2017-01-15 15:00

Udinese - Roma



Inför Udinese - Roma

Kärt återseende på Stadio Friuli när Luciano Spalletti återvänder till Udine. Säsongens första möte slutade 4-0 på Stadio Olimpico efter att Perotti kommit in och satt fart på tillställningen. Lyckas vi plocka sex pinnar mot de svartvita denna säsong?

Diego Perotti blivit inbytt efter dryga timmens spel. Då var ställningen 0-0. Kvarten senare stod det 2-0 till hemmalaget efter att Perotti iskallt nätat från straffpunkten två gånger om. Romas två andra offensiva kuggar, Dzeko och Salah, fastställde sedan slutresultatet med varsitt mål.



Mötet på söndagen blir det 86e i



Luciano Spalletti har coachat Udinese under två perioder tidigare i sin tränarkarriär. Första gången han bossade i klubben var mellan mars och juni 2001. Efter en kort period i Ancona var han sedan tillbaka på Udinesebänken mellan juli 2002 och juni 2005. Det Udinesefansen minns bäst av den skallige är garanterat den fjärdeplats som han förde klubben till säsongen 2004/05. Någon sejour i



Inför Udinese:



Udinese parkerar för tillfället på 11e plats i tabellen. 25 inspelade poäng på 19 matcher har det blivit för Delneris mannar. Hemma på Stadio Friuli har man tagit 14 poäng efter fyra segrar, två oavgjorda och fyra förluster. Formen är relativt god med tre segrar, en oavgjord och två försluter på de sex senaste matcherna. Senast blev det dock stryk mot Inter efter att Perisic gjort ett sent mål i vardera halvlek, 1-2. Wague och Badu är iväg på Afrikanska mästerskapen och kommer således att missa matchen.



Delneri väljer att ställa upp med en 4-3-3-uppställning. Karnezis i mål, Faraoni, Danilo, Felipe och Samir i backlinjen. Fofana, Kums och senaste matchens målskytt, Jankto, på mittfältet. Tridenten framåt består av De Paul, Zapata och lagets skyttekung Thereau.



Se upp för: Cyril Thereau. Den 33-årige fransmannen har hittat nätet åtta gånger såhär långt i årets Serie A. En pålitlig målskytt att hålla ögonen på.



Inför Roma:



Roma kommer från tre tunga poäng borta mot Genoa. Det är inte enkelt att åka till Genua och spela hem tre poäng, något bland annat mentalitet i klubben trots allt? Szczesny stod för en mycket fin insats senast och förutom en lysande reflexräddning i första halvlek lyckades han även rädda en välplacerad halvvolley i slutminuterna på ett fenomenalt sätt. Poängräddare tillsammans med hemmalagets Izzo. Både De Rossi och Rudiger drog på sig varsitt gult kort i matchen och det innebär att de missar söndagens match. Tunga avbräck. Förutom dessa två missar även Perotti, Florenzi, Nura och Salah matchen.



Luciano Spalletti har ett imponerande facit mot Udinese. Tio gånger har han mött klubben och av dessa har han gått vinnande ur sju, kryssat i en och endast förlorat två. Målskillnaden på dessa möten är 21-10. Senast han förlorade en match mot Udinese var 26 oktober 2008 då det blev förlust med 3-1 på Stadio Friuli.



Truppen:

Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Vermaelen, Fazio, Seck, Peres, Jesus, Frattesi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, El Shaarawy, Tumminello, Dzeko, Totti.



Tankar om matchen



Med Romas och Spallettis fina statistik mot Udinese samt målkalaset i höstas är Roma givetvis favoriter till att vinna denna match. Man kommer som sagt från en stark bortaseger mot Genoa och favoritskapet är befogat även sett till tabelläget. Det blir definitivt ingen lätt match men detta är en match som Roma bör vinna. Tycker att både Emerson och Peres visar gryende form som kantlöpare. Dzeko fortsätter att prestera på en hög nivå i spelet även om målen har uteblivit det senaste. Dags för bosniern att hitta nätet igen och jag tror att det sker i denna match och att Roma sedan lyckas bevaka ledningen och ta med tre nya poäng hem till huvudstaden.



Intressant fakta: Roma har vunnit de sju senaste inbördes mötena mellan lagen. (Alla tävlingar)

senaste inbördes mötena mellan lagen. (Alla tävlingar) Roma har vunnit fem av de senaste sex matcherna mot Udinese. (Serie A)

fem av de senaste sex matcherna mot Udinese. (Serie A) Udinese har tappat 15 poäng efter att ha varit i ledning i matchen denna säsong, fler än något annat lag. (Serie A)

efter att ha varit i ledning i matchen denna säsong, fler än något annat lag. (Serie A) Dzeko står på 13 ligamål när halva säsongen är spelad, förra säsongen hade han mäktat med 3 mål vid denna tidpunkt. (Serie A)

står på 13 ligamål när halva säsongen är spelad, förra säsongen hade han mäktat med 3 mål vid denna tidpunkt. (Serie A) Spallettis mannar har gjort 19 mål under matchernas sista 30 minuter denna säsong, flest av samtliga lag. (Serie A)

Inbördes, fem senaste:

Roma - Udinese 4-0, 20 augusti 2016

Udinese - Roma 1-2, 13 mars 2016

Roma - Udinese 3-1, 28 oktober 2015

Roma - Udinese 2-1, 17 maj 2015

Udinese - Roma 0-1, 6 januari 2015



Preliminära startelvor:



Udinese (4-3-3) Tränare: Luigi Delneri

Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau

Bäste målskytt: Cyril Théréau, 8 mål



Roma (3-4-2-1) Tränare: Luciano Spalletti

Szczesny; Manolas, Fazio, Jesus; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Nainggolan; Dzeko

Bäste målskytt:



Avspark: 15.00 söndag, Stadio Friuli (Dacia Arena)

TV: Viasat Sport, Viaplay

Domare: Antonio Damato

Tips: 0-1. Edin Dzeko står på rätt ställe och rakar in matchens enda mål efter en fenomenal soloraid av Emerson på vänsterflanken i den 17e minuten.



Ett klassiskt mål från Michael ”Lex Luthor” Bradley från säsongen 13/14, givetvis med Zampa som kommentator.

https://www.youtube.com/watch?v=hxYyetlncrE



Forza Roma, tu sei la passione





2017-01-14 17:08:17

Kärt återseende på Stadio Friuli när Luciano Spalletti återvänder till Udine. Säsongens första möte slutade 4-0 på Stadio Olimpico efter att Perotti kommit in och satt fart på tillställningen. Lyckas vi plocka sex pinnar mot de svartvita denna säsong?