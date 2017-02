2017-02-19 18:00

Roma - Torino



Blir det tre nya poäng mot Il Toro?

Inför Roma - Torino: "Vi är alla Florenzi"

Roma vänder hemåt till Olimpico efter veckans utflykt till spanska Villarreal där man tog ett rejält kliv mot nästa omgång i europaspelet. Idag tar romarna emot ett Torino med många bekanta ansikten.





Roma:

Det går inte att inte börja med Dzeko. Edin, som i veckans



De senaste tre ligamatcherna är 8-1 i målskillnad. På hemmaplan känns Roma otroligt stabila och förhoppningsvis har laget gjort bort vårens "plumpmatch" borta mot



Om detta pratade Spalletti på presskonferensen in för matchen: "När jag sa att vi skulle göra en del förändringar så menade jag över närmsta perioden, inte mot Torino specifikt. De som spelat mycket har större chans att hänga med i matchtempot." Coachen avslutade presskonferensen med att hylla den på nytt skadedrabbade Ale Florenzi: "Med allt han går igenom har Florenzi gett en liten bit av sig själv till var och en av oss. Imorgon ställer vi upp som Flo-Szczesny, Flo-Peres, Flo-Spalletti...Vi har alla en bit av honom nu efter hur han hanterar allt detta. Han har gett oss sina 100-meterslöpningar, sättet han agerar mot sin omgivning, han har gett oss alla en bit av sig själv."



Torino:

Il Toro kommer på besök med blandad form. Oavgjorda resultat mpt



Ur en romersk synvinkel blir det idag många bekanta ansikten återseenden. Inte minst Sinisa Mihajlovic som under sin spelarkarriär representerade både Roma och



Inför matchen har Sinisa gett sin syn på matchen: "Roma har förändrats sedan vi mötte dem senast, de är mer kliniska nu. Vi måste visa våra kvalitéer för att hota dem. Vi har inte råd med någon black-out under matchen, speciellt mot Roma som gör många mål i andra halvlek. Vi är medvetna om deras styrkor, men också om deras svagheter."



Håll koll på:







Joe Hart - Profilen från Manchester, ska han stoppa hemmalaget?



Troliga startuppställningar:



Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman,



Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic.



Avspark: 18.00, söndag 19/2, Stadio Olimpico.

TV: Viasat fotboll, Viaplay.

Domare: Marco Guida.

2017-02-19 11:03:43

Roma vänder hemåt till Olimpico efter veckans utflykt till spanska Villarreal där man tog ett rejält kliv mot nästa omgång i europaspelet. Idag tar romarna emot ett Torino med många bekanta ansikten.La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka, Roma e-Sport, Florenzis skadehelvete, Zeman och den bosniske målsprutan..Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Ett oerhört effektivt Roma med en glödhet Dzeko i spetsen stod för en rejäl överkörning när man besegrade Villarreal på bortaplan med hela 4-0. En spelmässigt relativt jämn match där Roma nu har ett drömläge inför returen i Rom nästa vecka.Roma fick en av de tuffaste möjliga motståndarna när Europa Leagues sextondelsfinaler lottades i december. Nu är det dags för de gulröda att bege sig till den spanska kuststaden Villarreal för att försöka skadeskjuta den gula ubåten och få med sig ett bra resultat hem till Rom.Lunchmatch i Kalabrien när Roma besöker Stadio Ezio Scida. Davide Nicolas manskap slåss med näbbar och klor för att vinna poäng i nedflyttningsstriden. Får de rödblåa revansch efter höstens utskåpning på Stadio Olimpico eller återtar Roma andraplatsen från ett formstarkt Napoli?La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. "Odio la Juve", Grenier debuterar och lånekoll..Coppa Italia-semifinal och det är dags igen, vi ställs mot vår allra största rival och gick hastigt och lustigt från två till fyra derbyn denna säsong. Handsvetten börjar komma redan nu för trots att vi är det bättre laget på pappret, går det aldrig tippa utgången i ett derby. Men det är väl just den känslan som vi tifosi både älskar och hatar på samma gång?Kvällsmatch mitt i veckan och laget från Florens gästade Roms Stadio Olimpico i en match som på förhand såg ut att bli jämn men över 90 spelade minuter så stod Roma som vinnare med fyra mål mot noll. Med en doppietta från Dzeko så hamnar han i skytteliga ledning med 17 gjorda mål.La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka bland annat en fransk frisparksfot, Batigol, barriärer och nr 100 av Totti.