Inför Villarreal - Roma: Lyckas Roma sänka los submarinos amarillos?

Roma fick en av de tuffaste möjliga motståndarna när Europa Leagues sextondelsfinaler lottades i december. Nu är det dags för de gulröda att bege sig till den spanska kuststaden Villarreal för att försöka skadeskjuta den gula ubåten och få med sig ett bra resultat hem till Rom.

Samtliga Villarreals hemmamatcher i Europa denna säsong har slutat 2-1 (Två vinster, två förluster).

(Två vinster, två förluster). Villarreal är obesegrade i 17 av sina 19 senaste matcher i Europa League.

i 17 av sina 19 senaste matcher i Europa League. Roma är obesegrade i sina sex senaste matcher i Europa League.

i sina sex senaste matcher i Europa League. Estadio de la Ceràmica, som tidigare hette El Madrigal, rymmer 24 500 åskådare, 2000 Romafans väntas besöka arenan under torsdagen.

I vad som mycket väl skulle kunna vara finalen i årets Europa League ställs alltså Roma och Villarreal mot varandra redan i sextondelsfinalen. Utan att sticka ut hakan eller vara allt för partisk känns denna sextondel som den klart vassaste och på förhand mest sevärda matchen under torsdagen. Villarreals start på 2017 kunde definitivt ha varit bättre men man ligger trots allt sexa i La Liga och är definitivt med i kampen om de åtråvärda europacupplatserna till nästa säsong.Förra året tog sig spanjorerna till semifinal i Europa League innan Liverpool blev för svåra.Senast Roma och Villarreal möttes var under Fabio Capellos tid då turneringen fortfarande gick under namnet UEFA-Cupen. 2003/04 slog Villarreal ut Roma i fjärde rundan efter 2-0 hemma och 2-1-förlust i Rom. Då hette målskyttarna Emerson och Cassano. Mot italienskt motstånd har man genom åren sju vinster, fem oavgjorda och sex förluster. Hemma i Spanien har man ett fint facit mot italienska lag, sju vinster, en oavgjord och endast en förlust. Roma har spelat 26 matcher mot spanskt motstånd med följande facit, nio vinster, fyra oavgjorda och 13 förluster.Hemmalagets mexikan Jonathan dos Santos inför torsdagens drabbning:Dos Santos säger att laget är i gott slag och tränar på bra och de tvivel som finns på laget kommer ifrån media. På träningarna och inom klubben råder det positiva tongångar trots en tuff start på 2017. Mexikanen jämför sextondelsfinalen mot Roma med förra årets möte med Napoli då Roma är ett lag i fin form med många högklassiga spelare. "Vi är väl medvetna om att det inte kommer att bli en lätt match och vi behöver prestera på toppen av vår förmåga för att få det resultat vi vill ha". Dos Santos menar även på att det är av största vikt att hålla nollan på hemmaplan och att sedan ta vara på de lägen som kommer att dyka upp framåt.Jonathan dos Santos har en given plats i Escribás lag och har medverkat i 20 La Liga-matcher, samtliga sex Europa League-matcher samt fyra matcher i Copa del Rey den här säsongen.Villarreal coachas av Fran Escribá sedan augusti 2016. Fran Escribá har varit assisterande tränare till Quique Sànchez Flores sedan 2004, i Getafe, Valencia, Benfica och Atletico Madrid innan han tog över som huvudtränare i Elche mellan 2012-2015. Säsongen 2015/16 coachade han Getafe innan han sedermera tog över Villarreal. Los submarinos amarillos placerar sig för tillfället på en sjätteplats i La Liga efter 22 omgångar. 36 poäng har man lyckats spela ihop och laget har blandat och gett under säsongen. 