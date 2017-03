2017-03-16 21:05

Roma - Lyon



Går Roma vidare i Europa League?

Inför Roma- Lyon: Returmöte på Olimpico

Roma tar på torsdagskvällen emot Lyon i returen i Europa Leagues åttondelsfinal. Då Roma förra veckan släppte in fyra bollar på Parc Olympique Lyonnais står man inför ett tufft, men inte omöjligt utgångsläge.

Roma



Sedan förra veckans nederlag i Frankrike tog Roma en välbehövlig seger bort mot



I truppen till torsdagens returmatch finns Perotti, Peres och



Inför returen har Luciano Spalletti uttalat sig om lagets chanser: “Vi ligger bakom efter första matchen, men man måste se på det logiskt. Hade vi förlorat borta med 1-0 hade vi fortfarande varit tvungna att göra två mål i returen. Efter första matchen i Lyon tror jag att kvalificeringen är inom räckhåll för oss. Jag skulle säga att vi har 60% chans att gå vidare.”



Håll koll på:



Lyon



Ingen kan ta ifrån att Lyon är ett målfarligt lag. Sedan 8 februari har fransmännen mäktat med hela 34 (!) mål fördelat på 9 matcher. Vilket ger ett snitt på nästan 3,8 mål per match. I helgen städade man bekvämt av mittenlaget Toulouse (som hade Mauro Goicoechea på bänk!) med 4-0 samtidigt som man vilade spelare som Valbuena, Tolisso och Lacazette. En ideal uppladdning för Lyon med andra ord.



Lyon kommer med skadefri trupp till Rom och förväntas givetvis ställa upp med starkast möjliga lag.



Coach Genesio har inför matchen uttalat sig angående vad han förväntar sig av kvällens match: "Roma kommer att gå till attack och sätta press på oss. Vi måste vara redo att reagera. Det är viktigt att vi är balanserade, vi måste försvara oss väl men också sköta våra uppspel och spela våran typ av fotboll. Det är en fråga om balans. Vi leder, men vi måste samtidigt vara ödmjuka."



Se upp för: Alexandre Lacazette - Målmaskinen vilades i helgens match, är redo för denna.



Tankar om matchen



Att Roma har alla möjligheter att göra två mål på hemmaplan tror jag ingen tvivlar på. Den stora utmaningen i denna match är dock att hindra Lyons täta offensiv. Det har talats om att Spalletti går tillbaka till 4-backslinje, vilket jag tror är en bra idé. Men för att ge laget de bästa förutsättningarna skulle det kanske vara bäst att bänka Alisson på torsdag också? Szczesny har varit i kanonform den här säsongen och har besitter nödvändig rutin för den här typen av matcher. Alisson är visserligen ingen dålig målvakt, men han har inte satt något större avtryck i de cupmatcher han spelat hittills och det finns ikväll inga utrymmer för misstag. Vad säger ni? Diskutera gärna i kommentarsfältet eller i forumet.



Intressant fakta: Lyon är obesegrade i deras tre senaste EL-matcher på bortaplan.

Coach Genesio i Lyon spelade för klubben mellan 1985-1995.

Bara på dagarna 10 år sedan detta hände: https://www.youtube.com/watch?v=ms176mv0qeU

Formen sedan första mötet:



Lyon - Toulouse 4-0, 12 mars 2017.

Palermo - Roma 0-3, 12 mars 2017.



Preliminära startelvor:



Lyon (4-3-3) Tränare: Bruno Genesio

Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Fekir, Lacazette, Cornet.

Bäste målskytt: Nabil Fekir, 4 mål (i



Roma (4-2-3-1) Tränare: Luciano Spalletti

Alisson; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

Bäste målskytt:



Avspark: 21.05, Torsdag 16 mars, Stadio Olimpico.

TV: Eurosport 1.

Domare: Viktor Kassai.

Tips: 3-1, Dzeko x 2, Perotti - Lacazette



C'è solo l'AS Roma!



Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu Sedan förra veckans nederlag i Frankrike tog Roma en välbehövlig seger bort mot Palermo på söndagskvällen. Visserligen har Palermo parkerat på botten av serien, men för Roma såg spelet bättre ut och det stabila målskyttet var tillbaka och man höll nollan i en match för första gången sedan 16 februari i år. Torsdagens match får avgöra om Roma är på rätt spår igen eller ifall det var en tillfällig uppgång.I truppen till torsdagens returmatch finns Perotti, Peres och Emerson Palmieri som alla på förhand fick gå igenom fysiska tester på onsdagens träning då de på förhand var osäkra för spel. Granier är cup-tied och inte med i truppen, liksom Florenzi, som står på skadelistan.Inför returen har Luciano Spalletti uttalat sig om lagets chanser: “Vi ligger bakom efter första matchen, men man måste se på det logiskt. Hade vi förlorat borta med 1-0 hade vi fortfarande varit tvungna att göra två mål i returen. Efter första matchen i Lyon tror jag att kvalificeringen är inom räckhåll för oss. Jag skulle säga att vi har 60% chans att gå vidare.”Håll koll på: Mohamed Salah - Känns som att mycket hänger på egyptierns effektivitet ikväll.Ingen kan ta ifrån att Lyon är ett målfarligt lag. Sedan 8 februari har fransmännen mäktat med hela 34 (!) mål fördelat på 9 matcher. Vilket ger ett snitt på nästan 3,8 mål per match. I helgen städade man bekvämt av mittenlaget Toulouse (som hade Mauro Goicoechea på bänk!) med 4-0 samtidigt som man vilade spelare som Valbuena, Tolisso och Lacazette. En ideal uppladdning för Lyon med andra ord.Lyon kommer med skadefri trupp till Rom och förväntas givetvis ställa upp med starkast möjliga lag.Coach Genesio har inför matchen uttalat sig angående vad han förväntar sig av kvällens match: "Roma kommer att gå till attack och sätta press på oss. Vi måste vara redo att reagera. Det är viktigt att vi är balanserade, vi måste försvara oss väl men också sköta våra uppspel och spela våran typ av fotboll. Det är en fråga om balans. Vi leder, men vi måste samtidigt vara ödmjuka."Se upp för: Alexandre Lacazette - Målmaskinen vilades i helgens match, är redo för denna.Att Roma har alla möjligheter att göra två mål på hemmaplan tror jag ingen tvivlar på. Den stora utmaningen i denna match är dock att hindra Lyons täta offensiv. Det har talats om att Spalletti går tillbaka till 4-backslinje, vilket jag tror är en bra idé. Men för att ge laget de bästa förutsättningarna skulle det kanske vara bäst att bänka Alisson på torsdag också? Szczesny har varit i kanonform den här säsongen och har besitter nödvändig rutin för den här typen av matcher. Alisson är visserligen ingen dålig målvakt, men han har inte satt något större avtryck i de cupmatcher han spelat hittills och det finns ikväll inga utrymmer för misstag. Vad säger ni? Diskutera gärna i kommentarsfältet eller i forumet.Lyon - Toulouse 4-0, 12 mars 2017.Palermo - Roma 0-3, 12 mars 2017.Lyon (4-3-3) Tränare: Bruno GenesioLopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Fekir, Lacazette, Cornet.Bäste målskytt: Nabil Fekir, 4 mål (i Europa League ).Roma (4-2-3-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko.Bäste målskytt: Edin Dzeko , 8 mål (i Europa League).: 21.05, Torsdag 16 mars, Stadio Olimpico.Eurosport 1.Viktor Kassai.3-1, Dzeko x 2, Perotti - LacazetteC'è solo l'AS Roma!Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu

0 KOMMENTARER 185 VISNINGAR 0 KOMMENTARER185 VISNINGAR MOISES LÖFROTH

2017-03-16 07:36:00

ANNONS:

Fler artiklar om Roma

Roma

2017-03-16 07:36:00

Roma

2017-03-14 11:00:00

Roma

2017-03-13 15:03:40

Roma

2017-03-12 08:31:00

Roma

2017-03-10 06:02:00

Roma

2017-03-09 06:15:00

Roma

2017-03-07 13:00:00

Roma

2017-03-04 19:07:00

Roma

2017-03-01 12:00:00

Roma

2017-03-01 09:38:00

ANNONS:

Roma tar på torsdagskvällen emot Lyon i returen i Europa Leagues åttondelsfinal. Då Roma förra veckan släppte in fyra bollar på Parc Olympique Lyonnais står man inför ett tufft, men inte omöjligt utgångsläge.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Roma reste till Sicilien med tre poäng i sikte. För motståndet stod bottenlaget Palermo och Roma fick en relativt behaglig resa till de tre poängen.Ett formsvagt Roma reser söderut för möte med ett annat formsvagt gäng på Stadio Renzo Barbera under söndagskvällen. En trepoängare och vind i seglen inför torsdagens retur mot Lyon är ett måste för de gulröda. Nainggolan frälser Romafansen?Roma reste till Frankrike för att ta sig an Lyon. Efter en fin första halvlek och ledning med 2-1 rasade det fullständigt i den andra halvan. 4-2 till hemmalaget och nu krävs det en topprestation på Olimpico för avancemang.Tio år sedan sist, nu är det dags för Lyon och Roma att ställas mot varandra i Europaspelet än en gång. Säsongen 2006/07 huserade de båda klubbarna i Europas finrum, nu är det Europa League och åttondelsfinal som gäller. Ett hemmalag i hysterisk målform ställs mot ett svajigt Roma, målkalas att vänta?Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Helgens Big Match och Derby della Sole slutade med en 2-1 förlust för Roma mot ett Napoli anförda av Mertens. I den 93 minuten var Roma en stolpträff ifrån att hämta upp ett 2-0 underläge till 2-2. Matchen kommer även att analyseras och diskuteras i Romareds nya podd.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.