Totti från start!?

Inför Roma - Villarreal: 90 minuter till åttondelsfinal?

Returerna i 16-delsfinalerna i årets upplaga av Europa League ska i veckan spelas av. På sina håll finns det på förhand jämna matcher där båda lagen har goda chanser att gå vidare. Torsdagens match i Rom är inte en av dessa.

Roma



Den sensationella form som Roma visat upp den senaste tiden fortsätter. Senast städades Torino av på hemmaplan med bekväma 4-1. På förhand känns det som att Roma, med 4-0 från första mötet, har stora möjligheter att bekvämt spela av matchen. Rapporterna angående startelvan talar för att Spalletti kommer att rotera i truppen och låta ett par nyckelspelare vila. Detta känns välbehövligt då kommande motstånd består av Inter,



Alisson, som fått sin chans i cupspelet, väntas starta i vanlig ordning. Även







Villarreal



Förra årets semifinalister i



Före detta Roma-spelaren José Ángel återfinns i Villarreals trupp, även andra gamla



Inför matchen har spelaren Jaume Costa gått ut med att laget kommer gå ut och försöka tvätta bort den dåliga eftersmaken man fick efter förlusten på hemmaplan: “Vi har vår stolthet och vi kommer att stå upp i Rom. Folk har kanske räknat ut oss, men vi måste gå ut och tro på en comeback. I praktiken verkar det omöjligt, men vi måste ge det ett försök.”



Håll koll på:



Francesco Totti - Kommer visa att han håller ännu.



Jonathan Dos Santos - Den förre Barcelona-spelaren är alltid sevärd.



Troliga startuppställningar:



Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Vermaelen, Jesus; Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui; Perotti, El Shaarawy; Totti.



Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario, Musacchio, Victor Ruiz, Costa; Dos Santos, Bruno, Tirgueros, Cheryshev; Adrian Lopez, Bakambu.



Avspark: 23/2,19:00, Stadio Olimpico.

TV: Eurosport 2

Domare: Felix Swayer

Tips: 2-1, Totti, Perotti, - Bruno.

2017-02-22 23:29:51

