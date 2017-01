Inför Roma - Sampdoria: Coppa Italia !

Roma kliver in i säsongens coppa italia på hemmaplan mot ett gästande Sampdoria som tog sig till åttondelsfinalen genom att slå ut Cagliari på hemmaplan.

Andra halvlek av säsongen 16/17 har kommit igång även i Italien och så även slutspelsfaserna i de nationella cuperna. Roma kliver i och med sin fjolårsplacering in i torsdagens åttondelsfinal. Sampdoria tog sig till åttondelsfinalen genom en klar seger mot Cagliari med 3-0 där unge tjecken Patrik Schick stod för två mål. Torsdagens som spelas i Rom är direkt avgörande och inget returmöte sker i denna del av slutspelet.Torsdagens cup-match blir årets första på hemmaplan för Roma ochfrån Trigoria kommer rapporterna om att Mario Rui är aktuell från start efter de långa skadeuppehållet. Även Alisson, som fått stå tillbaka efter en fin säsong av Wojciech Szczesny , väntas vakta den romerska buren från start. En som inte är aktuell för start är Alessandro Florenzi , men glädjande nog har det i dagarna kablas ut bilder där Ale tränat med boll för första gången på månader.Tränare Spalletti har inför matchen visat beslutsamhet inför säsongens deltagande i cupen: "Det finns tre möjliga trofeér att vinna i Italien. Vi kan inte tillåta oss själva att exprimentera när vi inte kan vara säkra på resultatet. Roma måste vinna, inte för vinnandets skull, utan för att för supportrarnas kärlek. Vi måste vara professionella varje sekund om denna klubb ska växa. Och den senaste tiden har vi varit på rätt spår."Både Roma och Luciano Spalletti har ett stark relation till just Coppa Italia. Med 9 cuptitlar var det länge en fråga om Roma skulle bli första klubb att nå 10 nationella cuptitlar. Två av dessa titlar kom med Spalletti vid rodret. Det återstår att se ifall Roma denna säsong har chans att nå den 10:e och därmed Lucianos tredje.Gästerna från Genua har all anledning att gå för seger i torsdagens match. Sampdoria har inlett 2017 på den nedre halvan av serietabellen och kommer att ha svårt att nå kampen om europaplatserna via ligaspelet. Därför kommer troligen tränare Giampaolo ställa upp med ett starkt lag från start för att ha en chans att nå europaspel genom, vad som vore en, skrällartad cupvinst. Dock saknas viktiga kuggar som Ricky Alvarez och Angelo Palombo på grund av skada till morgondagens match. Annars är senaste nytt från Samp är att den rutinerade anfallaren Fabio Quagliarella har förlängt kontraktet till 2019.Inför matchen har tränare Giampaolo gått ut och kritiserat cupformatet där han menar på att storlagens har en kraftig födel när de kliver in såpass sent i turneringen och då de via seeding får hemmaplansfördel i åttondelsfinalen: "Men vi kommer gå ut och göra så gott vi kan. Vi vet hur bra Roma är, men vi kommer göra allt för att ta oss vidare till nästa omgång".ROMA (3-4-1-2): Alisson; Vermaelen; Fazio; Juan Jesus ; Bruno Peres; De Rossi; Gerson; Mario Rui; Nainggolan; El Shaarawy; Totti. Tränare: SpallettiSAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski; Silvestre; Skriniar; Pavlovic; Torreira; Cigarini; Linetty; Fernandes; Quagliarella; Schick. Tränare: Giampaolo Radja Nainggolan - I högform, är avgörande för Roma i nuläget.Fabio Quagliarella - Har förmågan att göra mål i de viktiga matcherna.Avspark: 21.00, torsdag, Stadio Olimpico.TV: Ingen svensk tv-kanal sänder.Domare: Gianpaolo CalvareseTips: 2-1, El Shaarawy, Totti - Cigarini.