan man tappade matchen helt till hemmalaget. Tre insläppta mål var längesen laget släppte till och den stora orsaken skulle jag vilja påstå var en viss belgare som helst ska hållas så långt från startelvan som möjligt. Vermaelen har varit allt annat än lyckad sedan han anlände till den italienska huvudstaden och att spela honom istället för Manolas är givetvis en rejäl nedgradering.En spelare som har representerat båda klubbarna ärItalienaren har vaktat buren både i Roma och Cesena. Mellan 1999 och 2003 hade han Stadio Olimpico som hemmaplan. Mellan åren 2009 och 2012 höll han till mellan stolparna på Stadio Dino Manuzzi. Antonioli arbetar idag som målvaktstränare i Cesena och en intervju med målvakten finns att läsa på Romas hemsida. I intervjun säger han bland annat följande:Säsongen 2016/17 har inte varit bra än så länge och vi har inte lyckats leva upp till de förväntningar vi har på oss. Vi var inte förberedda på att slåss i botten.Det stämmer bra men sedan vi fick in vår nye manager (Andrea Camplone) har saker och ting blivit bättre även om det fortfarande finns mycket att jobba på.Vi fick en bra start på matchen och växte in i densamma. Vi kände inte av den press som vi har på oss i ligan och vi hade helt rätt attityd.Coppa Italia är inte huvudprioritet denna säsong. Klubben fokuserar först och främst på att hålla sig kvar i Serie B men givetvis är det en stor möjlighet att ställas mot Roma och en fin arena att visa upp oss på.Allting stämde det året och samtliga spelare presterade på en väldigt hög nivå. Laget var hungrigt på framgång och mentaliteten var fantastisk.Roma kommer från en tung förlust borta mot Sampdoria i söndags. Trots att de gulröda hade ledningen med både 1-0 och 2-1 lyckades hemmalaget vända matchen och stå som segrare vid full tid. Glädjande var attfick göra sitt första mål i Roma-tröjan och Dzeko stod för ett fint mål efter vackert förarbete av Emerson. Dzeko ser, trots alla missar, fortsatt stark ut och har nu nätat 15 gånger i ligaspelet. I övrigt såg det virrigt ut i försvaret, mycket beroende på Vermaelen, där Sampdoria kom fram flera gånger med fart och finess. Samtidigt lyckades Juventus föga förvånande besegra Sassuolo med 2-0 och avståndet är nu 4 poäng lagen emellan med en match mer spelad för romarna.Titelchanser finns dock kvar både ioch. I Coppa Italia är det Cesena som ska besegras för att få fram ett glödhett semifinals-dubbelmöte med Lazio. Cesena har tagit sig till kvartsfinalen genom att bland annat slå ut Empoli efter förlängning och nu senast alltså Sassuolo. Spalletti har givetvis rätt när han på presskonferens nämner att det är elva mot elva och att Cesena kommer göra allt för att få återvända till Rom även i semifinalen. Noterbart attär uttagen i truppen för första gången, återstår att se ifall fransmannen får någon speltid.Alisson, Lobont, Szczeny, Manolas, Emerson, Mario Rui , Fazio, Vermaelen, Peres, Rudiger, Juan Jesus , De Rossi, Gerson, Perotti,, Paredes, Strootman, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko,Cesena håller alltså till i Serie B där man för tillfället placerar sig på en 20e plats efter 23 omgångar. De två senaste ligaomgångarna har inneburit två poäng för laget från Emilia Romagna efter 3-3 mot Perugia och 2-2 mot Ascoli. I Coppa Italia har det gått desto bättre och i åttondelsfinalen tog man en meriterande seger borta mot Sassuolo på Mapei Stadium. Sassuolos ledningsmål vändes till seger med 2-1 under matchens avslutande tio minuter efter mål av Ciano och Laribi. Imponerande vändning av Cavallucci Marini (sjöhästarna). Coach Camplone väntas mönstra en 3-5-2-uppställning i afton. Håll ett extra öga påsom har stått för 8 mål i Serie B denna säsong.Detta är andra gången Cesena är i kvartsfinal i Coppa Italia, senast det begav sig var 1970/71 då man mötte Napoli. I årets Coppa Italia har man producerat åtta mål framåt varav Ciano stått för två av dessa.Roma och Cesena har stött på varandra en gång tidigare i Coppa Italia. 1996/97 segrade Cesena med 3-1 och slog ut Roma i den andra omgången.(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Manolas, Fazio, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Mario Rui; Nainggolan, El Shaarawy; Džeko.(3-5-2) Tränare: Andrea CamploneAgliardi; Perticone, Rigione, Setola; Balzano, Koné, Cinelli, Vitale, Renzetti; Rodriguez, Ciano.Intressant faktaInbördes, fem senasteCesena –0-1, 22 mars 2015– Cesena 2-0, 29 oktober 2014Cesena –2-3, 13 maj 2012– Cesena 5-1, 21 januari 2012Cesena –0-1, 16 januari 2011Avspark: 21.00 Olimpico, onsdag 1/2TV: StreamDomare: Fabio MarescaTips:. Dzeko x2 och Grenier.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu

2017-02-01 16:59:00

