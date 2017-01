Inför Sampdoria - Roma

2017-01-29 15:00

Säsongens tredje möte med Sampdoria står för dörren under söndagen när Roma beger sig till Luigi Ferraris. Så sent som förra torsdagen möttes lagen på Stadio Olimpico i Coppa Italia, då tog Roma en solklar seger med 4-0. Räkna med ett revanschsuget hemmalag.

Totti ledde dock till att Roma till sist stod som segrare med 3-2 efter ett längre uppehåll på grund av ett ihållande regn över huvudstaden. Roma har alltså två vinster av två möjliga mot



Lagen har drabbat samman 117 gånger i



Glädjande nyheter angående Florenzi. Publikfavoriten väntas börja träna med Primaveralaget i veckan som kommer. Förhoppningen är sedan att han ska vara med i truppen mot Fiorentina den 7e februari eller mot Crotone den 12e.



Matchen spelas på Stadio Comunale Luigi Ferraris. Även känd som Marassi efter namnet på det område som arenan ligger belägen i. 1600 Romafans väntas till bortasektionen under söndagseftermiddagen.



Sampdoria:



Sampdoria kommer från en förlust i Bergamo mot Atalanta, höstens succélag gick segrande ur striden med 1-0. På de senaste sex matcherna har man fyra förluster och hemmalaget är inne i en tuff period så här i början på 2017. Bellizona-födde hemmatränaren Marco Giampaolo väntar sig en tuff match men hoppas att hans mannar ska kunna vända blad och vända lagets tunga period. Laget placerar sig för tillfället på 16e plats med 24 poäng på 21 matcher. Någon fara för nedflyttning bör det dock inte vara med tanke på den svaga bottentrion



Hemma på Luigi Ferraris är man starka och 18 av 24 poäng har tagits på hemmaplan. Fem vinster, tre oavgjorda och två förluster är facit efter tio hemmamatcher.



På det centrala mittfältet finner vi en intressant spelare i Lucas Torreira. Den unge uruguayanen är en av de mest spännande unga spelarna i Serie A och bland annat Roma har jagat hans signatur under januarifönstret. Det är framförallt spelarens fina speluppfattning och grinta som gör att framtiden ser lovande ut för 21-åringen.



Se upp för: Luis Muriel – Sampdorias trixige colombian har nätat fem gånger mot Roma under sin karriär. En teknisk och lurig spelare som det gäller att Romas defensiva pjäser håller koll på. Har han en bra dag så kan han ställa till stora besvär.



Truppen: Krapikas, Puggioni, Tozzo, Bereszynski, Dodó, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar, Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira, Budimir, Muriel, Quagliarella, Shick



Roma:



Francesco Tottis drömmotståndare står för motståndet under söndagen. Måtte kaptenen få speltid. På 23 matcher mot Genua-laget har Totti gjort 15 mål och är Romas främste målskytt mot Sampdoria genom tiderna. Även för Spalletti är Sampdoria lite av en drömmotståndare då han ställts mot klubben 13 gånger och aldrig förlorat. Nio vinster och fyra oavgjorda. Den flintskallige Toscana-coachen har dessutom en stark trupp till sitt förfogande inför matchen. Endast Florenzi, Nura och Salah är otillgängliga.



På gårdagens presskonferens kom givetvis nyförvävet från Lyon, Clement Grenier, på tal. Spalletti menar på att det är en fin värvning och att han har stor potential och att en nystart i Roma kan vara exakt det som behövs. Att han inte har spelat så mycket de senaste åren gör att han har gått under radarn och värvningen kom som en överraskning för många. Vi ska inte glömma att



Roma väntas fortsätta med den trebackslinje som har varit så framgångsrik det senaste. Endast två insläppta mål på de åtta senaste matcherna är ett fantastiskt fint facit och samtliga spelare har imponerat i det defensiva spelet. Fazio förtjänar dock ett extra omnämnande efter fantastiska insatser den senaste tiden.



Truppen: Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Seck, Peres, Rudiger, Vermaelen, Jesus, De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti, El Shaarawy, Dzeko, Totti.



