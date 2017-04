2017-04-05 20:45

Roma - Lazio



Ett derby della capitale och tre mål står mellan Roma och en finalplats i Coppa Italia!

Inför Roma – Lazio: Curva Sud ritorno och semifinal i Coppa Italia!

Coppa Italia är tillbaka med ett derby della capitale och en finalplats i potten. Första semifinalmötet slutade med seger för Lazio med två mål mot noll. Detta innebär att Roma imorgon måste vinna med tre bollar för att direkt ta sig till final.



Roma

Efter ett välbehövligt landslagsuppehåll står Roma återigen inför en rad matcher som innebär slutet på säsongen 16/17. Efter landslagsuppehållet tog Roma nyttiga poäng hemma mot Empoli. Dessa poäng blev desto mer värdefulla i och med att, i ligan, konkurrerande



Även säsongens upplaga Coppa Italia går i veckan in på upploppet och Roma har en tuff uppgift framför sig. Med det sagt så är en vändning inte omöjligt. Roma har en i stort sett skadefri trupp, bortsett från Florenzi. Daniele De Rossi, som skadade sig under landslagssamlingen, tränade under måndagen med övriga truppen och är uttagen till tisdagens match, det är dock oklart ifall De Rossi är redo från start.



Men inte minst så är äntligen de ökända barriärerna borta från Stadio Olimpico. Åter är Curva Sud. Rapporter från Rom säger att hela Curva Sud är slutsåld inför returen och Roma kan räkna med det stöd från supportrarna på läktarhåll som saknats hela säsongen. Detta är coach Spalletti glad för: ”Curva Sud kan ha en stor influens på oss. Vi måste spela och visa dem att de är en del av ett helhjärtat comeback-försök. Jag tror att deras begär kommer vara en massiv boost för oss.”



Håll koll på:



Lazio

De vitblåa från landet besegrade i helgen Sassuolo med 2-1 på bortaplan efter mål av Ciro Immobile, som gör en fin säsong med 18 gjorda mål i seriespelet. Coach Simone Inzaghi har lett sitt lag till en stabil fjärdeplats i seriespelet och semifinal i Coppa Italia. Över förväntan!



Vägen genom Coppa Italia har gått från en klar 4-2-seger mot Genoa i åttondelen, vidare till en uddamålsvinst mot syskonklubben Inter i kvartsfinalen och seger mot Roma i semifinalens första omgång. I stort sett väntas hela truppen vara till förfogande för Inzaghi, bortsett från avstängde Parolo och skadade Marchetti.



Lazio får ses som förhandsfavoriter då de leder med två mål från första matchen, men tränare Inzaghi har poängterat att laziofansen inte ska ta ut finalplatsen i förskott: ”Det är endast halvtid, minns hur det gick det gick mellan Barcelona och Paris Saint-Germain. Vi leder, men vi kommer inte göra några beräkningar utifrån resultatet, vi kommer att spela på vårat sätt.”



Se upp för: Ciro Immobile - Intern skytteligaledare och ständigt målfarlig.



Intressant fakta: Roma har vunnit Coppa Italia nio gånger.

Totti kan göra sitt 43:e derby-framträdande på tisdag.

Tisdagens derby blir det 20:e mötet mellan lagen i Coppa Italia.

Roma har vunnit 9 av dessa, Lazio har vunnit 7, 4 oavgjorda.

Cupfinalen går av stapeln den 2:a juni på Stadio Olimpico.

Preliminära startelvor:



Roma (3-4-2-1) Tränare: Spalletti

Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, Paredes, Strootman,



Lazio (3-4-2-1) Tränare: Inzaghi

Strakosha; Radu, Hoedt, De Vrij, Patric; Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic; Keita, Immobile, Felipe Anderson.



Avspark: 20.45, 4/4, Stadio Olimpico.

TV: Visas ej på svensk tv.

Domare: Nicola Rizzoli.

Tips: 3-0, Dzeko x2, Självmål av Radu.

Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu



2017-04-03 22:10:58