2017 har börjat tufft för klubben och endast en trepoängare har inkasserats, hemma mot Granada med 2-0. I söndags kryssade man hemma mot Màlaga i en match som slutade 1-1 efter att Soriano kvitterat bortalagets ledning från straffpunkten efter dryga timmens spel. Tio minuter efter målet visades italienaren ut och de gula fick avsluta matchen med 10 man.Likt Roma så föll även Villarreal i kvalet tilldenna säsong. Monaco, som tagit sig till åttondelsfinal i Champions League och leder Ligue 1 , slog ut spanjorerna med sammanlagt 3-1. I Europa Leagues gruppspel slutade man tvåa efter Osmanlispor FK efter bland annat hemmasegrar mot FC Zurich och Steaua Bukarest.Villarreal har tre italienare i laget i form av Daniele Bonera Roberto Soriano och Nicola Sansone . Även Romas forne vänsterbackhuserar i den spanska toppklubben.Jonathan dos Santos, Victor Ruiz, Antonio Rukavina och Rafael Borré är avstängda i returmötet vid gult kort under torsdagens drabbning.– Den 25-årige italienaren som lämnade Sassuolo i somras har hittills stått för 7 mål och 3 assist i ligaspelet. Får Sansone det att lossna även i Europa så är han ett stort hot mot Romas backlinje.Roma kommer från en stabil och rättvis vinst borta mot Crotone (2-0). Ingen höjdarmatch men man gjorde det som krävdes och tog hem tre viktiga poäng i kampen om Champions League-platserna.har verkligen hittat formen och det var belgaren som gjorde det viktiga ledningsmålet mot Crotone. Även omfortsätter att ge en huvudvärk i var och varannan match, framförallt genom en urusel straff i söndags, så får man inte glömma att han gör sina mål och fortsätter vara en avabsolut vassaste målskyttar denna säsong. 18 baljor i ligaspelet och 5 hittills i Europa League skojar man inte bort.Roma gick obesegrade genom Europa Leagues gruppspel efter tre vinster och tre oavgjorda vilket innebar att gruppsegern togs hem relativt ostört i en svag grupp. Trots gruppvinsten väntar tuffast möjliga motstånd i sextondelsfinalen.Spalletti väntas rotera en del i laget i och med den tuffa perioden med många matcher på kort tid. Alisson kommer, precis som vanligt, ta plats mellan stolparna när det vankas Europa League. Det ryktas ifrån Rom om att Jesus, Paredes och Gerson mycket väl kan komma att starta matchen för att låta nyckelspelare vila till ligaspelet. Hur mycket sanning det ligger i de ryktena låter jag vara osagt. Personligen tror jag att Spalletti kommer att mönstra starkast möjliga elva. Leandro Paredes är avstängd i returmötet vid varning.: Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Strootman, Perotti, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Dzeko,Som sagt så skulle denna match lika väl kunna vara turneringens final och jag tror på ett sevärt dubbelmöte mellan två spelskickliga och offensiva lag. Både Villarreal och Roma är två lag med en oerhört hög högstanivå men dessvärre även två relativt ojämna gäng. Villarreal har till exempel slagit Atletico Madrid med 3-0 denna säsong. Får lagen det att stämma offensivt så lär detta bli en sprudlande tillställning och jag tror att det är hemmalaget som kommer att slå an tonen i detta första möte, med ett avvaktande Roma som är nöjda med ett oavgjort resultat till returen. Förhoppningsvis har Roma lärt sig läxan sedan CL-debaclet mot Porto, då Villarreal är en minst lika stark motståndare.Villarreal - Malaga 1-1, 12 febSevilla - Villarreal 0-0, 5 feb- Granada 2-0, 28 janVillarreal -0-2, 21 janDeportivo - Villarreal 0-0, 14 janCrotone -0-2, 12 feb Fiorentina 4-0, 7 feb Cesena 2-1, 1 feb- Roma 3-2, 29 jan- Cagliari 1-0, 22 janIntressant fakta(4-4-2) Tränare: Fran EscribáAsenjo; Gaspar, Alvaro Gonzalez, Ruiz, Angel; Dos Santos, Bruno Soriano, Trigueros, Roberto Soriano; Sansone, Adrian LopezBäste målskytt: Alexandre Pato 2 mål (Lämnat för TJ Quanjian)(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; DzekoBäste målskytt: Edin Dzeko , 5 mål: 21.05, torsdag, Estadio de la Cerámica: Eurosport 1, D-play: Danny Makkelie (Holland): 1-1.kvitterar Sorianos ledningsmål sent och Roma får med sig ett oavgjort resultat hem till huvudstaden.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu, villarrealcf.es