Tankar om matchen



Räkna med ett hemmalag som kommer vara rejält revanschsuget med 4-0-smällen på Olimpico färsk på näthinnan. Sampdoria har, trots tre raka hemmamatcher utan vinst, visat ett helt annat spel hemma på Marassi än på bortaplan. De senaste två hemmamatcherna har slutat mållösa mot



Intressant fakta: Roma har hållit nollan nio gånger denna säsong, Sampdoria har lyckats med den bedriften fem gånger. (Serie A)

På de senaste sju matcherna har Roma hållit nollan fem gånger. (Serie A)

De senaste fyra matcherna lagen emellan har inneburit minst tre gjorda mål. (Alla tävlingar)

Sampdoria har endast skrapat ihop två poäng på sina sex senaste matcher. (Serie A)

Inbördes, fem senaste:

Roma – Sampdoria 4-0 19 januari 2017

Roma – Sampdoria 3-2, 11 september 2016

Roma – Sampdoria 2-1 7 februari 2016

Sampdoria – Roma 2-1, 23 september 2015

Roma - Sampdoria 0-2, 16 mars 2015



Preliminära startelvor:

Sampdoria (4-3-1-2) Tränare: Marco Giampaolo

Puggioni; Bereszynki, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella

Bäste målskytt: Luis Muriel, 6 mål



Roma (3-4-2-1) Tränare: Luciano Spalletti

Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Perotti, Nainggolan; Dzeko

Bäste målskytt: Edin Dzeko, 14 mål



Avspark: 15.00 söndag, Luigi Ferraris (Marassi)

TV: TV3 Sport, Viaplay

Domare: Paolo Mazzoleni

Tips: 0-2. Dzeko gör sitt 15e ligamål för säsongen när han kliniskt skickar in 0-1 i slutet av första halvlek. Totti blir inbytt i andra halvlek och chippar in 0-2 efter 84 minuter.



11 år har passerat, lyckas il Capitano få hemmapubliken att applådera igen?

https://www.youtube.com/watch?v=G0GyYaI6DoU



Dai ragazzi, dammi tre punti!



Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, laroma24.it, tvmatchen.nu När lagen möttes i höstas klev Roma av Olimpicos matta med tre poäng efter en svängig tillställning. Roma tog ledningen genom Mohamed Salah innan Luis Muriel och Fabio Quagliarella vände matchen till bortalagets fördel. Mål av Dzeko ochledde dock till att Roma till sist stod som segrare med 3-2 efter ett längre uppehåll på grund av ett ihållande regn över huvudstaden. Roma har alltså två vinster av två möjliga mot Sampdoria denna säsong, man ska dock ha i åtanke att båda dessa matcher har spelats i Rom, där Roma är ruskigt starka. På Luigi Ferraris har Roma haft det betydligt tuffare genom åren med endast nio vinster på 58 matcher. Kan Dzeko föra Roma till en tionde bortaseger?Lagen har drabbat sammangånger i Serie A . Av dessa matcher har Roma vunnit 47, 33 gånger har man delat på poängen och 37 gånger har Sampdoria segrat.Glädjande nyheter angående. Publikfavoriten väntas börja träna med Primaveralaget i veckan som kommer. Förhoppningen är sedan att han ska vara med i truppen mot Fiorentina den 7e februari eller mot Crotone den 12e.Matchen spelas på Stadio Comunale Luigi Ferraris. Även känd som Marassi efter namnet på det område som arenan ligger belägen i.Romafans väntas till bortasektionen under söndagseftermiddagen.Sampdoria kommer från en förlust i Bergamo mot Atalanta, höstens succélag gick segrande ur striden med 1-0. På de senaste sex matcherna har man fyra förluster och hemmalaget är inne i en tuff period så här i början på 2017. Bellizona-födde hemmatränaren Marco Giampaolo väntar sig en tuff match men hoppas att hans mannar ska kunna vända blad och vända lagets tunga period. Laget placerar sig för tillfället på 16e plats med 24 poäng på 21 matcher. Någon fara för nedflyttning bör det dock inte vara med tanke på den svaga bottentrion Palermo , Crotone och Pescara som med största sannolikhet kommer trilla ur den högsta serien ifall inget drastiskt sker. Vågat att göra denna bedömning redan i januari men det ser ruggigt tufft ut för dessa tre lag som tillsammans (!) har skrapat ihop fem segrar under hela säsongen.Hemma på Luigi Ferraris är man starka ochhar tagits på hemmaplan. Fem vinster, tre oavgjorda och två förluster är facit efter tio hemmamatcher.På det centrala mittfältet finner vi en intressant spelare i. Den unge uruguayanen är en av de mest spännande unga spelarna i Serie A och bland annat Roma har jagat hans signatur under januarifönstret. Det är framförallt spelarens fina speluppfattning och grinta som gör att framtiden ser lovande ut för 21-åringen.– Sampdorias trixige colombian har nätat fem gånger mot Roma under sin karriär. En teknisk och lurig spelare som det gäller att Romas defensiva pjäser håller koll på. Har han en bra dag så kan han ställa till stora besvär.: Krapikas, Puggioni, Tozzo, Bereszynski, Dodó, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar, Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira, Budimir, Muriel, Quagliarella, Shickdrömmotståndare står för motståndet under söndagen. Måtte kaptenen få speltid. På 23 matcher mot Genua-laget har Totti gjort 15 mål och är Romas främste målskytt mot Sampdoria genom tiderna. Även för Spalletti är Sampdoria lite av en drömmotståndare då han ställts mot klubben 13 gånger och aldrig förlorat. Nio vinster och fyra oavgjorda. Den flintskallige Toscana-coachen har dessutom en stark trupp till sitt förfogande inför matchen. Endast Florenzi, Nura och Salah är otillgängliga.På gårdagens presskonferens kom givetvis nyförvävet från Lyon,, på tal. Spalletti menar på att det är en fin värvning och att han har stor potential och att en nystart i Roma kan vara exakt det som behövs. Att han inte har spelat så mycket de senaste åren gör att han har gått under radarn och värvningen kom som en överraskning för många. Vi ska inte glömma att Milan ville värva spelare för att ersätta Andrea Pirlo när det begav sig, så potentialen finns helt klart hos den 26-årige fransmannen. Grenier behöver dock göra ett par träningar med gruppen innan han är redo för spel, han är således inte uttagen till Sampdoria-matchen.Roma väntas fortsätta med den trebackslinje som har varit så framgångsrik det senaste. Endast två insläppta mål på de åtta senaste matcherna är ett fantastiskt fint facit och samtliga spelare har imponerat i det defensiva spelet.förtjänar dock ett extra omnämnande efter fantastiska insatser den senaste tiden.Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Seck, Peres, Rudiger, Vermaelen, Jesus, De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti, El Shaarawy, Dzeko, Totti.Räkna med ett hemmalag som kommer vara rejält revanschsuget med 4-0-smällen på Olimpico färsk på näthinnan. Sampdoria har, trots tre raka hemmamatcher utan vinst, visat ett helt annat spel hemma på Marassi än på bortaplan. De senaste två hemmamatcherna har slutat mållösa mot Udinese samt Empoli, skulle inte bli förvånad ifall även morgondagens match blir målsnål. Roma verkar äntligen ha fått ordning på defensiven samtidigt som Sampdoria vill visa att matchen på Olimpico var en tillfällighet. 0-1, 0-2?Intressant fakta:– Sampdoria 4-0 19 januari 2017– Sampdoria 3-2, 11 september 2016– Sampdoria 2-1 7 februari 2016– Roma 2-1, 23 september 2015Roma -0-2, 16 mars 2015(4-3-1-2) Tränare:Puggioni; Bereszynki, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, QuagliarellaBäste målskytt:, 6 mål(3-4-2-1) Tränare:Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Perotti, Nainggolan; DzekoBäste målskytt:, 14 målAvspark: 15.00 söndag, Luigi Ferraris (Marassi)TV: TV3 Sport, ViaplayDomare: Paolo MazzoleniTips: 0-2. Dzeko gör sitt 15e ligamål för säsongen när han kliniskt skickar in 0-1 i slutet av första halvlek.blir inbytt i andra halvlek och chippar in 0-2 efter 84 minuter.11 år har passerat, lyckas il Capitano få hemmapubliken att applådera igen?Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, laroma24.it, tvmatchen.nu

2017-01-29 09:54:00

