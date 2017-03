2017-03-19 20:45

Blir det tre nya poäng mot ett skadedrabbat Sassuolo?

Inför Roma – Sassuolo: Fokus på ligaspelet igen

Efter veckans sorti i Europa League är det dags för Roma att fortsätta framåt och fokusera på de återstående matcherna i ligaspelet för att åtminstone säkra en direktplats till nästa upplaga av Champions League.



2017-03-19 11:31:00

De senaste två matcherna har varit ett par steg tillbaka för Roma. Trots att vinsten mot Lyon resulterade i att man åkte ur Europa League så visade Roma ett engagemang som saknades ett par matcher tidigare i mars. Efter denna omgång avslutas en intensiv period av matcher med ett landslagsuppehåll och tid för välförtjänt återhämtning för Roma som inte har roterat truppen allt för mycket senaste tiden. Motståndet i ligan framöver ser också mer överkomligt än den senaste tidens tuffa matcher, april innehåller även två derbyn.Till dagens match kommer Roma med i stort sett fulltalig trupp bortsett från långtidsskadade Florenzi. Förhandsrapporterna tyder på att Paredes kliver in på mittfältet och Emerson är tillbaka i startelvan. Den annars givne Salah vilas samtidig som Grenier får chansen från start.På presskonferensen inför matchen talade coach Spalletti om truppens motivation: ”Vi vill visa att vi är mentalt starka kan gå igenom tuffa perioder, som alla möter. Det kommer alltid finnas tuffare perioder i en såhär svår liga. Det kommer vara tufft, men jag ser det i spelarnas ögon. I fredags påbörjade spelarna återhämtningsarbetet på träningen omedelbart, ingen frågade efter ledigt. Detta är avgörande och viktiga detaljer, vi jobbar med en grupp professionella och kvalitativa individer.” Edin Dzeko – Två mål i höstens möte mellan lagen, fortsätter att jaga i skytteligatoppen och kommer inte att bromsa idag.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rüdiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Totti, Dzeko.De grönsvarta har haft en märklig säsong. Laget som under Di Francesco har utstrålat tålamod och stabilitet har varit svajiga senaste tiden. Exempelvis har man förlorat fyra raka matcher hemma på Mapei Stadium, samtidigt har laget gått obesegrade på bortaplan i fyra matcher. De senaste tre matcherna har laget inte heller mäktat med att göra ett enda mål. Senast förlorade Sassuolo hemma mot Bologna efter mål av Mattia Destro.En förklaring till den ojämna formen kan bland annat vara de oerhörda skadeproblemen som Sassuolo dras med. Till söndagskvällens match saknas viktiga spelare som Gazzola, Mazzitelli, Antei, Sensi och lagkapten Magnanelli. Defrel, som leder interna skytteligan, har varit osäker på förhand, men väntas starta.Skadeproblemen är något som coach Di Francesco tog upp på sin presskonferens inför matchen: ”Det irriterar mig att vi inte har träningsfaciliteter som passar en Serie A -klubb. I fredags fick vi ytterligare två skador på träning, det gör mig arg. Vi har förtjänat mer här och på hemmaplan mot Roma då vi har spelat bra, även om vi förlorat. Roma besitter stor kvalité och jag tycker inte de förtjänade att åka ur i torsdags.”Domenico Berardi – Haft en tuff säsong och gått mållös senaste tiden, men när det väl lossnar kommer det att lossna rejält.Pomini, Consigli, Pegolo, Peluso, Acrebi, Lirola, Cannavaro, Dell’Orco, Letschert, Pellegrini, Missiroli, Sensi, Aquilani, Duncan, Iemmello, Matri, Defrel, Politano, Berardi, Ricci, Ragusa.Viktigt idag blir att hålla fokus och utföra sin uppgift, dagens match kan mycket väl vara en fingervisning för hur truppens motivation påverkats av uttåget i Europa League. Sassuolo har många skador på viktiga positioner och även om Defrel är tillbaka så tror inte jag att det räcker så länge Roma gör sitt jobb. Håll utkik efter Romabekantingarna som numera spelar i Sassuolo!Sassuolo – Roma 1-3, 26 oktober 2016.Sassuolo – Roma 0-2, 2 februari 2016.Roma – Sassuolo 2-2, 20 september 2015.Sassuolo – Roma 0-3, 29 april 2015.Roma – Sassuolo 2-2, 6 december 2014.(4-2-3-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; Paredes, Strootman; El Shaarawy, Grenier, Perotti; Dzeko. Bäste målskytt: Edin Dzeko, 20 mål.(4-3-3) Tränare: Eusebio Di FrancescoConsigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Defrel, Politano. Bäste målskytt: Defrel, 8 mål.Avspark: 20.45, 19/3, Stadio Olimpico.TV: Viasat Fotboll, viaplay.Domare: Marco Di BelloTips: 2-0, Dzeko x2.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nuEfter veckans sorti i Europa League är det dags för Roma att fortsätta framåt och fokusera på de återstående matcherna i ligaspelet för att åtminstone säkra en direktplats till nästa upplaga av Champions League.Roma tar på torsdagskvällen emot Lyon i returen i Europa Leagues åttondelsfinal. Då Roma förra veckan släppte in fyra bollar på Parc Olympique Lyonnais står man inför ett tufft, men inte omöjligt utgångsläge.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Roma reste till Sicilien med tre poäng i sikte. För motståndet stod bottenlaget Palermo och Roma fick en relativt behaglig resa till de tre poängen.Ett formsvagt Roma reser söderut för möte med ett annat formsvagt gäng på Stadio Renzo Barbera under söndagskvällen. En trepoängare och vind i seglen inför torsdagens retur mot Lyon är ett måste för de gulröda. Nainggolan frälser Romafansen?Roma reste till Frankrike för att ta sig an Lyon. Efter en fin första halvlek och ledning med 2-1 rasade det fullständigt i den andra halvan. 4-2 till hemmalaget och nu krävs det en topprestation på Olimpico för avancemang.Tio år sedan sist, nu är det dags för Lyon och Roma att ställas mot varandra i Europaspelet än en gång. Säsongen 2006/07 huserade de båda klubbarna i Europas finrum, nu är det Europa League och åttondelsfinal som gäller. Ett hemmalag i hysterisk målform ställs mot ett svajigt Roma, målkalas att vänta?Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Helgens Big Match och Derby della Sole slutade med en 2-1 förlust för Roma mot ett Napoli anförda av Mertens. I den 93 minuten var Roma en stolpträff ifrån att hämta upp ett 2-0 underläge till 2-2. Matchen kommer även att analyseras och diskuteras i Romareds nya podd.Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.